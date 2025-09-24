দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে বাটা নিয়ে এসেছে ‘পূজা কালেকশন’
খবর

দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে বাটা নিয়ে এসেছে ‘পূজা কালেকশন’

শারদীয় দুর্গোৎসব সামনে রেখে বাটা বাংলাদেশ নিয়ে এসেছে ‘পূজা কালেকশন ২০২৫।’ আধুনিকতা এবং ঐতিহ্যবাহী নকশার সমন্বয়ে তৈরি বিশেষ এই পূজা কালেকশনটি এখন থেকে দেশের সব বাটা আউটলেট এবং অনলাইনে ব্র্যান্ডটির অফিশিয়াল ওয়েবসাইট-এ পাওয়া যাচ্ছে।

শেয়ার করুন
ফলো করুন

এবার পূজা কালেকশনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো তাদের ‘বাটা কমফিট।’ দুর্গাপূজার মতো বড় উৎসবের দিনে দীর্ঘ সময় পড়ে থাকতে এই জুতাগুলো সবচেয়ে উপযোগী। এছাড়াও, এ কালেকশনে নারী, পুরুষ ও শিশুদের জন্য নানা ধরনের জুতার সমাহার রয়েছে; যাতে সকলেই পূজায় পড়ার জন্য সঠিক জুতাটি খুঁজে পান। এছাড়াও এবার পূজায় থাকবে বাটার প্রিমিয়াম কালেকশন’। নতুন এ কালেকশনের মূল্য শুরু হয়েছে ১,৪৯৯ টাকা থেকে।

বিজ্ঞাপন

এছাড়াও, ক্রেতাদের কেনাকাটাকে আরও স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক করতে বাটা দেশের কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকের সঙ্গে অংশীদারত্ব করেছে। এসব ব্যাংকের কার্ড যাদের থাকবে তারা ক্যাশব্যাকের বিশেষ অফার উপভোগ করতে পারবেন। শোরুমে গিয়ে কেনাকাটা কিংবা অনলাইনে অর্ডার করা; উভয় ক্ষেত্রেই ক্রেতারা এই সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন।

ছবি: বাটা

বিজ্ঞাপন
প্রকাশ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৭: ০০
বিজ্ঞাপন