সোসাইটি অব ডায়ার্স অ্যান্ড কালারিস্টসের আয়োজনে আন্তর্জাতিক তিন দিনের প্রদর্শনী শুরু

প্রদর্শনীর আয়োজক প্রতিষ্ঠান এসডিসি ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এবং সোসাইটি অব ডায়ার্স অ্যান্ড কালারিস্টস (এসডিসি আন্তর্জাতিক, যুক্তরাজ্য)। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. গ্রাহাম ক্লেটন, ডিরেক্টর, (এসডিসি আন্তর্জাতিক, যুক্তরাজ্য ও ভারত), অধ্যাপক আইয়ুব নবী খান, চেয়ারম্যান, এসডিসি বাংলাদেশ ও প্রো ভাইস চ্যান্সেলর, বিইউএফটি, মো. আমানুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডাইসিন কেমিক্যালস লিমিটেড, মো. তাজুল ইসলাম সহযোগী অধ্যাপক, আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিইউএফটির সহযোগী অধ্যাপক শর্মিলী সরকার। এ ছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন এসডিসি বাংলাদেশের উপদেষ্টা, চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি ও ট্রেজারাররা।
উদ্বোধনী বক্তব্যে এসডিসি ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়ার পরিচালক যোগেশ গায়কোয়াড় বলেন, ‘বাংলাদেশকে শুধু সস্তা পোশাক প্রস্তুতকারক হিসেবে পরিচিত রাখতে চাই না। বরং উচ্চ মূল্যের, প্রযুক্তিনির্ভর এবং টেকসই উৎপাদনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এ জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে শিল্পের সঙ্গে সমন্বিত হতে হবে, শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে পাঠাতে হবে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও জৈবভিত্তিক সমাধান গ্রহণ করতে হবে।’
প্রফেসর আইয়ুব নবী খান বলেন, ‘রং এবং কেমিক্যাল প্রক্রিয়াগুলো এখনো পরিবেশদূষণের প্রধান উৎস। আমরা চাই বাংলাদেশ আরও টেকসই উৎপাদনের দিকে এগোবে। এই প্রদর্শনী উদ্যোক্তা, ইন্ডাস্ট্রি লিডার ও একাডেমিয়ার মধ্যে সংলাপ এবং সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি করবে।’
নিট এশিয়া লিমিটেড ও অরাম সোয়েটার লিমিটেড পরিচালক আমের সালিম বলেন, ‘প্রদর্শনীর লক্ষ্য বাস্তবসম্মত সমাধান ও উদ্ভাবন উপস্থাপন করা। টেকসই উৎপাদন আমাদের ভবিষ্যতের মূল ভিত্তি।’
বিজিএমইএ পরিচালক মো. সোহেল, বলেন, ‘এই প্রদর্শনী জ্ঞান বিনিময়, অংশীদারত্ব ও উদ্ভাবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ভিশন ২০৩০ লক্ষ্য গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানো, নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার বৃদ্ধি এবং শতভাগ কেমিক্যাল কমপ্লায়েন্স অর্জনের পথে এসডিসির সহযোগিতা অপরিহার্য।’
মটেক্স ফ্যাশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুদ কবির মনে করেন, ‘বাংলাদেশের টেক্সটাইলশিল্পকে বিশ্বমানের পরিবেশবান্ধব এবং দায়িত্বশীল হতে হবে। সিথ্রিএমএফটি প্রদর্শনী শিল্পীদের আরও দায়িত্বশীলভাবে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে।’
ড. মো. তাজুল ইসলাম ও মো. আমানুর রহমান উল্লেখ করেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পের মধ্যে সংযোগ শক্তিশালী করা জরুরি, যাতে আগামী প্রজন্ম টেকসই উৎপাদনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। সিথ্রিএমএফটি প্রদর্শনী শুধু প্রযুক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্র নয়, বরং সংলাপ, উদ্ভাবন এবং সমাধানভিত্তিক উদ্যোগের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। প্রদর্শনীর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা টেকসই রঙায়ন এবং ফিনিশিং প্রক্রিয়ার নতুন সীমা অন্বেষণ করতে পারবে।
প্রদর্শনীর অংশ হিসেবে শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত হবে। শোতে বাংলাদেশি সংস্কৃতি এবং আন্তর্জাতিক ফ্যাশনের সমন্বয় উপস্থাপন করা হবে। বিইউএফটির শিক্ষার্থীদের সংগ্রহ প্রদর্শিত হবে এবং নির্বাচিত অংশগ্রহণকারীরা এসডিসির সার্টিফিকেট পাবেন। এই ফ্যাশন শোর মিডিয়া পার্টনার হাল ফ্যাশন।
তিন দিনের প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ, ভারত, তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠান। এখানে ডিজিটাল প্রিন্টিং, কেমিক্যাল পরীক্ষা সমাধান, পরিবেশবান্ধব সেবা এবং আধুনিক মেশিনারিজ প্রদর্শন করা হচ্ছে।
আয়োজকদের মতে, বাংলাদেশের গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল সেক্টরের সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। বিশ্ব যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রঙের নতুন প্রযুক্তি এবং টেকসই সমাধানের দিকে এগোচ্ছে, তখন বাংলাদেশকেও সেই গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোতে হবে। প্রদর্শনীটি সবার জন্য উন্মুক্ত এবং এতে অংশগ্রহণের জন্য কোনো ফি প্রযোজ্য নয়।
ছবি: হাল ফ্যাশন ও এসডিসি