ভিক্টোরিয়া ব্যালেরিনা: স্টাইল আর স্বাচ্ছন্দ্যের অনন্য সমন্বয়

দেশের শীর্ষস্থানীয় ফুটওয়্যার ব্র্যান্ড বাটা বাংলাদেশ কর্মব্যস্ত ও রুচিশীল নারীদের জন্য বাজারে এনেছে নতুন জুতার কালেকশন ‘ভিক্টোরিয়া ব্যালেরিনা’। আধুনিকতা, নান্দনিকতা ও আরামের সমন্বয়ে তৈরি এ কালেকশন ইতিমধ্যেই কর্মজীবী নারীসহ ফ্যাশনসচেতন ক্রেতাদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে।
বাটা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নারীর স্বাচ্ছন্দ্য ও আত্মবিশ্বাসকে মাথায় রেখেই আনা হয়েছে এ কালেকশন। এতে ব্যবহার করা হয়েছে উন্নত মানের কুশনিং, বাতাস চলাচলযোগ্য উপাদান ও নমনীয় সোল। দীর্ঘ সময়জুড়ে হাঁটা বা দৌড়ঝাঁপেও যেন অস্বস্তি না হয়, সেই বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে।
‘ভিক্টোরিয়া ব্যালেরিনা এখন পর্যন্ত আমাদের সবচেয়ে আরামদায়ক ব্যালেরিনা কালেকশন’, বলেন বাটা বাংলাদেশের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা। তাঁর ভাষায়, ‘নারীর সারা দিনের আরামে স্টাইলেও সমন্বয় করেই এই সংগ্রহ বাজারে এনেছি।’
অফিসের মিটিং থেকে শুরু করে বন্ধুদের আড্ডা কিংবা ব্যক্তিগত সময়—সব ক্ষেত্রেই মানানসই করে তৈরি করা হয়েছে এই জুতা। স্টাইলিশ লুকে এই জুতা সারা দিন ব্যবহারের উপযোগীও। এ ছাড়া এই জুতা এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে প্রতিদিনের গতিশীলতা নারীর আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, সহজেই মানিয়ে যায় যেকোনো অনুষ্ঠানে। এই জুতায় আছে আধুনিকতার সঙ্গে ব্যবহার উপযোগিতার চমৎকার ভারসাম্য।
বাটা বরাবরই ওয়্যারেবল ফ্যাশনে স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর জোর দিয়ে আসছে। তাদের মতে, এই কালেকশন শুধু ফ্যাশনেবল ও ব্যবহারবান্ধব নয়, বরং সাশ্রয়ী ও আভিজাত্যপূর্ণও। অফিস থেকে সামাজিক অনুষ্ঠান—সব ক্ষেত্রেই এটি মানানসই।
দেশজুড়ে নির্বাচিত বাটা শোরুমে ইতিমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন রং ও ডিজাইনের ‘ভিক্টোরিয়া ব্যালেরিনা’। বাটা কর্তৃপক্ষ আশা করছে, কর্মব্যস্ত নারীর দৈনন্দিন জীবনের আস্থার সঙ্গী হবে এ কালেকশন।
ছবি: বাটা বাংলাদেশ