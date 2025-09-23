রবিপথ থেকে জীবনপথ: প্রোস্টেট ক্যানসার জয়ের গল্প

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ষষ্ঠ তলার ৫০৫ নম্বর কক্ষে জমে ওঠে ভিন্ন আয়োজন। জীবনের অন্য রকম উদ্যাপন মুখর ছিল ক্যানসার জয়ের গল্পে। সেন্টার ফর ক্যানসার কেয়ার ফাউন্ডেশনের (সিসিসিএফ) উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে একে একে মঞ্চে উঠছিলেন গুণীজনরা। কেউ শিল্পী, কেউ চিকিৎসক, কেউবা জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ। সবাইকে এক সুতায় বাঁধার উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন—প্রোস্টেট ক্যানসার সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া, আর ক্যানসারজয়ীদের অভিজ্ঞতা দিয়ে অন্যদের সাহস জোগানো।
অনুষ্ঠানের শুরুতেই মঞ্চে আসেন নাট্যজগতের কিংবদন্তি আবুল হায়াত। তাঁর কণ্ঠে ছিল জীবনের টানাপোড়েনের দীর্ঘ গল্প, কখনো কোমা থেকে ফিরে আসা, আবারও রোগের সঙ্গে লড়াই, আর সবশেষে প্রোস্টেট ক্যানসার জয়। তিনি বললেন, ‘পরিবার, বন্ধু আর ইতিবাচক মনোভাবই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। জীবনকে ভালোবাসলে জীবনও আপনাকে ভালোবাসবে।’ উপস্থিত সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনেছেন তাঁর কথা। অনেকের চোখ ভিজে উঠেছিল অজান্তেই।
পাশাপাশি কথা বলেন চিকিৎসকেরা। অধ্যাপক ডা. মুশতাক ইবনে আইয়ুব, ডা. অসীম কুমার সেনগুপ্ত, অধ্যাপক ডা. নাসরিন চৌধুরী, অধ্যাপক ডা. হালিদা হানুম আখতার, ডা. আবু জামিল ফয়সাল। তাঁরা জানান রোগ প্রতিরোধের উপায়, নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার গুরুত্ব আর চিকিৎসার আধুনিক ধাপ সম্পর্কে। তাঁদের সবার বার্তা ছিল স্পষ্ট, ‘সঠিক সময়ে শনাক্ত হলে প্রোস্টেট ক্যানসার জয় করা সম্ভব।’
শিল্প-সংস্কৃতির মানুষেরাও এসেছিলেন আয়োজনে। অভিনেতা আফজাল হোসেন বলেন, জীবনের লড়াই আসলে শিল্পের মতোই। ধৈর্য, ভালোবাসা আর আশায় গড়ার অভিযাত্রা। জুয়েল আইচ তাঁর জাদু ও সুরের মতোই কথা বলেছেন জীবনের সৌন্দর্য নিয়ে। তাঁরা সবাই ক্যানসারজয়ীদের গল্পকে মানবিক সাহসের প্রতীক হিসেবে দেখান।
দুই দফায় দর্শকদের প্রশ্নোত্তরে অনেকেই নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করেন। কারও কণ্ঠ কেঁপে যাচ্ছিল, কেউ বলছিলেন প্রিয়জন হারানোর ব্যথার কথা। আবার কেউ বলছেন বেঁচে থাকার সংগ্রামে নতুন করে জীবন খুঁজে পাওয়ার কথা।
সবশেষে সিসিসিএফের প্রেসিডেন্ট রোকশানা আফরোজ বললেন, ‘আমাদের আন্দোলন কেবল চিকিৎসার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমরা চাই ক্যানসার প্রতিরোধ ও সচেতনতা সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে যাক।’ তিনি কথা বলেছেন অনড় বিশ্বাসে।
অনুষ্ঠান শেষে যখন অতিথিরা স্বাক্ষর করেন অতিথি বইতে, ততক্ষণে চায়ের কাপে জমে ওঠে আড্ডা। আর সেই হাসির আড়ালে স্পষ্ট ছিল অভিন্ন অনুভূতি—ক্যানসার ভয় নয়, লড়াইয়ের অন্য নাম; যেটা জয় করা সম্ভব, একসঙ্গে থাকলে।
ছবি: হাল ফ্যাশন