এই শীতে যাত্রীদের অবিশ্বাস্য সব উপহার দিচ্ছে এমিরেটস এয়ারলাইনস

এমিরেটস এয়ারলাইনসের উড়ানে এই শীতে দুবাই যাচ্ছেন? তাহলে তো কথাই নেই, আপনার জন্য থাকছে এমিরেটসের ৭০০টির বেশি এক্সক্লুসিভ সব অফার। ‘মাই এমিরেটস পাস’-এর মাধ্যমে তাহলে উপভোগ করা যাবে খাওয়াদাওয়া, শপিং আর স্পা। আছে বিনোদনকেন্দ্রে বিশেষ ছাড়ও। আসলে সারা বছর নানা ধরনের সুযোগ যাত্রীদের দিয়ে থাকে এমিরেটস। এর বাইরে এখন থেকে বিভিন্ন মৌসুমে তারা দেবে এ ধরনের উপহার।
এসব অফার চলবে ৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত। যাত্রীরা শুধু তাঁদের এমিরেটস বোর্ডিং পাস (ডিজিটাল বা প্রিন্টেড) ও বৈধ পরিচয়পত্র দেখিয়েই নিতে পারবেন এসব আকর্ষণীয় ছাড়ের সুযোগ।
অফারের আওতায় রয়েছে বিশ্বখ্যাত আকর্ষণীয় স্থান যেমন অ্যাকোয়াভেঞ্চার ওয়াটারপার্ক, স্কাইডাইভ দুবাই, মিউজিয়াম অব দ্য ফিউচার, ইনসাইড বুর্জ আল আরব ট্যুর, আর্টে মিউজিয়াম দুবাই, দ্য মেসি এক্সপেরিয়েন্সসহ আরও অনেক কিছু।
এ ছাড়া ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১১ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে দুবাই শপিং ফেস্টিভ্যাল। এই উৎসবে থাকছে ব্যতিক্রমী শপিং অভিজ্ঞতা, বিশ্বখ্যাত শিল্পীদের পারফরম্যান্স, পারিবারিক বিনোদন, দারুণ পুরস্কার ও সিটি-ওয়াইড উদ্যাপন।
এমিরেটস যাত্রীরা তাঁদের মাই এমিরেটস পাসের মাধ্যমে এই উৎসবেও উপভোগ করতে পারবেন অতিরিক্ত ছাড় ও অফার।
বর্তমানে এমিরেটস ঢাকা–দুবাই রুটে প্রতি সপ্তাহে ২১টি ফ্লাইট পরিচালনা করছে। আরও তথ্যের জন্য ভিজিট করতে পারেন: emirates.com
ছবি: সংগৃহীত