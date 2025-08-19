হোটেল সারিনার নতুন সাজে রিসোত্তো: ভোজনরসিকেরা পাবেন আসল ইতালিয়ান ডাইনিং অভিজ্ঞতা

রাজধানীর বনানীতে অবস্থিত হোটেল সারিনায় নতুন সাজে যাত্রা শুরু করল ইতালীয় ডাইনিং রেস্তোরাঁ রিসোত্তো। বিশ্বখ্যাত শ্রীলঙ্কান শেফ ধাইথ্যা ক্রাওয়াজের তত্ত্বাবধানে এখানে উপভোগ করা যাবে প্রজন্মান্তরে চলে আসা অথেনটিক ইতালিয়ান রেসিপি।
নতুন সাজের রিসোত্তোর সূচনা উপলক্ষে ১৮ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে সংবাদ সম্মেলন ও ফুড টেস্টিং। অতিথিরা উপভোগ করেন শেফ ক্রাওয়াজের হাতের তৈরি আসল ইতালিয়ান মেনু।
হোটেলে সারিনার মার্কেটিং ডিরেক্টর সৈয়দ মেহরান হুসেইন বলেন, ‘আমাদের মূল লক্ষ্য সব সময়ই ছিল রিসোত্তোতে ঢাকার ভোজনরসিকদের আসল ইতালীয় স্বাদ উপহার দেওয়া। নতুন সাজসজ্জা ও যত্নসহকারে তৈরি মেনুর মাধ্যমে আমরা এমন এক উষ্ণ পরিবেশ তৈরি করেছি, যেখানে অতিথিরা ইতালির প্রকৃত স্বাদ উপভোগ করতে পারবেন।’
৪০ বছরের অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শেফ ধাইথ্যা ক্রাওয়াজ কর্মজীবনে পৃথিবীর ১৪৭টি দেশে যান। তার মধ্যে আট বছর তিনি ইতালিতে শেফ হিসেবে কাটিয়েছেন। সেখানকার খাবার ও সংস্কৃতির ছোঁয়া তাঁর রান্নায় এনেছে অনন্য মাত্রা।
নতুন মেনুতে যুক্ত হয়েছে ইতালীয় নানা পদ। এখানে আছে ফ্রেশ পাস্তা, জুপ্পে স্যুপ, কার্নে (মাংসের পদ), দোলচি (মিষ্টান্ন) ও সিগনেচার রিসোত্তো।
অতিথিদের আপ্যায়িত করা হয় ছয় কোর্সের ডিনারে। শুরু হয় ইতালীয় সালাদ দিয়ে। এরপর পরিবেশন করা হয় মাশরুম স্যুপ জুপ্পা দ্য ফাঙ্গি, পিৎজা, র্যাভিওলি ও মেইন কোর্সে অসোবুকো; আর শেষপাতে ছিল মাস্কারপোনি চিজসমৃদ্ধ ইতালির বিখ্যাত তিরামিসু।
শেফ জানান, প্রতিটি রেসিপিতে সর্বোত্তম ও সতেজ উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে আসল ইতালীয় খাদ্যসংস্কৃতি তুলে ধরা হয়েছে।
শুধু খাবারই নয়, নতুন সাজে রিসোত্তো রেস্তোরাঁকে সাজানো হয়েছে ইতালীয় আমেজে। আধুনিক নকশা ও উষ্ণ পরিবেশের ছোঁয়ায় এটি হয়ে উঠেছে নৈমিত্তিক আড্ডা, পারিবারিক নৈশাহার কিংবা বিশেষ আয়োজনের জন্য আদর্শ ভেন্যু।
মেহরান হুসেইন জানান, রিসোত্তো শুধু একটি রেস্তোরাঁ নয়, বরং ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে ইতালীয় আতিথেয়তা ও স্মরণীয় অভিজ্ঞতার অনন্য গন্তব্য হিসেবে নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করছে।
ছবি: হোটেল সারিনা