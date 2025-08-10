প্যান্ডাপ্রো সাবস্ক্রাইবারদের জন্য সপ্তাহজুড়ে বিশাল ডিসকাউন্ট, থাকছে যেসব জনপ্রিয় রেস্টুরেন্ট

খাবারদাবারের বাড়তি মূল্যে হিমশিম খাচ্ছে নগরবাসী। এর মাঝে ফুডপ্যান্ডার বিশাল সব ডিস্কাউন্টের অফার নিয়ে আসছে স্বস্তির খবর৷ এই জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মের প্যান্ডাপ্রো সাবস্ক্রাইবারদের জন্য ৩০ শতাংশ ছাড় নিয়ে 'প্যান্ডাপ্রো উইকস' নামের সপ্তাহব্যাপী বিশেষ একটি ক্যাম্পেইন চালু করেছে ফুডপ্যান্ডা। ৯ আগস্ট থেকে শুরু হয়ে এই ক্যাম্পেইন চলবে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত।
কী মিলছে বিশেষ এই ক্যাম্পেইনে
জনপ্রিয় রেস্টুরেন্টের সর্বোচ্চ বিক্রিত (টপ সেলিং) খাবারে ৩০ শতাংশ ছাড়। মিনিমাম অর্ডার ভ্যালু বা ডিসকাউন্ট ক্যাপ (সর্বোচ্চ সীমা) এর কোনো শর্ত নেই। খাবার ছাড়া প্যান্ডামার্ট থেকে গ্রোসারি অর্ডারেও পাওয়া যাবে ২০ শতাংশ ছাড়।
ফুডপ্যান্ডার একটি সাবস্ক্রিপশনভিত্তিকপ্রোগ্রাম হচ্ছে প্যান্ডাপ্রো, যার মাধ্যমে গ্রাহকেরা ফ্রি ডেলিভারি, এক্সক্লুসিভ অফার ও বিভিন্ন ক্যাম্পেইনে বিশেষ ছাড় উপভোগ করতে পারেন। মাসিক মাত্র ৯৯ টাকা বা বার্ষিক ৫৯৯ টাকা সাবস্ক্রিপশন ফি দিয়ে এই সুবিধাগুলো পাওয়া যায়।
ছবি: ফুডপ্যান্ডা