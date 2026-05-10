গুলশানে জমে উঠেছে পাওয়ার অব শি–র আয়োজনে উইমেন সামিট অ্যান্ড এক্সিবিশন

রাজধানীর গুলশানের এলিট কনভেনশন হলে জমে উঠেছে ‘উইমেন সামিট অ্যান্ড এক্সিবিশন ২০২৬’। এই বিশেষ আয়োজনের আজ শেষ দিন। রাত ১০টা পর্যন্ত নারী-পুরুষ সবার জন্য উন্মুক্ত এই সামিট আয়োজন করেছে দেশীয় সৃজনশীল পণ্যের পরিচিত প্ল্যাটফর্ম ‘পাওয়ার অব শি’। এতে অংশ নিয়েছেন ‘উদ্যোক্তা হান্ট’-এর বিজয়ী নবীন উদ্যোক্তারাও। প্রদর্শনীতে রয়েছে ৩৮টি স্টল। প্রতিটি স্টলেই উদ্যোক্তারা হাজির হয়েছেন নিজেদের নান্দনিক ও সৃজনশীল সংগ্রহ নিয়ে। পোশাক, গয়না, ব্যাগের মতো ফ্যাশন অনুষঙ্গ, ঘর সাজানোর সামগ্রী থেকে শুরু করে হস্তশিল্প, স্কিনকেয়ার ও লাইফস্টাইল পণ্য—সব মিলিয়ে বৈচিত্র্যে ভরপুর এই আয়োজন। ভোজনরসিকদের জন্যও রাখা হয়েছে হোমমেড ফুডের আলাদা স্টল। ঘরোয়া স্বাদের নানা খাবার দর্শনার্থীদের ভিড় আরও বাড়িয়ে তুলছে। কেনাকাটার পাশাপাশি পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোর এক প্রাণবন্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে ভেন্যু জুড়ে। শুধু কেনাকাটাই নয়, সামিটে অনুষ্ঠিত হচ্ছে নারী স্বাস্থ্য, মানসিক সুস্থতা, অর্থনীতি ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেশন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শক, ক্রেতা ও অতিথিদের উপস্থিতিতে মুখর হয়ে উঠছে পুরো আয়োজন। উদ্যোক্তারা ব্যস্ত সময় পার করছেন বেচাকেনা ও দর্শনার্থীদের সঙ্গে নিজেদের ব্র্যান্ডের গল্প ভাগ করে নিতে। দেশীয় পণ্য ও সৃজনশীল উদ্যোগের সমন্বয়ে এই প্রদর্শনী হয়ে উঠেছে নারী উদ্যোক্তাদের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার এক প্রাণবন্ত মঞ্চ। ছবির গল্পে চলুন দেখে আসি, এই এক্সিবিশনে কী কী আকর্ষণীয় পণ্য পাওয়া যাচ্ছে।