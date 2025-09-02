ডালাসে সৃজন হাটের আয়োজনে নকশিকাঁথার মুগ্ধ উপস্থাপনা

‘সৃজন হাট’–এর আয়োজনে ডালাসের অ্যাঞ্জেলিকা ফিল্ম সেন্টারে অনুষ্ঠিত এ উৎসবে ছিল নানা আয়োজন। বিশেষ আকর্ষণ ছিল ‘নকশিকাঁথার ছবি’ শিরোনামের ফ্যাশন শো ও পোশাক প্রদর্শনী।
যেখানে বাংলাদেশ থেকে অংশ নিয়েছেন খালিদ মাহমুদ খান (কে ক্র্যাফট), তাহসিনা শাহীন (সাদাকালো), লিপি খন্দকার (বিবিয়ানা), কনক আদিত্য (দেশাল), ফারজানা রিপা (সিগনেট), মাধুরী সঞ্চিতা (ঋ), আফরোজা আজিজ মুন্নি (রঙরেজিনী), আমিনুল ইসলাম (বাংলা সেলাই) প্রমুখ দেশীয় ব্র্যান্ড নিয়ে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন মহামায়া শিকদার (রানিং স্টিচ), ডালিয়া মিত্র (দশভুজা) ও পাপড়ি বসাক (সাদাফ ডিজাইন)।
এবারের উৎসবের মূল থিম ছিল বাংলার নকশিকাঁথা। বিলুপ্তির হুমকিতে থাকা এই ঐতিহ্যকে নতুন আলোয় ফিরিয়ে আনা এবং মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করাই ছিল এর লক্ষ্য। নকশিকাঁথার ছবিতে শিল্পী আমিনুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন তাঁর অনন্য শিল্পকর্ম নিয়ে, যা দর্শনার্থীদের গভীরভাবে মুগ্ধ করেছে।
বাংলাদেশ ও ভারত থেকে আসা অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের নিজস্ব কাজ দিয়ে উৎসবকে রঙিন করে তুলেছেন। বিশেষত নকশিকাঁথার মতো হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্যকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সার্থকভাবে উপস্থাপন করাই ছিল এ আয়োজনের বড় সাফল্য।
ছবি: আমিনুল ইসলাম