ডালাসে সৃজন হাটের আয়োজনে নকশিকাঁথার মুগ্ধ উপস্থাপনা
হাল ফ্যাশন ডেস্ক

আগস্টের শুরুতে অনুষ্ঠিত ডালাসে সৃজন হাটের ইভেন্ট উৎসবমুখর ছিল বাঙালির সংস্কৃতির নানা উপস্থাপনায়। প্রবাসী বাঙালিদের আত্মপরিচয়ের এ উৎসবের অন্যতম আয়োজন ছিল ফ্যাশন শো। সেখানে তুলে ধরা হয় আমিনুল ইসলামের নকশিকাঁথার সৌকর্য।

‘সৃজন হাট’–এর আয়োজনে ডালাসের অ্যাঞ্জেলিকা ফিল্ম সেন্টারে অনুষ্ঠিত এ উৎসবে ছিল নানা আয়োজন। বিশেষ আকর্ষণ ছিল ‘নকশিকাঁথার ছবি’ শিরোনামের ফ্যাশন শো ও পোশাক প্রদর্শনী।

বাংলা সেলাইয়ের শো শেষে মঞ্চে মডেলদের সঙ্গে বাংলা সেলাইয়ের কর্ণধার আমিনুল ইসলাম
বাংলা সেলাইয়ের শো শেষে মঞ্চে মডেলদের সঙ্গে বাংলা সেলাইয়ের কর্ণধার আমিনুল ইসলাম

যেখানে বাংলাদেশ থেকে অংশ নিয়েছেন খালিদ মাহমুদ খান (কে ক্র্যাফট), তাহসিনা শাহীন (সাদাকালো), লিপি খন্দকার (বিবিয়ানা), কনক আদিত্য (দেশাল), ফারজানা রিপা (সিগনেট), মাধুরী সঞ্চিতা (ঋ), আফরোজা আজিজ মুন্নি (রঙরেজিনী), আমিনুল ইসলাম (বাংলা সেলাই) প্রমুখ দেশীয় ব্র্যান্ড নিয়ে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন মহামায়া শিকদার (রানিং স্টিচ), ডালিয়া মিত্র (দশভুজা) ও পাপড়ি বসাক (সাদাফ ডিজাইন)।

এবারের উৎসবের মূল থিম ছিল বাংলার নকশিকাঁথা। বিলুপ্তির হুমকিতে থাকা এই ঐতিহ্যকে নতুন আলোয় ফিরিয়ে আনা এবং মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করাই ছিল এর লক্ষ্য। নকশিকাঁথার ছবিতে শিল্পী আমিনুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন তাঁর অনন্য শিল্পকর্ম নিয়ে, যা দর্শনার্থীদের গভীরভাবে মুগ্ধ করেছে।

প্রদর্শনীতে নিজের কাজের সামনে আমিনুল ইসলাম
প্রদর্শনীতে নিজের কাজের সামনে আমিনুল ইসলাম

বাংলাদেশ ও ভারত থেকে আসা অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের নিজস্ব কাজ দিয়ে উৎসবকে রঙিন করে তুলেছেন। বিশেষত নকশিকাঁথার মতো হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্যকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সার্থকভাবে উপস্থাপন করাই ছিল এ আয়োজনের বড় সাফল্য।
ছবি: আমিনুল ইসলাম

প্রকাশ: ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৭: ০০
