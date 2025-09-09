তিশক্যানের পিংক কার্নিভ্যাল

নুজহাত তারান্নুম তিশনা দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করছেন স্তন ক্যানসার সচেতনতা বৃদ্ধি ও ক্যানসার-যোদ্ধাদের সহযোগিতা করতে। ২০২৩ সাল থেকে প্রতি দুই মাস অন্তর প্রিলাভড পণ্যের মেলা করে থাকেন তিনি। গুলশান ২-এর ৬৩ নম্বর সড়কের ১২/এ নিজ বাড়ির ছাদে আয়োজনগুলো করে থাকেন। এই মেলাগুলো থেকে পাওয়া সকল অর্থ ব্যয় করা হয় ক্যানসার রোগীদের কল্যাণে।
তবে এবারের আয়োজনটা একটু ভিন্ন। প্রিলাভড পণ্যের বদলে এবার মেলার জন্য নুজহাত সংগ্রহ করেছেন গোলাপি থিমের নতুন সব পোশাক, গয়না, ব্যাগসহ অন্যান্য অনুষঙ্গ আর খাবার। ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর ‘তিশক্যান পিংক কার্নিভ্যাল’কে সামনে রেখে এসব অনুদান এখনো সংগ্রহ করছেন। তবে গোলাপি পণ্যে প্রাধান্য থাকলেও তারা অন্যান্য রঙের জিনিসও সংগ্রহ করছেন। ভিন্ন রঙের পণ্যগুলোকে গোলাপি মোড়ক জড়িয়ে বা ফিতায় বেঁধে উপস্থাপন করা হবে পিংক কার্নিভ্যালে।
দুই দিনের এই মেলা উপলক্ষে অনেক উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, হোম বেকার, শিল্পী ও অন্যান্য অনেকে ইতিমধ্যে তাদের গোলাপি থিমের বিভিন্ন পণ্য দান করেছেন বলে জানান নুজহাত তারান্নুম তিশনা। তিনি আরও বলেন, 'যেকোনো নতুন গোলাপি জিনিস যেমন- শাড়ি, জামা, এক্সেসরিজ, ব্যাগ, আর্টপিস ও ঘর সাজানোর বিভিন্ন সামগ্রী আমরা সংগ্রহ করছি। অনেকেই আমাদের মেলায় খাবারের আইটেমের মধ্যে কেক, কুকিজ, ডোনাটসহ অনেক কিছু দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আসলে বড় হোক বা ছোট, প্রতিটি দানই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। গোলাপি না হলেও সমস্যা নেই। আমাদের ভালোবেসে যাই দিচ্ছেন সেগুলোকে আমরা সেটাকে গোলাপি ছোঁয়ায় সাজিয়ে তুলব।'
'তিশক্যান পিংক কার্নিভ্যাল' আয়োজিত হবে গুলশান ২-এর ৬৩ নম্বর সড়কের ১২/এ বাড়িতে। প্রতিদিন সকাল ১১টায় শুরু হয়ে এই মেলা চলবে রাত ৮টা পর্যন্ত। মেলায় অর্জিত সকল অর্থই ব্যয় করা হবে স্তন ক্যানসার সচেতনতা মাস অক্টোবরের ক্যাম্পেইনে। অর্থাৎ স্তন ক্যানসার সচেতনতা বৃদ্ধি ও ক্যানসার-যোদ্ধাদের সহযোগিতায়। তাঁদের চিকিৎসা ও মানসিক সুস্থতা রক্ষায় সাহায্য করে থাকেন নুজহাত।
ছবি: তিশক্যান পিংক কার্নিভ্যাল