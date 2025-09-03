মাকড়সার কামড়ে মৃত্যুঝুঁকি থেকে নারীকে বাঁচাল চ্যাট জিপিটি
তানজিল ফুয়াদ

আজকাল যেকোনো সমস্যায় আমরা প্রাথমিক সাহায্যের জন্য চ্যাট জিপিটির দ্বারস্থ হই। পড়াশোনা, কাজকর্ম কিংবা ছোটখাটো ঝামেলা। সবখানেই যেন এআই হয়ে উঠেছে হাতের কাছের সমাধান। তবে এবার চ্যাট জিপিটি প্রমাণ করল জীবন বাঁচানোর মতো উপদেশ দেওয়ার ক্ষমতাও রয়েছে তার মধ্যে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে এক নারীর জীবন রক্ষা করেছে চ্যাট জিপিটি। হোলি নামের এক নারী হঠাৎই মারাত্মক এক মাকড়সার কামড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রথমে বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব না দিলেও ধীরে ধীরে তার শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে। হোলি জানান, এক সপ্তাহেরও বেশি আগে একটি মাকড়সা তাকে কামড়ায়। প্রথমে বিষয়টি সাধারণ বলে মনে হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার শারীরিক অবস্থা মারাত্মকভাবে অবনতি ঘটতে থাকে। তিনি খাবার ও পানি গ্রহণ করতে পারছিলেন না। প্রবল অসুস্থতা অনুভব করছিলেন। এবং একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন তার হাত পুরোপুরি অবশ হয়ে গেছে। বিপদ আঁচ করতে পারলেও, কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তিনি সাহায্যের জন্য প্রশ্ন করেন চ্যাট জিপিটিকে, “আমি কি হাসপাতালে যাব?” চ্যাট বটটি স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, “অবিলম্বে জরুরি বিভাগে যান’’।

হোলি বলেন, “চ্যাটজিপিটির কথায় আমি ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নিই এবং হাসপাতালে যাই। ডাক্তারদেরও বলে দিই, আমি এখানে এসেছি কারণ চ্যাট জিপিটি বলেছে।” হাসপাতালে যাওয়ার পর চিকিৎসকেরা নিশ্চিত করেন যে এটি ছিল একটি বিষাক্ত মাকড়সার কামড় এবং সময়মতো চিকিৎসা না পেলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারত।

এই ঘটনাটি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই বলছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কখনোই পেশাদার চিকিৎসকের বিকল্প নয়, তবে সঠিক সময়ে প্রাথমিক দিকনির্দেশনা পেতে এআই হতে পারে জীবন রক্ষাকারী হাতিয়ার।

ডাক্তারের ভাষ্যমতে রোগী হোলি হাসপাতালে একদম সঠিক সময়েই এসেছেন। পরবর্তীতে ডাক্তার পরীক্ষা করে জানান কামড়ের স্থানের আশপাশের ত্বক ইতিমধ্যেই বেশ আক্রান্ত। ডাক্তারের মতে এটি গুরুতর আশঙ্কাজনক অবস্থার ইঙ্গিত দেয়। যদিও প্রথমে হোলি শুধুমাত্র চ্যাট জিপিটির ভরসায়  হাসপাতালে ছুটে  আসায় বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পরেন, কিন্তু বাস্তব অবস্থা দেখে তিনি সত্যিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
ঘটনাটি টিকটকে বেশ আলোড়ন তৈরি করেছে। অনেক দর্শকের ধারণা, তিনি সম্ভবত ব্রাউন রিক্লুস  নামের একটি বিষাক্ত মাকড়সার কামড়ের শিকার হয়েছেন। এই মাকড়সা সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলে দেখা যায়। এদের কামড় সব সময় মারাত্মক হয় না, তবে কিছু ক্ষেত্রে ত্বক পচে যাওয়া ও গুরুতর জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।

ব্রাউন রিক্লুস সাধারণত লুকিয়ে থাকে অন্ধকার ও কম ব্যবহৃত জায়গায়, যেমন- আলমারি, বেসমেন্ট বা কাঠের স্তূপ। তাই এই ধরনের জায়গায় সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। হোলির দাবি, তিনি বেঁচে গেছেন শুধু চ্যাট জিপিটির সতর্ক পরামর্শের কারণে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এআই কখনোই ডাক্তারের বিকল্প হতে পারে না। তবে সময়মতো প্রাথমিক নির্দেশনা দিয়ে এটি জীবন বাঁচাতে সহায়ক হতে পারে, এ ঘটনাই তার প্রমাণ।

সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

ছবি: হোলির টিকটক

প্রকাশ: ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২: ৫০
