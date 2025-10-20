আন্তর্জাতিক শেফ দিবস নিয়ে পাঁচ তারকা শেফদের ভাবনা-স্বাদ ছড়িয়ে পড়ুক স্বাদ কোরক থেকে স্মৃতিতে
নাদিয়া ইসলাম

প্রতি বছর ২০ অক্টোবর আন্তর্জাতিক শেফ দিবস পালিত হয়। প্রয়াত শেফ বিল গ্যালাঘের হাত ধরে ২০০৪ সালে এই দিবস শুরু হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য হল বিশ্বজুড়ে রন্ধন সম্পর্কীয় পেশাকে সম্মান জানানো, ভবিষ্যতের শেফদের অনুপ্রাণিত করা এবং শিশুদের স্বাস্থ্যকর খাবার সম্পর্কে শিক্ষিত করা।

হোটেল ও রন্ধনশিল্প বেশ কয়েক দশক ধরেই সারা বিশ্ব চর্চিত। ছোট্ট হেঁশেল থেকে যাত্রা শুরু করে আজকের পাঁচ তারকা হোটেল সভ্যতার অগ্রগতির অংশ বলাই যায়। বিশ্বের প্রথম হোটেল কোনটি, তা নির্ভর করে “হোটেল” শব্দের সংজ্ঞার ওপর। যদি ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত প্রাচীনতম হোটেলের কথা বলা হয়, তবে তা হলো জাপানের নিশিয়ামা অনসেন কেইউনকান (Nishiyama Onsen Keiunkan), যা খ্রিষ্টাব্দ ৭০৫ সাল থেকে পরিচালিত হয়ে আসছে এবং বিশ্বের প্রাচীনতম হোটেল হিসেবে স্বীকৃত। “ফাইভ-স্টার” হোটেল ধারণাটি আধুনিক অর্থে অনেক পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে প্রথম যে হোটেলটিকে প্রকৃত বিলাসবহুল প্রাসাদ বা লাক্সারি প্যালেস হিসেবে ধরা হয়, সেটি হলো রিটজ প্যারিস (Ritz Paris), যা ১৮৯৮ সালে চালু হয়। এর আগে, গ্র্যান্ড হোটেল দে প্যারিস (Grand Hôtel de Paris), যা ১৮৫৫ সালে খোলা হয়, অনেকের মতে বিশ্বের প্রথম বিলাসবহুল হোটেল হিসেবে বিবেচিত।  

“বিশ্বের প্রথম শেফ” হিসেবে নির্দিষ্ট কাউকে উল্লেখ করা কঠিন, তবে মিথায়কাস (Mithaecus)-কে ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ধরা হয় যিনি কোনো রেসিপি লিখেছিলেন এবং তাঁর নিজ দেশের খাবার গ্রিসে প্রচলিত করেন। অন্যদিকে, মারি-আন্তোয়ান ক্যারেম (Marie-Antoine Carême)-কে প্রায়ই বিশ্বের প্রথম ‘সেলিব্রিটি শেফ’ বলা হয়, কারণ তিনি ফরাসি রন্ধনশৈলীতে আধুনিকতা এনেছিলেন, বই লিখেছিলেন এবং ইউরোপীয় রাজপরিবারের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

শেরাটন ঢাকার এক্সিকিউটিভ শেফ রিমাউন ওবেইদ

শেফ হওয়ার যোগ্যতার মানদণ্ড কি তা অনেকেই জানেন না। শেফ হওয়ার যোগ্যতার মানদণ্ড হলো দক্ষতা ও গুণাবলি এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সমন্বয়। এর মধ্যে আছে  সৃজনশীলতা, চাপ সামলানোর ক্ষমতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সুসংগঠিত থাকার মতো গুণাবলি। পাশাপাশি, পেশাদার কোর্স বা ডিপ্লোমা করা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি। নতুন মেনু এবং খাবার উপস্থাপনার জন্য সৃজনশীলতা ও কল্পনাশক্তি প্রয়োজন হয়। এই পেশায় প্রচুর সহনশীলতা এবং চাপের মধ্যে শান্ত থাকার ক্ষমতা থাকা জরুরি। সুসংগঠিত থাকা এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। নিজের সহকর্মীদের সঙ্গে এবং গ্রাহকদের সঙ্গে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে পারা একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ।

