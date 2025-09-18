পল্টনে র‍্যাভেন লেদারের নতুন আউটলেট উদ্বোধন
হাল ফ্যাশন ডেস্ক

রাজধানীর নয়াপল্টনের চায়না টাউন শপিং মলে উদ্বোধন হলো দেশীয় চামড়াজাত পণ্যের ব্র্যান্ড ‘র‍্যাভেন’- এর চতুর্থ আউটলেটের।

বৃহস্পতিবার বিকেলে র‍্যাভেনের চতুর্থ আউটলেটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ‘চাকরি খুঁজব না চাকরি দেব’–এর সভাপতি মুনির হাসান। মিলাদ মাহফিলের পর ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে শোরুমের উদ্বোধন করা হয়।
র‍্যাভেনের প্রতিষ্ঠাতা তরুণ উদ্যোক্তা আর কে হান্নান জানান, ২০১৩ সালে লেদার টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় বর্ষে পড়ার সময়ই তিনি এই ব্র্যান্ড শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি স্নাতক সম্পন্ন করে ফ্যাশন ও প্রযুক্তি-ডিজাইন খাতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

আর কে হান্নান বলেন, র‍্যাভেন লেদার সব সময় ১০০ ভাগ জেনুইন লেদার ব্যবহার করে জ্যাকেট ও অন্যান্য পণ্য তৈরি করে আসছে। এগুলো টেকসই, নরম, ব্যবহারবান্ধব এবং থাকে ১০ বছরের ওয়ারেন্টি সার্ভিস। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করতে প্রতিটি পণ্য ল্যাব ও ফিজিক্যালি টেস্টেড।

আসল লেদার চেনার উপায় জানিয়ে হান্নান বলেন, পোড়ালে আসল লেদার থেকে সালফারের গন্ধ আসে, নকল হলে প্লাস্টিকের মতো গন্ধ পাওয়া যায়।

হান্নানের মতে, র‍্যাভেনের লক্ষ্য শুধু রপ্তানিমুখী হওয়া নয়, বরং বাংলাদেশকে একটি আন্তর্জাতিক মানের ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি আরও বলেন, ‘আমরা চাই, বিশ্ববাজারে “মেড ইন বাংলাদেশ” লেখা যেন গর্বের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। আপনাদের সমর্থনেই র‍্যাভেন বাংলাদেশকে গ্লোবাল ফ্যাশন ম্যাপে শক্ত অবস্থানে নিয়ে যাবে।’
র‍্যাভেনের প্রথম আউটলেট চালু হয় মিরপুরে। বর্তমানে চট্টগ্রাম ও উত্তরায় রয়েছে আরও দুটি আউটলেট। পল্টনের নতুন শোরুমের মাধ্যমে র‍্যাভেনের চতুর্থ আউটলেটর যাত্রা শুরু হলো।

ছবি: হাল ফ্যাশন

প্রকাশ: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪: ৪৬
