ঢাকায় জন্টা ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ২৫–এর ১৮তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন শুরু

‘সারা বিশ্বে সেবা ও অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন’—এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ৩১ অক্টোবর থেকে ঢাকায় শুরু হয়েছে নারী পেশাজীবীদের স্বেচ্ছাসেবী বৈশ্বিক সংগঠন—জন্টা ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ২৫-এর তিন দিনের ১৮তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন।
এই সম্মেলনে ডিস্ট্রিক্ট ২৫-এর অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও ভারতের বিভিন্ন জন্টা ক্লাবের ১৫০ জনের বেশি প্রতিনিধি অংশ নিচ্ছেন। নারী নেতৃত্ব, লিঙ্গ সমতা ও নারীর অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে এই সম্মেলন দক্ষিণ এশিয়ার নারীনেত্রী ও পেশাজীবীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিলনমেলা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে।
আজ শুক্রবার সকালে ঢাকার এক অভিজাত হোটেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় সম্মেলনের নানা দিক ও জন্টা ইন্টারন্যাশনালের চলমান উদ্যোগ নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জন্টা ইন্টারন্যাশনাল এবং জন্টা ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের বোর্ড ডিরেক্টর ও ডিস্ট্রিক্ট ২৫-এর লিয়াজোঁ জন্টা ফেলিপা জ্যাকবস লরি এবং জন্টা ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ২৫-এর গভর্নর ডা. জেরীন দেলওয়ারসহ অন্যরা।
সমসাময়িক বিশ্বে জন্টা মিশনের প্রাসঙ্গিকতার ওপর গুরুত্বারোপ করে ডা. জেরীন দেলওয়ার বলেন, ‘ঢাকায় আয়োজিত ১৮তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন আমাদের সম্মিলিত অঙ্গীকারের প্রতিফলন—সেবা, অ্যাডভোকেসি ও নেতৃত্বের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন। আজ যখন বিশ্বজুড়ে নারীর কণ্ঠ আরও গুরুত্বপূর্ণ, এই সম্মেলন সহযোগিতা, উদ্ভাবন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে এক অনুপ্রেরণার মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে বলে মনে করি।’
আঞ্চলিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরে জেরীন দেলওয়ার আরও বলেন, ‘এই সম্মেলন শুধু জন্টার সাফল্যের উদ্যাপন নয়, এর মাধ্যমে আমরা আমাদের সম্মিলিত দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি। আমরা এমন একটি বিশ্ব গড়ে তুলে চাই, যেখানে প্রতিটি নারী শিক্ষা, সুযোগ আর মর্যাদার ক্ষেত্রে সম–অধিকার ভোগ করবে।’
তিন দিনের এ সম্মেলনের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকছে প্লেনারি সেশন, নেতৃত্ব উন্নয়ন কর্মশালা, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, জলবায়ু কার্যক্রম, নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের ওপর বিষয়ভিত্তিক আলোচনা। অংশগ্রহণকারীরা পারস্পরিক যোগাযোগ, নেটওয়ার্কিং ও সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রমেও অংশ নেবেন, যার লক্ষ্য হলো দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তক্লাব সহযোগিতা আরও জোরদার করা।
আজ সন্ধ্যায় দ্য ওয়েস্টিন, ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশের কসোভো রাষ্ট্রদূত লুলজিম প্লানা। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশি ফ্যাশন ডিজাইনার বিবি রাসেলকে বিশেষ স্বীকৃতি প্রদান করা হবে। এ ছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকছে বাংলাদেশি শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা। তুতলী রহমানের পরিচালনায় ফ্যাশন শোর মাধ্যমে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি তুলে ধরা হবে।
জন্টা ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ২৫ দক্ষিণ এশিয়ার নারী ক্ষমতায়নের অন্যতম নেতৃত্বদানকারী প্ল্যাটফর্ম। ডিস্ট্রিক্ট দুটি এরিয়া নিয়ে গঠিত: এরিয়া-১ (ভারত ও শ্রীলঙ্কা) ও এরিয়া-২ (বাংলাদেশ ও নেপাল) এবং এর অধীন বিভিন্ন ক্লাবের মাধ্যমে জন্টা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশে সাতটি জন্টা ক্লাব সক্রিয়ভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ, জলবায়ু ব্যবস্থাপনায় ন্যায়বিচার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে।
জন্টা ইন্টারন্যাশনাল
১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত জন্টা ইন্টারন্যাশনাল একটি বৈশ্বিক সংগঠন, যা সেবা ও অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করে আসছে। বর্তমানে ৬৫টি দেশে এর কার্যক্রম ১ হাজার ২০০–এর বেশি ক্লাবের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। সংগঠনটির সদস্যসংখ্যা ১৩ হাজারের বেশি। সংগঠনটির মূল কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে—নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইনগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পেশাগত উন্নয়ন।
