কী আছে বারুণী ও ত্রিনয়নীর বসন্ত মেলায়? ছবির গল্পে দেখুন যত বিশেষ আকর্ষণ
মেলা

কী আছে বারুণী ও ত্রিনয়নীর বসন্ত মেলায়? ছবির গল্পে দেখুন যত বিশেষ আকর্ষণ

ফ্লোরিডা শুভ্রা রোজারিও
দেশীয় উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে বসন্তকে স্বাগত জানাতে বারুণী ও ত্রিনয়নী আয়োজন করেছে বসন্ত মেলা। ২৩ জানুয়ারি ধানমন্ডি ২৭-এর মাইডাস সেন্টারে শুরু হয়েছে এই মেলা, যা চলবে আজ ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। এ আয়োজনে অংশ নিয়েছেন মূলত অনলাইনভিত্তিক উদ্যোক্তারা, যাঁরা দেশীয় পণ্য নিয়েই কাজ করেন। মাইডাস সেন্টারের ১২ তলায় দুই পাশ মিলিয়ে বসেছে মোট ৪৭টি স্টল। এই মেলায় কী নেই! শাড়ি, থ্রি-পিস, টু-পিস, ওয়ান-পিস, কুর্তি-পায়জামা, পাঞ্জাবি, টি-শার্ট থেকে শুরু করে হাতে তৈরি নানান ধরনের গয়নাও মিলবে এখানে। পাশাপাশি রয়েছে ঘর সাজানোর নান্দনিক হোম ডেকোর সামগ্রী। শুধু পোশাক বা গয়না নয়, দুই পাশেই আছে হাতে তৈরি মুখরোচক ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের স্টল। বারুণী ও ত্রিনয়নী আয়োজিত এই বসন্ত মেলা আজ ২য় দিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। ছবির গল্পে নজরকাড়া সব ফাল্গুনী আমেজের সব পণ্য দেখে আসি চলুন।

১/২০
সিন্ধু-র স্টলে এমন বাসন্তী আমেজের সব কাপড় ও শাড়ি দেখা গেল
২/২০
ছিল চাবির গোছাসহ নানা ধরনের গয়না
৩/২০
পোশাকের পাশাপাশি হোম ডেকোর সামগ্রীও নজর কেড়েছে
৪/২০
ছিমছাম সাজানো স্টোলগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছেন ক্রেতারা
৫/২০
সব ধরনের ফ্যাশন পণ্যই মিলছে এখানে
৬/২০
জেনজিদের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে অনুষঙ্গে
৭/২০
রংমিস্ত্রীর নান্দনিক পোশাক সত্যিই নজরকাড়া
৮/২০
বৈচিত্র্যময় ব্যাগের কালেকশনও আছে এখানে
৯/২০
বসন্তের সাজে এমন ব্লাউজ তো লাগবেই
১০/২০
বর্ণিল সব গয়না আছে কুহেলিকার পসরায়
১১/২০
ফ্যাশন ক্যানভাসেও রঙিন গয়নার কালেকশন দেখা গেল
১২/২০
বসন্তের কেনাকাটায় পোশাক পছন্দের শীর্ষে
১৩/২০
পূর্ণাঙ্গীনির স্টলে তাদের সিগনেচার ডাইয়ের শাড়ি ও কাপড় দেখা যাচ্ছে
১৪/২০
সৃজনশীল গয়নার উদ্যোগ কারখানা-র স্টলে সবসময়ের মতো ভীড় লেগে আছে
১৫/২০
অর্গ্যানিক খাবার আর বিউটি প্রোডাক্ট আছে আঁচারি ও দীঘল-এ
১৬/২০
অরুণিমা-য় আছে পোশাক ও গয়না দুই-ই
১৭/২০
উৎসবের মৌসুমে এমন গয়না সকলের পছন্দের তালিকায় থাকে
১৮/২০
আছে মজার মজার খাবারদাবার
১৯/২০
আচারসহ অর্গ্যানিক খাবারের প্রতি আগ্রহ আছে
২০/২০
পিঠাসহ সব রকমেরই জিবে জল আনা খাবার আছে এই মেলায়
ছবি: হাল ফ্যাশন

প্রকাশ: ২৪ জানুয়ারি ২০২৬, ০৪: ৩৯
