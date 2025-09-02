ঢাকার বিকেল জমে উঠছে ইউসিবির ট্রিট আওয়ারে

ঢাকার বিকেল মানেই এক ভিন্ন আবেশ। সকালবেলার তাড়াহুড়া আর সন্ধ্যার ভিড়ের মাঝখানে সরগরম শহরটি যেন একটু থেমে যায়— সঙ্গে ক্লান্তিতে থেমে যাই আমরাও। এই ক্ষণিক বিরতিই আসলে আমাদের রিসেট বাটন— একান্তই নিজের সঙ্গে অথবা প্রিয় মুখগুলোর সঙ্গে কাটানো ট্রিট আওয়ার।
তিরিশের কোঠায় সাদিক, এক ব্যস্ত অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার। সারা দিনের চাপ সামলিয়ে বিকেল হলেই চলে যান প্রিয় ক্যাফেতে। বারিস্তা কিছু জিজ্ঞেসও করেন না—সাদিক দরজা পেরোলেই টেবিলে চলে আসে ক্যাপাচিনো। গাঢ় ফেনার প্রথম চুমুকই যেন তাঁর দিনের রিসেট বোতাম।
একই শহরে রুবাব আর তানিশার সম্পর্কের শুরুর দিনগুলোও সাজছে নিবু নিবু আলোয় আলোকিত ক্যাফেগুলোতে। একজনের সামনে ডাবল চিজ বার্গার, অন্যজনের টেবিলে চিকেন স্যান্ডউইচ— দুজনের ভিন্নতা মিলে যাচ্ছে একই ভালোবাসার গল্পে।
আর সেই দস্যি অফিস গ্যাং? কাজের ফাঁক গলে লেট লাঞ্চে বেরিয়ে ধোঁয়া ওঠা গরম খিচুড়ির টেবিলটাকে বানিয়ে ফেলে তাদের অনানুষ্ঠানিক মিটিং রুম।
এই ট্রিট আওয়ার কফি অথবা মুখরোচক স্ন্যাকসের বাইরেও একধরনের সংযোগ— ভাগাভাগি করে নেওয়া উষ্ণ মুহূর্তগুলোর প্রতীক।
ভালো কফির জন্য খরচ হবেই, কিন্তু ঢাকার কফিপ্রেমীদের জন্য এবার অপেক্ষা করছে বাড়তি আনন্দ। কল্পনা করুন— প্রিয় ক্যাফেতে ঢুকলেন, অর্ডার দিলেন রেগুলার লাতে বা ক্যারামেল ক্যাপাচিনো, ধীরে ধীরে উপভোগ করলেন, আর বিল দিতে গিয়ে জানলেন— আজকের কফিটা একেবারেই ফ্রি!
হ্যাঁ, এই চমক নিয়ে হাজির হয়েছে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি)। নির্দিষ্ট ইউসিবি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করলেই নির্বাচিত কফিশপগুলোতে মিলছে ১০০% ক্যাশব্যাক। সপ্তাহে এক দিন করে, টানা তিন সপ্তাহ ধরে চলছে এই ‘ট্রিট আওয়ার’।
ইউসিবির এ উদ্যোগ মনে করিয়ে দেয় সবচেয়ে মধুর সুখ সব সময় দাম দিয়ে কিনতে হয় না। বিকেলটা হয়ে উঠতে পারে আরও কফিময়, আরও প্রাণবন্ত।
আজ বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত, ঢাকার প্রিয় কফিশপগুলোতে ইউসিবি ক্রেডিট কার্ডে মিলবে ১০০% ক্যাশব্যাক!
তাই জমিয়ে দিন আড্ডা, হয়ে উঠুন চুমুকে চাঙা।
আগামী সপ্তাহগুলোতে হয়তো এমন আরও অনেক চমৎকার অফারের মাধ্যমে আপনার বিকেলটাকে আরও বর্ণিল করে তুলবে ইউসিবি!
আপনার প্রতিদিনের ব্যস্ততায় আনুন স্বাদভরা বিরতি— আর ইউসিবি ট্রিট আওয়ার নিয়ে আরও জানতে চোখ রাখুন ইউসিবির ফেসবুক পেজে!
ছবি: ইউসিবি