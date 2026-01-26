বাংলাদেশের আতিথেয়তা শিল্পে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার মানোন্নয়নে র্যাডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেন একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। ২০২৫-২৬ মেয়াদের জন্য হোটেলটি সেফহোটেলস এক্সিকিউটিভ লেভেল সার্টিফিকেশন লাভ করেছে, যা বৈশ্বিক নিরাপত্তা মানদণ্ডে তাদের ধারাবাহিক উৎকর্ষতার স্বীকৃতি।
সেফহোটেলস অ্যালায়েন্স বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় স্বাধীন হোটেল নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন সংস্থা। সংস্থাটি গ্লোবাল হোটেল সিকিউরিটি স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী হোটেলগুলোর নিরাপত্তাব্যবস্থা মূল্যায়ন করে, যেখানে ২১০টির বেশি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা উপাদান অন্তর্ভুক্ত থাকে। এক্সিকিউটিভ লেভেল হলো সেফহোটেলসের সর্বোচ্চ স্তরের সার্টিফিকেশন, যা অর্জন করা অত্যন্ত কঠোর ও সম্মানজনক।
র্যাডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেন টানা সপ্তমবারের মতো এই সর্বোচ্চ স্তরের সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে, যা বাংলাদেশে একমাত্র হোটেল হিসেবে তাদের অনন্য অবস্থানকে আরও দৃঢ় করে।
হোটেলটি অতিথি, কর্মী ও সংশ্লিষ্ট সব স্টেকহোল্ডারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি বিস্তৃত নিরাপত্তাকাঠামো বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— আধুনিক অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা, উন্নত আগুন শনাক্তকরণ ও দমন প্রযুক্তি নিয়মিত জরুরি প্রস্তুতি মহড়া ও কর্মীদের প্রশিক্ষণ যেকোনো সংকটময় পরিস্থিতিতে দ্রুত ও কার্যকর প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করার সক্ষমতা এ ছাড়া শারীরিক নিরাপত্তার পাশাপাশি র্যাডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেন স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মান অনুসারে উন্নত স্যানিটেশন প্রটোকল, কঠোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, বাতাসের মান পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়মিতভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসব উদ্যোগ শিল্পমানের চেয়েও এক ধাপ এগিয়ে।
হোটেলের ক্লাস্টার জেনারেল ম্যানেজার ডুকো ই ডে ভ্রিস এই অর্জনকে শুধু একটি স্বীকৃতি নয়; বরং অতিথিদের নিরাপত্তার প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি নিরাপত্তা ও সুরক্ষা পরিচালক মেজর (অব.) আহমেদ সাঈদ রাজার নেতৃত্বে পুরো টিমের অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।
অন্যদিকে সেফহোটেলসের প্রধান নির্বাহী জোয়াকিম টর্নগার্ড বলেন, এই সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া শুধু হোটেলের নিরাপত্তা উন্নত করে না; বরং করপোরেট ও সরকারি গ্রাহকদের জন্য আস্থার পরিবেশ তৈরি করে। কারণ, এ ধরনের প্রতিষ্ঠান অতিথিদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।
সেফহোটেলস এক্সিকিউটিভ লেভেল সার্টিফিকেশন অর্জনের মাধ্যমে র্যাডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেন বাংলাদেশে আতিথেয়তা শিল্পে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার একটি শক্তিশালী মানদণ্ড স্থাপন করেছে। এ অর্জন হোটেলটির প্রতি ব্যবসায়িক ও অবকাশযাপনকারী অতিথি, করপোরেট ও সরকারি সংস্থাগুলোর আস্থা আরও সুদৃঢ় করবে এবং ভবিষ্যতেও নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর ও আরামদায়ক আতিথেয়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি জোরদার করবে।
ছবি: র্যাডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন