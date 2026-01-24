কী আছে বারুণী ও ত্রিনয়নীর বসন্ত মেলায়? ছবির গল্পে দেখুন যত বিশেষ আকর্ষণ

দেশীয় উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে বসন্তকে স্বাগত জানাতে বারুণী ও ত্রিনয়নী আয়োজন করেছে বসন্ত মেলা। ২৩ জানুয়ারি ধানমন্ডি ২৭-এর মাইডাস সেন্টারে শুরু হয়েছে এই মেলা, যা চলবে আজ ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। এ আয়োজনে অংশ নিয়েছেন মূলত অনলাইনভিত্তিক উদ্যোক্তারা, যাঁরা দেশীয় পণ্য নিয়েই কাজ করেন। মাইডাস সেন্টারের ১২ তলায় দুই পাশ মিলিয়ে বসেছে মোট ৪৭টি স্টল। এই মেলায় কী নেই! শাড়ি, থ্রি-পিস, টু-পিস, ওয়ান-পিস, কুর্তি-পায়জামা, পাঞ্জাবি, টি-শার্ট থেকে শুরু করে হাতে তৈরি নানান ধরনের গয়নাও মিলবে এখানে। পাশাপাশি রয়েছে ঘর সাজানোর নান্দনিক হোম ডেকোর সামগ্রী। শুধু পোশাক বা গয়না নয়, দুই পাশেই আছে হাতে তৈরি মুখরোচক ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের স্টল। বারুণী ও ত্রিনয়নী আয়োজিত এই বসন্ত মেলা আজ ২য় দিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। ছবির গল্পে নজরকাড়া সব ফাল্গুনী আমেজের সব পণ্য দেখে আসি চলুন।
ছবি: হাল ফ্যাশন