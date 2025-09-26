সাউথ এশিয়ান ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম অ্যাওয়ার্ড ২০২৫: আবারও লিডিং লাক্সারি হোটেল হিসেবে পুরস্কৃত ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা

আইএইচজির আইকনিক হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা আবারও সাউথ এশিয়ান ট্রাভেল অ্যাওয়ার্ডস (এসএটিএ) ২০২৫-এর বাংলাদেশের লিডিং লাক্সারি হোটেল হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে। শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোয় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত গালা অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে হোটেলের পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন ডিরেক্টর অব সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং রেজওয়ান মারুফ।
ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা দ্বিতীয়বারের মতো লিডিং লাক্সারি হোটেল খেতাব অর্জনের পাশাপাশি টানা তিনবার সম্মানজনক এসএটিএ স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর আগে বাংলাদেশের লিডিং কনভেনশন সেন্টার এবং লিডিং মিটিং ও কনফারেন্স হোটেল হিসেবে খেতাব অর্জন করেছিল।
সাউথ এশিয়ান ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম অ্যাওয়ার্ড (এসএটিএ) দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার, যা বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটানসহ এ অঞ্চলের ভ্রমণ, পর্যটন ও আতিথেয়তা খাতের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে।
আইএইচজি হোটেলস অ্যান্ড রিসোর্টস বিশ্বের বৃহত্তম আতিথেয়তা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি। ২০টি হোটেল ব্র্যান্ডের অধীন ১০০-এর বেশি দেশে ৬ হাজার ৭০০ হোটেল এবং ১০ লাখের বেশি কক্ষ তারা অতিথিদের দিয়ে থাকে। এ ছাড়া ‘আইএইচজি ওয়ান রিওয়ার্ডস’ লয়্যালটি প্রোগ্রামে সাড়ে ১৪ কোটির বেশি সদস্য আছে।
ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলস অ্যান্ড রিসোর্টস বিশ্বের প্রথম এবং বৃহত্তম লাক্সারি হোটেল ব্র্যান্ড, যা ৭০টির বেশি দেশে ২৩১টি হোটেল এবং ৭৪ হাজার ৭২৮টি কক্ষ পরিচালনা করছে। ১৯৪৬ সালে প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজের প্রতিষ্ঠাতা হুয়ান ট্রিপ্পে এই ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা করেন। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল বিলাসবহুল ভ্রমণকে আধুনিক ধারার সঙ্গে সৃজনশীল ও পরিবেশবান্ধব সেবার সমন্বয়ে বিশ্বাসী। এখানে অতিথিদের সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা দেওয়া পাশাপাশি সব সেবা এমনভাবে সাজানো, যাতে তাদের নতুনভাবে জানার আগ্রহ তৈরি হয়।
ছবি: ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল ঢাকা