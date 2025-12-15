স্কিনকেয়ারে নতুন যুগের সূচনা: বায়োজিন নিয়ে এল ডার্মাস্ক্যান এআই স্কিন অ্যানালাইজার

ঢাকার মিরপুর ডিওএইচএস কালচারাল সেন্টারে অবস্থিত বায়োজিনের প্রধান কার্যালয়ে সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে ‘বায়োজিন ডার্মাস্ক্যান এআই স্কিন অ্যানালাইজার’—একটি আধুনিক, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক স্কিন অ্যানালাইসিস সেবা, যা ব্যক্তিভেদে ত্বকের প্রকৃত অবস্থা নির্ভুলভাবে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম।
ডার্মাস্ক্যান এআই স্কিন অ্যানালাইজার মূলত ত্বকের ধরন, সমস্যা ও প্রয়োজন বিশ্লেষণ করে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই পাওয়া যায় পার্সোনালাইজড ডার্মো-কসমেটিকস পরামর্শ—যা ব্যবহারকারী চাইলে সরাসরি অর্ডারও করতে পারেন।
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই সেবা নেওয়ার জন্য আর ক্লিনিকে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই। বায়োজিনের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে (https://bioxin.com/skin-analyzer) ঢুকেই ঘরে বসে নিজের ত্বকের অবস্থা যাচাই করা সম্ভব। যা শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের ব্যবহারকারীদের জন্যও স্কিনকেয়ারকে সহজলভ্য করে তুলেছে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালস-এর সিইও ও প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ জাহিদুল হক, জেনারেল ম্যানেজার জান্নাতুল ফেরদৌস, প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং জনপ্রিয় মডেল ও অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা সাহা মিম। এছাড়াও দেশের স্কিনকেয়ার ও বিউটি ইন্ডাস্ট্রির পরিচিত ইনফ্লুয়েন্সাররাও এই আয়োজনে অংশ নেন।
এ বিষয়ে মুহাম্মদ জাহিদুল হক বলেন, “ডার্মাস্ক্যান এআই স্কিন অ্যানালাইজার শুধু একটি নতুন সেবা নয়, এটি বাংলাদেশের স্কিনকেয়ার ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। আমাদের লক্ষ্য বিজ্ঞানভিত্তিক, নির্ভরযোগ্য স্কিনকেয়ার সেবা দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।”
জেনারেল ম্যানেজার জান্নাতুল ফেরদৌসের মতে, “এআই প্রযুক্তি ও স্কিনকেয়ারের এই সমন্বয় গ্রাহকদের জন্য স্মার্ট, নিরাপদ ও ফলপ্রসূ সমাধান নিশ্চিত করবে। এটি বায়োজিনের মান ও আস্থার প্রতিশ্রুতিকে আরও শক্তিশালী করেছে।”
অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা সাহা মিম মনে করেন, “স্কিনকেয়ার নিয়ে বিভ্রান্তির সময় শেষ। ডার্মাস্ক্যান এআই স্কিন অ্যানালাইজার বাংলাদেশের মানুষের জন্য পার্সোনালাইজড স্কিনকেয়ারকে বাস্তব ও সহজ করে দিয়েছে। এখন সঠিক সমাধান হাতের মুঠোয়।”
দীর্ঘদিন ধরেই বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালস নিরাপদ, কার্যকর ও বৈজ্ঞানিকভাবে উন্নত স্কিনকেয়ার সমাধান নিয়ে কাজ করে আসছে। ‘ডার্মাস্ক্যান এআই স্কিন অ্যানালাইজার’ সেই যাত্রাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিল—যেখানে আন্দাজ নয়, সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তথ্য ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে।
স্কিনকেয়ার এখন আর বিলাসিতা নয়, বরং সচেতনতা। আর সেই সচেতনতাকে প্রযুক্তির সহায়তায় আরও সহজ ও ব্যক্তিগত করে তুলতেই বায়োজিনের এই নতুন উদ্যোগ—যা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের বিউটি ও ওয়েলনেস জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।
ছবি: বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালস