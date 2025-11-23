সুরঞ্জনার ৯ বছর পূর্তি: অনলাইন ক্রেতাদের জন্য বিশেষ ছাড়

দেশের জনপ্রিয় ফ্যাশন ব্র্যান্ড সুরঞ্জনা সম্প্রতি ৯ বছর পূর্ণ করেছে। এই আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে ব্র্যান্ডটি আয়োজন করেছে ক্লিয়ারেন্স সেল। নির্বাচিত পণ্যে তারা দিচ্ছে ৫ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বিশেষ ছাড়। ১১ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই সেল চলবে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
ব্র্যান্ডটি যেহেতু একদম প্রথম দিকে অনলাইনভিত্তিক বুটিক হিসেবে শুরু করে, তাই নবম বর্ষপূর্তির অফারটি প্রথমে অনলাইন ক্রেতাদেরকেই দেওয়া হচ্ছে। মূলত দেশ–বিদেশে ছড়িয়ে থাকা সুরঞ্জনার ক্রেতাদের জন্য দূর থেকে অংশ নেওয়ার সুযোগ তৈরি করাই তাদের এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।
এই বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সুরঞ্জনা তাদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বিশেষ ছাড়ের অ্যালবাম প্রকাশ করেছে। এখানে ধাপে ধাপে স্টক ক্লিয়ারেন্স পোস্ট দেওয়া হচ্ছে। ক্রেতাদের সুবিধায় সেই নির্দিষ্ট পোস্টে পণ্যের ছবি, মূল্য ও ছাড় আলাদাভাবে উল্লেখ থাকবে। তবে কোনো পণ্যের স্টক শেষ হলে সেটা অ্যালবাম থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদের শুধু স্টকে থাকা পণ্যেই এই ছাড় পাওয়া যাবে।
সুরঞ্জনার এই সেলে আছে শাড়ি, থ্রি–পিস, টু–পিস, ওয়ান–পিস, ম্যাচিং পাঞ্জাবি ও উৎসবভিত্তিক পোশাক। তাদের জনপ্রিয় সিল্ক–বাটিক ও ম্যাচিং কটন পাঞ্জাবিতে থাকছে ২০ শতাংশ ছাড়। তাদের জনপ্রিয় ফেস্টিভ কালেকশনের কয়েকটি শাড়ি মিলবে ৩০ শতাংশ কম দামে। সেলাইবিহীন থ্রি–পিস, টু–পিস ও ওয়ান–পিসে ছাড়ের পরিমাণ ৫ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া সুরঞ্জনায় ২০০০ টাকার নিচেও পাওয়া যাবে কয়েকটি আকর্ষণীয় শাড়ি। সারা বছর যেসব শাড়ি ‘হাই ডিমান্ড’-এ থাকে, তাদের মধ্যে থেকেও কিছু ডিজাইন সুরঞ্জনা এবার এই সেলে যুক্ত করেছে।
বছরের শেষভাগ সাধারণত দেশের ছোট বুটিক শপগুলোর জন্য বেশ ব্যস্ততম সময়। সুরঞ্জনার প্রতিষ্ঠাতা জানান, এই ব্যস্ততার মধ্যেও ক্রেতাদের জন্য বছর শেষে কিছু বিশেষ আয়োজন রাখার ইচ্ছা থেকেই তাঁদের এই দীর্ঘমেয়াদি স্টক–ক্লিয়ারেন্স সেলের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
আর এই অনলাইন অফারের পর ডিসেম্বরের শেষ দিকে সুরঞ্জনা তাদের ঢাকা ও চট্টগ্রাম দুই আউটলেটেই বিশেষ সিজন–এন্ড সেল আয়োজন করবে। ব্র্যান্ডটি জানায়, তারা খুব ঘন ঘন বড় সেল দেয় না; কেননা সাধারণত নিয়মিত তাদের পণ্য বিক্রিতেই স্টক শেষ হয়ে যায়। তবে বছরের শেষ দিকে এসে এই ৯ বছর পূর্তি উপলক্ষে ক্রেতাদের প্রত্যাশার জায়গাটিকে গুরুত্ব দিয়ে এই ছাড়ের আয়োজন করা হয়েছে।
সেল চলাকালীন সব আপডেট দেখা যাবে ব্র্যান্ডটির অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে।
ছবি: সুরঞ্জনা