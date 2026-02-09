বিলাসিতা, স্বাদ ও সেবায় শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা

ঢাকার আতিথেয়তা জগতে আরও একবার নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা। বাংলাদেশ ট্রাভেল, টুরুজম অ্যান্ড হসপিটালিটি অ্যাওয়ার্ড-এ টানা দ্বিতীয়বারের মতো হ্যাটট্রিক অর্জন করে হোটেলটি জিতে নিয়েছে তিনটি মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি— লিডিং লক্সারি হোটেল, লিডিং এমআইসিই এবং লিডিং এফ অ্যান্ড বি ফ্যাসালিটি। বাংলাদেশ মনিটরের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই সম্মাননা অনুষ্ঠান দেশের দ্রুত বিকাশমান ভ্রমণ, পর্যটন ও হসপিটালিটি খাতের সেরা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্বদের স্বীকৃতি জানাতে আয়োজন করা হয়।
BTTHA-এর দ্বিতীয় আসরে সেবা মান, উদ্ভাবন এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যারা নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে, তাদেরই সম্মানিত করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার এই ত্রিমুখী অর্জন হোটেলটির ধারাবাহিক উৎকর্ষ এবং আন্তর্জাতিক মানের আতিথেয়তা প্রদানের অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ়ভাবে তুলে ধরে।
বিশ্বমানের বিলাসিতা, আধুনিক ও পরিপূর্ণ MICE সুবিধা এবং বহুমাত্রিক খাদ্য ও পানীয় সেবার জন্য ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা ইতোমধ্যেই রাজধানীর হসপিটালিটি মানচিত্রে একটি আইকনিক নাম। অত্যাধুনিক মিটিং ও ইভেন্ট স্পেস, কাস্টমাইজড গেস্ট সার্ভিস এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত রেস্টুরেন্ট ও ডাইনিং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে হোটেলটি অতিথিদের জন্য তৈরি করছে অনন্য ও স্মরণীয় মুহূর্ত।
এই অর্জন প্রসঙ্গে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার জেনারেল ম্যানেজার ডেভিড ও’হ্যানলন বলেন, “হ্যাটট্রিক জয় আমাদের সবার জন্য গর্বের মুহূর্ত। এই স্বীকৃতি আমাদের সহকর্মীদের নিষ্ঠা, টিমওয়ার্ক এবং অতিথিদের আস্থা ও ভালোবাসার প্রতিফলন। আমরা আগামীতেও বিলাসবহুল আতিথেয়তা, MICE এবং F&B সেবায় নতুন মানদণ্ড স্থাপন করে বাংলাদেশের হসপিটালিটি খাতকে আরও এগিয়ে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”
দুই বছরের ব্যবধানে দ্বিতীয়বারের মতো এই তিনটি ক্যাটাগরিতে সম্মাননা অর্জন ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকাকে কেবল একটি বিলাসবহুল হোটেল হিসেবেই নয়, বরং বাংলাদেশের আতিথেয়তা শিল্পের একটি পথপ্রদর্শক হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করেছে। BTTHA ২০২৫-এর এই হ্যাটট্রিক জয় প্রমাণ করে—গুণগত মান, ধারাবাহিকতা এবং অতিথি অভিজ্ঞতার প্রতি অটল প্রতিশ্রুতিই সাফল্যের আসল চাবিকাঠি।
ছবি: ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা