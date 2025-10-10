ফ্র্যাগফেয়ার ২০২৫: পারফিউম উৎসবে এক ছাদের নিচে হাজির নানা ব্র্যান্ড

সুগন্ধ মানুষের ব্যক্তিত্বের অদৃশ্য অলংকার। সেই ব্যক্তিত্বকে উদ্যাপন করতেই এবার পঞ্চমবারের মতো আয়োজিত হচ্ছে ‘ফ্র্যাগফেয়ার ২০২৫’—দেশের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ পারফিউম উৎসব।
গুলশানের পাঁচ তারকা হোটেল ক্রাউন প্লাজার ২৫ তলায় শুক্রবার শুরু হয়েছে এ উৎসব। শেষ হবে শনিবার।
আয়োজনে প্রতি ঘণ্টায় থাকছে র্যাফেল ড্র। দর্শকেরা জিতে নিতে পারবেন ফ্রি পারফিউম। এ ছাড়া গো প্লেনের সৌজন্যে একজন ভাগ্যবান অতিথি পাবেন ঢাকা–ব্যাংকক–ঢাকা রিটার্ন টিকিট।
আয়োজক ও পারফিউম রিভিউয়ার মেহেদি হাসান বলেন, ‘আমি শখে পারফিউম সংগ্রহ করতাম। দেখলাম, দেশে অনেকেই অনলাইনে কিনে আফসোস করেন। কারণ, ট্রায়ালের সুযোগ নেই। তাই ভাবলাম, এমন একটি ইভেন্ট হোক, যেখানে মানুষ বিনা মূল্যে পারফিউম সৌরভ পরখ করে নিজের পছন্দমতো বেছে নিতে পারবেন। সেখান থেকেই ফ্র্যাগফেয়ারের সূচনা।’
মেহেদি হাসান আরও জানান, ‘আমরা শুধু প্রকৃত বিক্রেতাদেরই অংশগ্রহণের সুযোগ দিই, যাতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিশ্বাস তৈরি হয়। এবারের মেলায় অংশ নিচ্ছেন দশজন নির্বাচিত বিক্রেতা। একটি বিশ্বাসযোগ্য ‘পারফিউম কালচার’ প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য।’
পারফিউম ব্রিদার্থ অব বাংলাদেশের সহসভাপতি ও হেড অব মার্কেটিং নাবিলা এলিয়াস বলেন, ‘দেশে এমন পারফিউমভিত্তিক আয়োজন তারা শুরু করে। এটা পঞ্চম আয়োজন। মানুষ এখন নিজের ব্যক্তিত্বের অংশ হিসেবে পারফিউমকে দেখছেন—এই পরিবর্তনই আমাদের অনুপ্রেরণা। আগামী বছর আরও বড় পরিসরে আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।’
ফ্র্যাগফেয়ার ২০২৫ শুধু পারফিউমপ্রেমীদের নয়—এটি হবে সুগন্ধ ও স্টাইলপ্রেমীদের এক অনন্য সমাবেশ, যেখানে এক ছাদের নিচে মিলবে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড, স্থানীয় উদ্যোক্তা ও ফ্র্যাগ্র্যান্স সংস্কৃতির অনুরাগীরা।
মেহেদি হাসানের মতে, ‘পারফিউম শুধু একটি পণ্য নয়; এটি আবেগ, স্মৃতি ও ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন। পারফিউম বিলাসিতা নয়, এটি আনন্দের উৎস—যা ভাগ করে নেওয়া যায়, আবার নিজে উপভোগ করা যায়।’
প্রতিটি ঘ্রাণ যেন একেকটি গল্প—যা কখনো ফিরিয়ে নেয় অতীতে, কখনো মনে করিয়ে দেয় জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মুহূর্তকে।
ছবি: হাল ফ্যাশন ও আয়োজক