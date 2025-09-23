বলিউডের স্টাইলিশ হবু মায়েদের তালিকায় যুক্ত হলেন ক্যাটরিনা

পোস্টে একটি পোলারয়েড ছবি শেয়ার করা হয়েছে, যেখানে ভিকিকে দেখা যাচ্ছে ক্যাটরিনার বেবি বাম্প আলতো করে জড়িয়ে ধরতে। ক্যাপশনে তারা লিখেছেন, “আনন্দে ভরা হৃদয় আর কৃতজ্ঞতায়, আমাদের জীবনের সেরা অধ্যায় শুরু হচ্ছে।”
ভক্তদের পাশাপাশি বলিউড তারকারাও শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন কমেন্ট বক্স। জাহ্নবী কাপুর, আয়ুষ্মান খুরানা, সোনম কাপুর, ভারুন ধাওয়ানসহ অনেকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন এই দম্পতিকে।
ভিকি ও ক্যাটরিনা ২০২১ সালে রাজস্থানের সিক্স সেনসেস ফোর্ট বরওয়ারা হোটেলে আড়ম্বরপূর্ণ এক অনুষ্ঠানে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। সম্প্রতি ক্যাটরিনার গর্ভধারণ নিয়ে নানা জল্পনা চললেও তারা প্রকাশ্যে কিছু জানাননি।
তাদের প্রেমের শুরু হয়েছিল মজার এক ঘটনার মধ্য দিয়ে। এক অ্যাওয়ার্ড শোতে ভিকি মঞ্চেই ক্যাটরিনাকে মজার ছলে প্রস্তাব দেন। পরে করণ জোহরের আয়োজিত এক পার্টিতে তাদের সম্পর্ক আরও গভীর হয়।