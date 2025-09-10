মস্কো ফ্যাশন সামিটে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করলেন আসাদ সাত্তার

সামিটে অনুষ্ঠিত এক প্লেনারি সেশনে বিশ্বের শীর্ষ ফ্যাশন উইক আয়োজকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন আসাদ সাত্তার। সেখানে তিনি বলেন, বাংলাদেশের পরবর্তী পদক্ষেপ হওয়া উচিত বিশ্বমানের গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের পাশাপাশি সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক অর্থনীতি গড়ে তোলা, যেখানে শুধু পোশাক নয়, সংস্কৃতিও রপ্তানি করা হবে। তার ভাষায়, “বাংলাদেশের ফ্যাশনকে বৈশ্বিক পর্যায়ে নিতে হলে আমাদের ভাবতে হবে পোশাকের বাইরে। আমরা যা রপ্তানি করতে পারি, তা হলো আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের কারুশিল্প, বয়নের গল্প ও ঐতিহ্য। যা সমকালীন ভাষায় বলা সম্ভব।”
মস্কো ফ্যাশন উইকে তিনি উপস্থাপন করেন নিজের ব্র্যান্ড ‘আমি ঢাকা’-এর দর্শন। যার মূল ধারণা ‘হেরিটেজ ফিউচারিজম’। অর্থাৎ বাংলাদেশি কারুশিল্পকে আধুনিক জীবনের সঙ্গে নতুনভাবে মেলানো। যার প্রতিটি পোশাক তৈরি হয় হাতে, এমনকি সাইজ লেবেল পর্যন্ত সেলাই করা হয় হাতে, যা কারুশিল্পীদের সৃজনশীলতা ও দক্ষতাকে তুলে ধরে। আসাদ সাত্তার জানান, 'আমি ঢাকা' বলতে আমরা বোঝাতে চেয়েছি আমরা একক ও সমষ্টিগতভাবে রাজধানী ঢাকাকে উপস্থাপন করি; অর্থাৎ আমি নিজেই ঢাকার ইতিহাস, বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে নিজের পোশাকে ধারণ করি। আর সেই গল্প বিশ্বকে জানাতে পেরে আমি গর্বিত।”
ব্রিকস+ফ্যাশন সামিট ছাড়াও আসাদ সাত্তার অংশ নেন মস্কো ফ্যাশন উইকের একাধিক শোতে। সেখানে তিনি দেখেন নানা বৈচিত্র্যময় ও বিলাসবহুল কালেকশন থেকে শুরু করে সমসাময়িক বিদ্রোহী স্টাইল পর্যন্ত। চীন, ব্রাজিলসহ বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক শোকেস তাকে মুগ্ধ করে। আয়োজন নিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ, “মস্কো ফ্যাশন উইক এখন শক্তভাবে নিজেদের বৈশ্বিক ফ্যাশন রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করছে। এখানে রাশিয়ার ঐতিহ্য আর আধুনিকতার চমৎকার সমন্বয় দেখা যায়।”
আসাদ সাত্তার জোর দিয়ে বলেন, আর্কা ফ্যাশন উইক কেবল বাংলাদেশের ডিজাইনার, মডেল ও সৃজনশীল মানুষদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম নয়, বরং এটি একটি সেতুবন্ধন। যেখানে আন্তর্জাতিক ফ্যাশন উইকের সঙ্গে যোগাযোগ, সংস্কৃতি বিনিময় ও জ্ঞান ভাগাভাগি সম্ভব।
চলতি বছরের ডিসেম্বরের ৪ থেকে ৭ তারিখ ঢাকার আলোকী কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে চতুর্থ আর্কা ফ্যাশন উইক। এবার এটি হবে সবচেয়ে বড় আয়োজন, যেখানে বাংলাদেশি কারুশিল্প ও ঐতিহ্যকে আধুনিকভাবে নতুন ভাবে উপস্থাপন করা হবে।
প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছাড়াই কমিউনিটিভিত্তিক এই প্ল্যাটফর্ম ইতিমধ্যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ফ্যাশন ইভেন্টে পরিণত হয়েছে। আর্কা ফ্যাশন উইক মূলত একটি ‘সাংস্কৃতিক আন্দোলন’, যার লক্ষ্য ঢাকাকে বৈশ্বিক ফ্যাশন মানচিত্রে প্রতিষ্ঠা করা। যুব সংস্কৃতি, সৃজনশীলতা ও দক্ষিণ এশীয় ফ্যাশনের কেন্দ্র হিসেবে। আসাদ সাত্তারের ভাষায়, “আর্কা ফ্যাশন উইক কেবল একটি ফ্যাশন ইভেন্ট নয়। এটি একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন। আমাদের লক্ষ্য ঢাকা শহরকে বৈশ্বিক ফ্যাশনের মানচিত্রে স্থায়ীভাবে জায়গা করে দেওয়া।”
ছবি: আসাদ সাত্তার