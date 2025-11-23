মাইক্লো বাংলাদেশ এবার খিলগাঁওয়ে

জাপানি লাইফস্টাইল–প্রাণিত তৈরি পোশাকের ব্র্যান্ড ‘মাইক্লো বাংলাদেশ’ এবার রাজধানীর খিলগাঁওয়ে শাখা খুলেছে। এর ফলে পথচলার দ্বিতীয় বছরেই তাদের শাখার সংখ্যা হয়েছে ১৭।
সম্প্রতি মাইক্লো বাংলাদেশের এই শাখার উদ্বোধন করেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী হাবিব ওয়াহিদ। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এ এইচ এম আরিফুল কবিরসহ মাইক্লোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্পী হাবিব ওয়াহিদ বলেন, ‘“মাইক্লো” বাংলাদেশের বাজারের জন্য রুচিশীল ও মানসম্মত পোশাক তৈরি করছে। এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আগামী দিনেও তাদের সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।’
পরিচালক এ এইচ এম আরিফুল কবির জানান, ‘মাইক্লো বাংলাদেশ শুরু থেকেই মানসম্মত, টেকসই ও সাশ্রয়ী মূল্যের পোশাক সরবরাহের লক্ষ্যে কাজ করছে। খিলগাঁওয়ে ১৭তম আউটলেট খোলার মাধ্যমে আমরা আরও এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলাম। পরিবেশবান্ধব ও আরামদায়ক পোশাক দিয়ে দেশের মানুষের জন্য আন্তর্জাতিক মানের সেবা নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য।’
গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সেবা দিতে শিগগিরই আরও কয়েকটি শাখা চালু করবে বলেও জানিয়েছে মাইক্লো বাংলাদেশ।
