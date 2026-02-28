কাল শুরু হাল ফ্যাশন ঈদ ফিয়েস্তা ২০২৬

বাংলাদেশের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা। এদেরকে সামনে নিয়ে আসা এবং ইন্ডাস্ট্রির অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হাল ফ্যাশন শুরু থেকেই করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ২০২৫ সালে প্রথম আয়োজন করে ঈদ মেলা। সেই ধারাবাহিকতায় এবারও অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই মেলা।
ধানমন্ডি ২৭ নম্বর রোডের মাইডাস সেন্টারের ১২ তলার একজবিশন হলে ৫৮ উদ্যোক্তাকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ‘হাল ফ্যাশন ঈদ ফিয়েস্তা ২০২৬। ১–৩ থেকে তিন মার্চ অনুষ্ঠেয় এই আয়োজনের কলেবর এবং সময় উভয়ই বেড়েছে। এবারের মেলার স্পন্সর হিসেবে থাকছে নবাবী বাই এপেক্স ফুড ও পেমেন্ট পার্টনার থাকছে ইউসিবি।
মেলা সকাল থেকে শুরু হলেও ১ মার্চ রোববার দুপুর ২টায় অনুষ্ঠিত হবে এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট অতিথিবর্গ ও তারকা।
এবারের মেলাকে বলা হচ্ছে মেলার চেয়েও বেশি কিছু। কারণ প্রতিদিনই থাকছে কিছু না কিছু আকর্ষণ। প্রথম দিন উদ্বোধন তো আছে। এছাড়াও আসবেন বিশিষ্টজনেরা। দ্বিতীয় দিন থাকছে ডিজাইনারস’ ডে। তাঁরা আসবেন স্টল ঘুরে দেখবেন এবং মতামত দিবেন। তৃতীয় তথা শেষ দিন হচ্ছে ফ্যাশন ইউনিভার্সিটি ডে। দেশের দুই শীর্ষ ফ্যাশন ইউনিভার্সিটি থেকে আসবে ছাত্র ও শিক্ষকরা। তাঁরাও মেলা নিয়ে তাঁদের অভিমত জানাবেন।
গতবারের মতো এবারের মেলাতেও ক্রেতাদের জন্য থাকছে র্যাফেল ড্র। আছে আকর্ষণীয় সব উপহার। এবারের মেলা বিশেষ আকর্ষণ ফটোবুথ। এখানে ছবি তুলে #haalfashioneidfiesta2026 ও #haalfashionista হ্যাশট্যাগ দিয়ে নিজের ফেসবুক ও ইন্সটাগ্রামে পোস্ট করে আমাদের সঙ্গে লিংক শেয়ার করতে হবে। সেখান থেকে আমরা বেছে নেব ৫ জনকে। তারা উপহার তো পাবেনই। সঙ্গে আরও থাকবে হাল ফ্যাশনে মডেল হওয়ার সুযোগ।
হাল ফ্যাশন ঈদ ফিয়েস্তা ২০২৬–এ উপহার পার্টনার হিসেবে আছে ঢাকার ৮টি পাঁচতারকা হোটেল, ফ্যাশন ব্র্যান্ড ব্লুচিজ ও টিংকার’স টি।
এবারের মেলার একটি বিশেষ দিক হচ্ছে, ট্রায়াল রুম। সাধারণত এই ধরণের মেলায় এটা থাকে না। কিন্তু এই আয়োজনে মাত্রা যোগ করা তো বটেই ক্রেতাদের সুবিধার্থে আমরা রেখেছি ট্র্রায়াল রুম।
এবারের ফিয়েস্তায় পোশাক ছাড়াও, গয়না, বিষমুক্ত পণ্য, খাবার, অ্যাকসেসারির স্টল থাকছে। অংশ নিচ্ছে চৌধুরী’স, এন’স কিচেন, আজুরা বাই শান্তা কবীর, মিতার গল্প, দীঘল ও আচারি, পরিণীতা ফ্যাশন, ক্যাটারফ্লাই, শাড়িকথন, দ্য জামদানি, পূর্ণতা শিল্পশালা, পোশাক বাই তাননাস, নবাবী বাই এপেক্স কনভিনিয়েন্স ফুডস লিমিটেড, সুপণ্য, অণূভা’স ও সিতকা, অবনি, মেহউইশ, দিশা’স রোড ব্লকস, লেইস ফিতা, পেটাল গহনা, ক’তে কাপড়, তাহার ও লিটল ক্রিয়েশনস, সুতলি, বিমূর্ত, তেরো পার্বণ, শখেরডিব্বা, নকশা্ মিস্ত্রি, জারিন’স ক্রিয়েশন, যাদুর হাট, রায়না''''স কালেকশন, দয়ীতা, আর্ট ওয়েভ বাই সাকিয়া, এসো, রিয়া’স ক্রিয়েশন, পৌরাণিক, মল্লিকা, বি বাসিনী, আর্নস্ট, স্বপ্নছোঁয়া, কাদম্বরী, ভারমিলিয়ন, সীবনী, নগরনন্দিনী, এলিগ্যান্ট বুটিক ও ফ্রেয়া, জ্যানেট’স ক্রিয়েশন, নাজাফ, রুজ, পসরা, মুনমুন’স, হেরিটেজ শ্যাডো বাই শ্বেতা, আর্টজেনিক্স বাই আনিকা, লং স্প্রিং, দিলসাদের রংতুলি, রোদচশমা, গথিয়া ও সোল ইস্তাম্বুল।
ছবি: হাল ফ্যাশন