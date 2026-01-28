সোনা সঞ্চয়ে যুগান্তকারী ডিজিটাল গোল্ড, কীভাবে কিনবেন আর কতটা নিরাপদ

ঢাকার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মিনহাজ সেই মানুষদের একজন, যিনি ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই সঞ্চয় নিয়ে সচেতন। সোনায় বিনিয়োগের ইচ্ছা তাঁর বহুদিনের, কিন্তু একসঙ্গে বড় অঙ্কের টাকা জমানো কখনোই সহজ হয়নি। বর্তমানে ২২ ক্যারেট সোনার এক ভরির দাম যখন আড়াই লাখ টাকার বেশি, তখন সোনা কেনা যেন আরও দূরের স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায়।
ঠিক এমন সময় এক বন্ধুর কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন ‘গোল্ড কিনেন’ অ্যাপের কথা। মিনহাজ বলেন, “অনেক দিন ধরেই ভবিষ্যতের জন্য সোনা কিনে রাখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু একবারে এত টাকা দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। এই অ্যাপে ৫০০ টাকা দিয়েও সোনা কেনা যায়—এই বিষয়টাই আমাকে আগ্রহী করে তোলে।” এরপর ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে সোনা সঞ্চয় শুরু করেন তিনি।
ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হওয়ায় পুরো প্রক্রিয়াটি মিনহাজের কাছে সহজ ও ঝামেলাহীন মনে হয়েছে। তিন ধাপে নিবন্ধন, মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে কেনাবেচা এবং প্রয়োজনে সোনা বিক্রি করে টাকা আবার অ্যাকাউন্টে নেওয়ার সুবিধা—সবকিছুই অ্যাপের মধ্যেই। “সবকিছু ডিজিটাল হওয়ায় কোথাও যেতে হচ্ছে না, সময়ও বাঁচছে,” বলেন তিনি।
যুগ যুগ ধরেই সোনা একটি নিরাপদ সঞ্চয় মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। তবে সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে এর উচ্চ মূল্য অনেকের জন্য বড় বাধা। এ বিষয়ে ‘গোল্ড কিনেন’-এর মুখপাত্র জানান, সাধারণ মানুষের জন্য সোনা সঞ্চয়কে সহজ করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। অ্যাপের মাধ্যমে কেনা সোনা বিমাকৃত ভল্টে সংরক্ষণ করা হয়। ব্যবহারকারীরা চাইলে অ্যাপ থেকেই সোনা কিনতে, বিক্রি করতে কিংবা পরে ফিজিক্যাল সোনা হিসেবে ০.৫ গ্রাম থেকে শুরু করে ১০ গ্রাম পর্যন্ত বার বা কয়েন আকারে উত্তোলন করতে পারেন। দেশজুড়ে ৬৫০টিরও বেশি পিক-আপ পয়েন্টে এই সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে।
আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো স্বচ্ছতা। প্রতিদিন অফিসিয়াল বাজারদরের সঙ্গে মিল রেখে সোনার দাম হালনাগাদ করা হয়, যা ব্যবহারকারীদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
মিনহাজের মতো অনেকেই এখন একবারে বড় বিনিয়োগের বদলে অল্প অল্প করে সোনা সঞ্চয়ের পথ বেছে নিচ্ছেন। প্রযুক্তিনির্ভর এই ধরনের উদ্যোগ বদলে দিচ্ছে সঞ্চয়ের চেনা ধারণা। বড় অঙ্কের টাকা না থাকলেও যে সোনা সঞ্চয় সম্ভব—এই বিশ্বাসই আজ অনেকের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় নতুন আশার আলো জ্বালাচ্ছে।
তথ্য সূত্র: গোল্ড কিনেন
ছবি: পেকজেলসডটকম