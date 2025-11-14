লাংকাউই আয়রনম্যান ৭০.৩ সম্পন্ন করে বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের পতাকা ওড়ালেন মো. সাইফ উল্লাহ ফাহাদ

বিশ্বের অন্যতম কঠিন ও সহনশীলতা-নির্ভর এ ইভেন্টে টিকে থাকতে লাগে অসাধারণ শৃঙ্খলা, দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতি আর অটুট মানসিক দৃঢ়তা। আর ঠিক সে লড়াইয়েই বিজয়ের হাসি নিয়ে, বাংলাদেশের পতাকা হাতে ফিনিশ লাইনে পৌঁছান মো. সাইফ উল্লাহ ফাহাদ।
১ নভেম্বর ২০২৫, মালয়েশিয়ায় আয়োজিত আয়রনম্যান ৭০.৩ লাংকাউইয়ে ফাহাদ ১১৩ কিলোমিটার (৭০.৩ মাইল) দীর্ঘ চ্যালেঞ্জিং রেস শেষ করেন ৭ ঘণ্টা ২৩ মিনিট ৬ সেকেন্ডে। ইভেন্টটির তিনটি ধাপ—১.৯ কিমি সাঁতার, ৯০ কিমি সাইক্লিং এবং ২১.১ কিমি হাফ ম্যারাথন—প্রতিটি অংশই ছিল আলাদা যুদ্ধ, আলাদা পরীক্ষা। রেসের অফিশিয়াল ফলাফলে দেখা যায়, তিনি সাঁতার (১.৯ কিমি) করতে সময় নিয়েছেন ৫২ মিনিট ৪০ সেকেন্ড, সাইক্লিং (৯০ কিমি) ৩ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট ২৩ সেকেন্ড এবং দৌড় (২১.১ কিমি) ২ ঘণ্টা ৪১ মিনিট ৩৪ সেকেন্ড। মোট সময় লেগেছে ৭ ঘণ্টা ২৩ মিনিট ৬ সেকেন্ড।
গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আর্দ্র তাপমাত্রা, রুক্ষ সড়কের ঝাঁকুনি এবং শারীরিক-মানসিক ধকল—সবকিছু সামলে এই সাফল্য ফাহাদের নাম শুধু ফিনিশারের তালিকায় তোলেনি; বরং আন্তর্জাতিক সহনশীলতামূলক খেলাধুলায় বাংলাদেশের সক্ষমতাকে নতুন করে বিশ্বদরবারে তুলে ধরেছে। ফিনিশ লাইনে পতাকা উড়িয়ে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে ফিনিশ লাইন পার হওয়া ছিল কয়েক মাসের ত্যাগ, শৃঙ্খলা আর বিশ্বাসের ফল। তাপমাত্রা আর প্রশিক্ষণ দুটোই ছিল নির্মম, কিন্তু দেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করার চিন্তা আমাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এটি শুধু ব্যক্তিগত জয় নয়; এটি প্রমাণ করে বাংলাদেশিরাও বিশ্বমঞ্চে লড়তে পারে।’
১.৯ কিলোমিটার সাঁতারের জন্য যখন তিনি পানিতে নামেন, প্রতিটি ঢেউ যেন তাঁর সামনে নতুন একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছিল। ৫২ মিনিট ৪০ সেকেন্ড পর তিনি পানি থেকে ওঠেন। তখন তাঁর শ্বাস ছিল ভারী, তবে লক্ষ্য ছিল অবিচল।
এরপর ছিল ৯০ কিলোমিটার সাইক্লিং। রুক্ষ রাস্তায় চাকা যখন গরম টারম্যাকে পুড়েছে, মাথার ওপরে তখন গনগনে সূর্য। ৩ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট ২৩ সেকেন্ড ধরে তিনি লড়েন—ঘাম, ক্লান্তি আর বারবার শরীরের ভেতর থেকে উঠে আসা প্রশ্ন, ‘পারব তো?’
শেষ ধাপ ২১.১ কিলোমিটার দৌড়। শরীরে তখন ব্যথা, ক্লান্তি আর পানিশূন্যতার টান। প্রায় তিন ঘণ্টা তাঁকে দৌড়াতে হয়েছে নিজের সীমা, নিজের সত্তা আর নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। ২ ঘণ্টা ৪১ মিনিট ৩৪ সেকেন্ড পর যখন তাঁর চোখে শেষবারের মতো ফিনিশ লাইনের লাল ব্যানার ভেসে ওঠে, তখন তাঁর পায়ের ব্যথা আর গুরুত্ব পায়নি। সব ক্লান্তি থেকে যায় পেছনে। ফিনিশ লাইন অতিক্রম করার মুহূর্তে তাঁর হাতে ছিল বাংলাদেশের পতাকা।
সেই মুহূর্তে যেন পুরো পৃথিবী থেমে যায় এক লহমায়। চারদিকে হাততালি, উল্লাস আর ফাহাদের চোখে জল। পতাকা উড়িয়ে তিনি বলেন, ‘এটি শুধু আমার জয় নয়। যারা বিশ্বাস করেছিল, যারা আমাকে দেখেছে ট্রেনিংয়ের দিনগুলোতে পড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়াতে, এটি তাদের সবার জয়।’ তাঁর সময়—৭ ঘণ্টা ২৩ মিনিট ৬ সেকেন্ড। প্রতিটি সংখ্যা তাঁর শরীর ও মনের যুদ্ধের সাক্ষী।
এ পথ শুরু হয়েছিল ২০১৮ সালে। অভিযাত্রী গ্রুপের সঙ্গে প্রথম ছোট্ট দৌড়। সেদিন তিনি বুঝেছিলেন—দৌড় মানে শুধু নিজের জয় নয়, বরং মানুষের মধ্যে সাহস জাগানো, কমিউনিটিকে সুস্থতার দিকে ঠেলে দেওয়া আর আত্মবিশ্বাসকে ছড়িয়ে দেওয়ার এক শক্তিশালী পথ। তখন থেকেই দৌড় তাঁর জীবনের পরিচয়।
ছবি: সাইফ উল্লাহ ফাহাদ