ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকায় চলছে দশ দিনের ইলিশ উৎসব

গেল বছরের দারুণ সাফল্যের কারণেই এই আসরের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের নিচতলার এলিমেন্টস গ্লোবাল ডাইনিংয়ে ১৮ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই উৎসব। এখানে ইলিশপ্রেমীরা উপভোগ করতে পারবেন ইলিশের অভিনব সব পদে সাজানো বিশেষ ডিনার ব্যুফে।
এই বিশেষ কালিনারি উৎসবে পরিবেশিত হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী ইলিশের নানা পদ। সঙ্গে আছে জনপ্রিয় বাঙালি পদও। অতিথিরা উপভোগ করতে পারবেন ইলিশের সিগনেচার ডিশ—ইলিশ পোলাও, শর্ষে ইলিশ, ইলিশ কোরমা, ইলিশ তন্দুরি, ইলিশ ভাজা, ইলিশ খিচুড়ি, ইলিশ পাতুরি, ইলিশের লেজ ভর্তা, ইলিশের দোপেয়াজা, ইলিশ পটোল কারি।
তবে ব্যতিক্রমী ফিউশন পদ ছিল কারিড হিলসা সুশি ও হিলসা এগ পিৎজা। এ ছাড়া থাকছে চিরচেনা স্বাদের আরও কিছু পদ। যেমন—মাটন কাচ্চি বিরিয়ানি, বিফ কালাভুনা, মাটন নিহারি, নানা ভর্তা, ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি ও ডেজার্ট। সবকিছুই তৈরি করেছেন ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার অভিজ্ঞ কালিনারি টিম।
এক্সিকিউটিভ শেফ জুলিয়ান শীতল বটলেরোর সঙ্গে কথা হলো; তিনি বললেন, ‘আমাদের জাতীয় মাছ ইলিশ কেবল এই উপমহাদেশেই নয়, সারা বিশ্বেই সমান জনপ্রিয়। বাংলাদেশের গর্ব এই জিআই পণ্যকে ঢাকার খাদ্যপ্রেমী থেকে শুরু করে বিদেশি অতিথিদের কাছেও পরিচিত করিয়ে দেওয়াই এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য।’
শেফ আরও যোগ করেন, যেহেতু এখানে নানা রকম অতিথি আসেন, তাই সবার স্বাদের কথা মাথায় রেখে রাখা হয়েছে কন্টিনেন্টাল, প্যান–এশিয়ান, জাপানি সব ধরনের কুজিন।
ওভেনে থেকে সদ্য বের হওয়া ইলিশ মাছের ডিমের পিৎজার স্বাদ ছিল সত্যিই অনন্য। আর ইলিশ সুশি ছিল বেশ অভিনব ও আকর্ষণীয়। অতিথিদের প্লেটে দেখা গেল ইলিশ পোলাও, ইলিশ কোরমা, ইলিশ ভাজা, এমনকি ইলিশের লেজের ভর্তাও। অতিথিদের মধ্যে কথা হলো সুমাইয়া কবিরের সঙ্গে। পরিবারের সঙ্গে ব্যুফে উপভোগ করতে এসে তিনি জানালেন, ‘ইলিশের বারবিকিউ, শর্ষে ইলিশ আর ইলিশ খিচুড়ি সব কটিই অসাধারণ লেগেছে।’ যদিও ইলিশ দিয়ে ডেজার্ট তৈরি করা সম্ভব নয়, তবু উৎসবে পরিবেশিত ইলিশ আদলের ভ্যানিলা কেক ছিল নজরকাড়া ও বেশ দৃষ্টিনন্দন। আয়োজনে পরিবেশিত হচ্ছিল লাইভ মিউজিক্যাল সেশন।
উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হোটেলের ডিরেক্টর অব ফুড অ্যান্ড বেভারেজ অলিভিয়ের লোরো, এক্সিকিউটিভ শেফ জুলিয়ান শীতল বটলেরো, ডিরেক্টর অব মার্কেটিং সাদমান সালাহউদ্দিনসহ ইন্টারকন্টিনেন্টাল টিম।
বিলাসবহুল এই ডিনার ব্যুফের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে জনপ্রতি সবসহ ৯ হাজার ৫০০ টাকা। নির্বাচিত ব্যাংক কার্ডে থাকছে আকর্ষণীয় বাই ওয়ান গেট থ্রি অফার। যাঁরা কার্ডের অফারটি গ্রহণ করতে পারবেন না, তাঁরা চাইলে আইএইচজি ওয়ান রিওয়ার্ডসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উপভোগ করতে পারবেন ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা এবং বিশ্বব্যাপী আইএইচজি হোটেলস অ্যান্ড রিসোর্টসে ফুড অ্যান্ড বেভারেজে ২৫ শতাংশ ছাড়।
ছবি: হাল ফ্যাশন