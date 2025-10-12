বর্ণশিল্পী জ্যাকব থমাসের অসাধারণ বই প্ল্যাটস অব বাংলাদেশ

‘প্ল্যান্টস অব বাংলাদেশ’। জ্যাকব থমাসের বই। বাংলাদেশের উদ্ভিদ নিয়ে। এর আগে অনেকেই গাছগাছড়া ও ফুল নিয়ে লিখেছেন। এ ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ছিলেন দ্বিজেন শর্মা। তিনি কেবল বই লেখেননি, শহরের মানুষদের গাছ চেনাও শিখিয়েছেন। যাহোক, বাংলাদেশে উদ্ভিদ এবং ভেষজ উদ্ভিদ নিয়ে বই লিখেছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে আছেন হুমায়ূন আহমেদও। এই তালিকায় আরও আছেন জায়েদ ফরিদ, মোকারারম হোসেন, ড. নওয়াজেশ আহমেদ, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, ড. আখতারুজ্জামান চৌধুরীসহ অনেকেই। প্রত্যেকে নিজস্ব আঙ্গিক থেকে লেখার চেষ্টা করেছেন। জ্যাকবও তা–ই।
তবে এই বইকে অনন্য না বলে উপায় নেই। বইটির শুরুতেই আছে নির্দেশিকা। এটাই মূলত বইয়ের পাতায় পাতায় থাকা ছবি থেকে গাছকে চিনতে সহায়ক হবে।
অন্তত ১০ হাজার ছবি আছে এই বইয়ে। এর অর্ধেকই তাঁর তোলা। বিষয়টা বিস্ময়ের সন্দেহ নেই। পাশাপাশি বাকি ছবি তিনি অথেনটিক সোর্স থেকে সংগ্রহ করেছেন।
পেপারব্যাক সংস্করণের এই বইটি নান্দনিক। সহজে বহনযোগ্য এবং আকর্ষকও। পুরো কাজটাই করেছেন তিনি নিজে। দীর্ঘ ছয় বছরের নিবিষ্টতায় এই অসাধ্য তাঁর পক্ষে সাধন করা সম্ভব হয়েছে। প্রকাশনা সংস্থা নিমফিয়া পাবলিকেশন কেবল ছাপা আর প্রকাশের দায়িত্ব পালন করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার করুণাংশ বড়ুয়া অন্তত সেটাই বলেছেন।
সেই গেল শতকের সত্তরের দশকে নতুন স্বাধীন দেশে এসে থেকে গিয়েছিলেন তাঁরা বাবা–মা। জ্যাকবের জন্ম তাই বাংলাদেশে। এই দেশ, দেশের মানুষকে ভালোবেসে তিনিও আছেন। আছেন তাঁর স্ত্রী আর সন্তানেরা।
জ্যাকব থমাস দীর্ঘদিন থেকেছেন রাজশাহীতে। বর্তমানে ঢাকায় থিতু হয়েছেন। তিনি মূলত শিল্পী। তাঁর শিল্পের ভুবন বহুধাবিস্তৃত। তিনি একজন টাইপ ডিজাইনার ও গ্রাফিক ডিজাইনার, বাংলা ফন্ট ও টাইপোগ্রাফি নিয়ে কাজ করছেন। বাংলা টাইপফাউন্ড্রি নামে তাঁর একটা প্রতিষ্ঠানও আছে। প্রথম আলো ও আজকের পত্রিকার একাধিক ফন্ট তাঁর করা।
যাহোক, জ্যাকবের বইটির মোড়ক উন্মোচন হয়েছে শনিবার। গুলশানের সাহাবুদ্দীন আহমদ পার্কের বইয়ের দোকান বুকওয়ার্মে। নিজের বই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন জ্যাকব। পরে এই বই নিয়ে আলোচনা করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক এম মনিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন সাংবাদিক ও হেরিটেজ টেক্সটাইল বিশেষজ্ঞ শেখ সাইফুর রহমান।
অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রয়াত শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলামকে স্মরণ করা হয়। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
ছবি: নিমফিয়া পাবলিকেশন