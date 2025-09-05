সবার জন্য উপহার নিয়ে লা রিভে ১৬ বছরপূর্তির আয়োজন

এই বছর দেশের অন্যতম ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড লা রিভ উদ্যাপন করছে ১৬ বছর পূর্তির উৎসব। ব্র্যান্ডটির প্রধান নির্বাহী অফিসার মন্নুজান নার্গিস সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘এই বছর আমাদের থিম “পাওয়ার অব সিক্সটিন: লিগ্যাসি ইন এভরি স্টিচ”। ১৬ বছর আগে দেশি পোশাকে আন্তর্জাতিক মানের প্যাটার্ন, প্রিন্ট স্টোরি ও ডিটেইলস ডিজাইন করার স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল লা রিভ। ১৬ বছর পর ডিজাইনের দক্ষতা, ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির অভিজ্ঞতা এবং ব্র্যান্ডের প্রসার বেড়েছে অনেক দূর। শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বেড়েছে এই পদচারণ। সবকিছু মিলিয়ে আমাদের লক্ষ্য, ১৬ বছরের তরুণের মতোই পূর্ণ উদ্যমে, সবাইকে পাশে নিয়ে এগিয়ে চলা।’
১৬ বছরের পূর্তি উপলক্ষে লা রিভ তার গ্রাহকদের জন্য এনেছে বিশেষ উপহার ও অফার। নির্দিষ্ট পরিমাণ কেনাকাটায় পাওয়া যাচ্ছে সেলিব্রেশন মগ, ক্যাপ ও টোট ব্যাগ। এর সঙ্গে থাকছে আরও নানা সারপ্রাইজ অফার, যা ক্রেতাদের কেনাকাটার অভিজ্ঞতাকে করবে আরও আনন্দময়। শুধু অফারেই থেমে নেই আয়োজন। ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে চলছে লা রিভ নেক্সট মডেল হান্ট কন্টেস্ট। অনলাইনে লা রিভের সঙ্গে প্রিয় স্মৃতি শেয়ার করার আয়োজনও গ্রাহকদের সম্পৃক্ত করছে এক নতুন মাত্রায়।
নানা ধরনের অফার, ক্যাম্পেইন ও কন্টেস্টের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে নিরাপদে স্বেচ্ছায় রক্তদানের কর্মসূচি পালন করছে লা রিভ। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় লা রিভ বাসাবো, মোহাম্মদপুর, মিরপুর ১ ও ১২, নারায়ণগঞ্জ স্টোরে এই কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। লা রিভের ১৬ বছরের এই বিশেষ উৎসব শুধু তাদের নয়, বরং সব ফ্যাশনপ্রেমীর জন্য আনন্দের। তাই যে কেউ চাইলে যোগ দিতে পারেন এই উদ্যাপনে। দেশের যেকোনো লা রিভ স্টোরে বা অনলাইনে ভিজিট করলেই উপভোগ করা যাবে নানা আয়োজন। ভিজিট করুন www.lerevecraze.com -এ । অথবা স্ক্রল করুন লা রিভের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে।
ছবি: লা রিভ