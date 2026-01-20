পিঠার স্বাদে নবান্ন, প্রতিযোগিতায় ঐতিহ্য

‘বাংলার পিঠার স্বাদ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে যাক’—এই স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত এবারের প্রতিযোগিতায় থাকছে বৈচিত্র্যপূর্ণ আয়োজন, প্রতিযোগিতা ও সম্মাননার বিশেষ পর্ব।
পিঠা তৈরিতে আগ্রহী যে কেউ এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন। আগ্রহীদের ২০ জানুয়ারি ২০২৬–এর মধ্যে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে। অভিজ্ঞতা বা পেশাগত পরিচয়ের বাধ্যবাধকতা নেই—শর্ত একটাই, পিঠার প্রতি ভালোবাসা ও সৃজনশীলতা।
প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের জন্য থাকছে লক্ষ টাকা সমমূল্যের আন্তর্জাতিক মানের কালিনারি ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেট। পাশাপাশি কিচেন সেটআপ, কিচেনওয়্যার, তারকা মানের হোটেল বা রিসোর্টে রাত্রিযাপন, ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। শুধু বিজয়ীরাই নন, সকল অংশগ্রহণকারীর জন্যই থাকছে আকর্ষণীয় পুরস্কার ও অংশগ্রহণ সনদ।
এছাড়া বাংলা খাবার, পিঠা ও পর্যটনে বিশেষ অবদান রাখায় দেশি-বিদেশি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান, পাশাপাশি কুকিং স্টার ফাউন্ডেশনের সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত করা হবে।
প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে থাকছেন জাতীয় ও পেশাদার পর্যায়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্বরা। বিচারকের দায়িত্বে থাকবেন এনএইচটিটিআই–এর বিভাগীয় প্রধান জাহেদা বেগম, শেফ মেহেরুন আক্তার মেরি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন সংস্থা ‘উদ্যোগী’-এর চেয়ারপার্সন রাব্বে আরফিনা কোরবান এবং গত আসরের বিজয়ী মুক্তি খন্দকার।
এবার প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া যাবে বিভিন্ন বিভাগে—আঞ্চলিক পিঠা, নৃতাত্ত্বিক পিঠা, ফিউশন পিঠা, বিদেশি পিঠা, বিয়ের পিঠা এবং উৎসব-পার্বণের পিঠা। প্রতিযোগীদের যেকোনো ধরনের পিঠা নান্দনিক উপস্থাপনায় চারজনের উপযোগী পরিবেশন করতে হবে।
বিচারের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হবে পিঠার নতুনত্ব, স্বাদ, ঐতিহ্য, পুষ্টিগুণ এবং উপস্থাপনার উপর। অর্থাৎ শুধু স্বাদ নয়, পিঠার গল্প ও শৈল্পিক রূপও বিচারকের দৃষ্টিতে বিবেচিত হবে।
অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় রয়েছে ডোনা মিডিয়া, এ কিচেন, আশ্বিন, দ্য এমএস কার্ড। হসপিটালিটি পার্টনার হিসেবে যুক্ত রয়েছে গ্যালেসিয়া হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট।
বাংলার ঐতিহ্যবাহী পিঠাকে নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়ে বিশ্বদরবারে পৌঁছে দেওয়ার যে প্রয়াস কুকিং স্টার ফাউন্ডেশন নিয়েছে, পিঠা তৈরির এই প্রতিযোগিতা তারই এক অনন্য উদাহরণ। শীতের মৌসুমে পিঠার স্বাদ, প্রতিযোগিতার উত্তেজনা আর সংস্কৃতির মিলন—সব মিলিয়ে সিজন ০২ হতে যাচ্ছে পিঠা প্রেমীদের জন্য এক বিশেষ আয়োজন।
ছবি: ডোনা মিডিয়া