আইএইচজি হোটেলস অ্যান্ড রিসোর্টের বৈশ্বিক টেকসই প্রতিশ্রুতি ‘জার্নি টু টুমরো’র অংশ হিসেবে ক্রাউন প্লাজা ঢাকা গেল বড়দিনকে কেন্দ্র করে আয়োজন করে ক্রিসমাস ট্রি প্রতিযোগিতা। হোটেলের স্টাফরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে অংশ নেন এবং পুনর্ব্যবহৃত উপকরণ ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব ট্রি তৈরি করেন। প্রতিযোগিতার মূল থিম থ্রি আর (রিডিউস, রিইউজ, রিভাইভ) সবার মধ্যে আলাদা সাড়া ফেলে। প্রধান ট্রি নির্মাণে ব্যবহার করা হয় ৩,৬৮৮টি ব্যবহৃত প্লাস্টিক বোতল, যা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিদের দারুণ প্রশংসা কুড়ায়।
এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্রাউন প্লাজা ঢাকা দেখাতে চায়, উৎসব উদ্যাপনকে আনন্দময় রাখা যায় এবং একই সঙ্গে পরিবেশবান্ধব হওয়াও সম্ভব। পাশাপাশি হোটেলের বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের মধ্যে সুস্থ মানসিকতা তৈরি করাও যায়। অতিথিরা লবি ঘুরে ক্রিসমাস ট্রি এবং অন্যান্য টেকসই ট্রির সৃজনশীলতার প্রশংসা করেন। হোটেলের জেনারেল ম্যানেজার কার্তিক ভিকে জানান, জুলাই মাসে তাঁরা একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক সম্পূর্ণ বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেই উদ্যোগের বাস্তব রূপ এই ক্রিসমাস ট্রি।
হোটেলের কর্মীরা তিন মাস ধরে প্লাস্টিক বোতল ব্যবহার না করে সংরক্ষণ করেন এবং সেই বোতল দিয়েই প্রধান ট্রি নির্মাণ করা হয়। কার্তিক ভিকে বলেছিলেন, ছোট ছোট দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত মিলিত হলে বড় পরিবর্তন আনা সম্ভব। প্রতিযোগিতার জন্য হোটেলের কর্মীদের তিনটি দলে ভাগ করা হয় এবং পুনর্ব্যবহৃত ও টেকসই উপকরণ ব্যবহার করে ক্রিসমাস ট্রি তৈরি করতে বলা হয়।
লবি ঘুরে দেখা যায়, প্রধান প্লাস্টিক ট্রির পাশাপাশি রুম সার্ভিস বিভাগের ট্রিতে ফেলে দেওয়া টাওয়েল ও আখের ছিবড়া ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যত্র নষ্ট কার্টেন, ভাঙা গ্লাস, প্লাস্টিক বোতল ও কর্কশিট দিয়ে তৈরি হয়েছে সৃজনশীল ট্রি। ওপরের রেস্টুরেন্টে যেটা করা হয়, সেটার উপকরণ ছিল আখের ছিবড়া, বাতিল খামির, কর্কশিট ইত্যাদি।
হোটেল কর্তৃপক্ষ জানায়, এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো উৎসব উদ্যাপনকে কেবল আনন্দময় করা না, পরিবেশবান্ধবও করা যেতে পারে। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন পেশার বিচারক ছিলেন ২২ জন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন হোটেলের কর্মকর্তা, এয়ারলাইনসের কর্মকর্তা, সাংবাদিক, বহুজাতিক সংস্থা এবং দূতাবাসের প্রতিনিধি।
কঠিন প্রতিযোগিতা শেষে টাওয়েল দিয়ে তৈরি অভিনব ‘ট্রি অব রেডিয়েন্স’ বিজয়ী হয়েছে। হোটেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগামী বছরও তারা নতুন, আরও সৃজনশীল ও শক্তিশালী বার্তা বহনকারী পরিবেশবান্ধব ক্রিসমাস ট্রি নির্মাণ করবেন।
ছবি: ক্রাউন প্লাজা