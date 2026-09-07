হোটেল সারিনা ঢাকার নতুন মহাব্যবস্থাপক প্যাট্রিক বেক

প্যাট্রিক বেকের কর্মজীবনের শুরু যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোর ফোর সিজনস হোটেলে হোটেল ব্যবস্থাপক হিসেবে। এরপর উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের বিভিন্ন বিলাসবহুল হোটেল ও অবকাশযাপন কেন্দ্রে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।
গত ১৮ বছরে নয়টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে মহাব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন প্যাট্রিক বেক। তাঁর নেতৃত্বে থাকা উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে কুরাসাওয়ের টিইউআই ব্লু বিচ রিসোর্ট অ্যান্ড স্পা, জাঞ্জিবারের সি ক্লিফ রিসোর্ট অ্যান্ড স্পা, ইন্দোনেশিয়ার হোটেল সিপুত্রা ওয়ার্ল্ড সুরাবায়া, বালির ডিসকভারি কার্তিকা প্লাজা হোটেল এবং ৬৯৫ কক্ষের হোটেল বোরোবুদুর জাকার্তা।
ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদলের আতিথেয়তার জন্য হোটেল বোরোবুদুর জাকার্তা নিয়মিতভাবে বিশেষ আস্থার সঙ্গে নির্বাচিত হয়ে এসেছে। প্যাট্রিক বেকের নেতৃত্বের অভিজ্ঞতার মধ্যে এই বড় পরিসরের হোটেল পরিচালনা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।
সর্বশেষ তিনি কুরাসাওয়ের সমুদ্রসৈকতসংলগ্ন ৪০০ কক্ষের একটি রিসোর্টের উদ্বোধন-পূর্ব কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বড় পরিসরের প্রকল্প পরিচালনা এবং নতুন হোটেল চালুর অভিজ্ঞতা তাঁর পেশাগত দক্ষতাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।
তবে প্যাট্রিক বেকের কর্মজীবনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকগুলোর একটি হলো, তাঁর হোটেল ব্যবস্থাপনার যাত্রা শুরু হয়েছিল রান্নাঘর থেকে। প্রচলিতভাবে সামনের সারির অতিথিসেবা বিভাগ দিয়ে নয়, একজন রাঁধুনি হিসেবে আতিথেয়তা জগতে প্রবেশ করেন তিনি।
আমেরিকান কুলিনারি ফেডারেশনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সনদপ্রাপ্ত প্রধান রাঁধুনি হিসেবে প্যাট্রিক বেকের রয়েছে সমৃদ্ধ রন্ধনশিল্পের অভিজ্ঞতা। পরবর্তীতে ফ্রান্সের লেনোত্র প্রতিষ্ঠানে খাবার উৎপাদন ও পরিচালনা কার্যক্রমের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। সেখানে রেস্তোরাঁ, ভোজ আয়োজন এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য প্রতিদিন ছয় হাজারের বেশি খাবার প্রস্তুত ও পরিবেশনের কার্যক্রম তদারকি করেছেন।
একই সময়ে প্রায় ৪৮৫ জন রাঁধুনির একটি বড় দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন প্যাট্রিক বেক। তাঁদের মধ্যে ফ্রান্সের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ রন্ধনশিল্পের সম্মাননা মেইয়র উভ্রিয়ে দ্য ফ্রঁস পাওয়া ১১ জন রাঁধুনিও ছিলেন। পরবর্তী সময়ে লেনোত্রের মিশরীয় শাখার ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি।
খাবার ও পানীয় ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বিয়ে এবং ভোজ আয়োজনের ব্যবসা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তাঁর রয়েছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। জাঞ্জিবার ও বালির বিভিন্ন অবকাশযাপন কেন্দ্রে বিয়ে ও ভোজ আয়োজনের ব্যবসা সম্প্রসারণে কাজ করেছেন তিনি। খাদ্যনিরাপত্তা ও মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনায়ও তাঁর রয়েছে প্রশিক্ষণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা।
হোটেল সারিনা ঢাকার জন্য প্যাট্রিক বেকের এই অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ হোটেলটিতে খাবার ও পানীয়ের পাঁচটি প্রধান আয়োজন রয়েছে। এগুলো হলো সামারফিল্ডস, অমৃত, রিসোত্তো, স্ট্রিট সেভেনটিন ক্যাফে এবং এলিট ক্লাব। খাবারের মান, অতিথি অভিজ্ঞতা এবং ভোজ আয়োজনের ব্যবসাকে আরও এগিয়ে নিতে তাঁর রন্ধনশিল্প ও ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
বর্তমানে ঢাকার হোটেল ব্যবসা দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক হোটেল প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি বাড়ার পাশাপাশি করপোরেট ভ্রমণ, কূটনৈতিক কার্যক্রম এবং ব্যবসায়িক সম্মেলন ও অনুষ্ঠানের পরিসরও বাড়ছে। একই সঙ্গে বিয়ে, সামাজিক আয়োজন, উৎসবভিত্তিক বুফে এবং করপোরেট অনুষ্ঠানের জন্য উন্নতমানের খাবার ও আয়োজনের চাহিদা তৈরি হয়েছে।
এই পরিস্থিতিতে অতিথির অভিজ্ঞতার পাশাপাশি খাবার ও পানীয় এবং ভোজ আয়োজনের ব্যবসা হোটেলগুলোর জন্য ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ফলে প্যাট্রিক বেকের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা অভিজ্ঞতার সঙ্গে রন্ধনশিল্পের সরাসরি সম্পৃক্ততা হোটেল সারিনা ঢাকার জন্য বাড়তি শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।
নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও রয়েছে তাঁর আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ। ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনে ফ্র্যাঙ্কলিন কোভির নেতৃত্ব প্রশিক্ষণের সনদ অর্জনের পাশাপাশি সংকট মোকাবিলা ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তিনি। ইংরেজি, ফরাসি ও স্প্যানিশ ভাষায় দক্ষ প্যাট্রিক বেক ঢাকায় অবস্থানরত বিভিন্ন দেশের করপোরেট অতিথি, কূটনীতিক এবং অবকাশযাপনকারীদের সেবায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
হোটেল সারিনা ঢাকা আশা করছে, প্যাট্রিক বেকের দীর্ঘ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা হোটেলটির সার্বিক কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করবে। বিশেষ করে খাবার, সেবা ও অতিথি অভিজ্ঞতার মান উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধিতেও তাঁর নেতৃত্ব ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।
নতুন দায়িত্বকে ঘিরে হোটেল সারিনা ঢাকার পুরো দলও আশাবাদী। প্যাট্রিক বেকের নেতৃত্বে উন্নতমানের রন্ধনশিল্প, আন্তরিক অতিথিসেবা এবং নতুন ব্যবসায়িক সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে হোটেল সারিনা ঢাকা আরও এগিয়ে যাবে, এমন প্রত্যাশাই করছে প্রতিষ্ঠানটি।