ওয়েস্টিন ঢাকার ক্লাস্টার এক্সিকিউটিভ পেস্ট্রি শেফ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান নুর

শেফ হতে রীতিমতো পড়াশোনার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। পেশাদার কোর্সগুলো হলো ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন, হোটেল ম্যানেজমেন্ট বা কালিনারি আর্টস। এই কোর্সগুলো দুই মাস থেকে এক বছরেরে বেশি সময় হতে পারে। এ ছাড়াও প্রফেশনাল শেফ কোর্স নামে ডিপ্লোমা কোর্সও রয়েছে, যা শেফ হিসেবে ক্যারিয়ার গড়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হয়ে থাকে। শিক্ষানবিশ প্রোগ্রামের মাধ্যমেও শেফ হওয়া যায়, যেখানে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। রন্ধনশিল্পের মৌলিক বিষয়গুলো যেমন - ছুরি ব্যবহার, রান্নার পদ্ধতি, খাদ্য স্বাস্থ্যবিধি এবং রান্নাঘরের নিরাপত্তা সব বিষয়ে দক্ষতার উপর নির্ভর কে কত ভালো শেফ হয়ে উঠে। পেশাদার রান্নাঘরে কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা একজন শেফকে মাস্টার শেফের পর্যায়ে নিয়ে যায়। আজকের বিশেষ দিনে ঢাকার পাঁচ তারকা হোটেলগুলোতে ছিল বেশ কিছু আয়োজন। কথা হয় এসব পাঁচ তারকা হোটেলের এক্সিকিউটিভ শেফদের সঙ্গে। ঢাকার পাঁচতারা হোটেলগুলোর শেফরা আজকের দিনটিতে তাদের অনুপ্রেরণা, ভালোবাসা ও পেশার প্রতি দায়বদ্ধতার গল্প তুলে ধরেছেন।

বনানী শেরাটন ঢাকার এক্সিকিউটিভ শেফ রিমাউন ওবেইদ বলেন, শেফ হওয়া শুধু একটা পেশা নয়, এটা একেবারে আবেগ, নিষ্ঠা, সৃজনশীলতা আর দায়িত্ববোধের সমন্বয়,”। “যে কেউ এই পেশায় আসতে চাইলে, প্রথমেই মনে রাখতে হবে এটা শুধু ক্যারিয়ার নয়, এটা এক ধরনের প্যাশন জব। দীর্ঘ সময় কাজ করা, সহকর্মীদের পাশে থাকা, আর সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে খাবার পরিবেশন করা এই হলো আসল শেফের পরিচয়।” যে কাজেই থাকুন, মন থেকে করুন। কারণ প্যাশন ছাড়া বড় কিছু অর্জন করা যায় না। একজন ভালো শেফ হতে হলে আপনাকে আপনার কাজের প্রেমে পড়তে হবে।”

গুলশান ওয়েস্টিন ঢাকার ক্লাস্টার এক্সিকিউটিভ পেস্ট্রি শেফ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান নুর

গুলশান রেনেসন্স ঢাকার এক্সিকিউটিভ শেফ ম্যাক নাইট বলেন, “আজকের এই দিনে আমি সব তরুণ শেফদের অনুপ্রাণিত করতে চাই  যারা শেফ হতে চায়, তাদের জন্য আমাদের দরজা খোলা। আমরা এখানে আছি আপনাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য, শেখানোর জন্য, বিশেষ করে বাংলাদেশের চমৎকার উপকরণগুলো দিয়ে দারুণ কিছু রান্না তৈরি করার জন্য।”শেফ বলেন, “রান্না শুধু পেশা নয়, এটা এক ধরনের শিল্প। আর এই শিল্পের মাধ্যমে আপনি মানুষের মনে স্মৃতি রেখে যেতে পারবেন।”

গুলশান ওয়েস্টিন ঢাকার শেফ আসাদ বলেন, এবছরের শেফ ডে এর থিম হচ্ছে, “ফুড এক্সপ্লোড”। আজকের এই দিনটি উদ্‌যাপন করতে পেরে আমি সত্যিই খুব আনন্দিত। বিশেষ করে এই দিনে আমরা আমাদের রন্ধনশিল্পের সৌন্দর্য ও সৃজনশীলতাকে উদ্‌যাপন করি। আমি নতুনদের আমন্ত্রণ জানাতে চাই যারা এই সেক্টরে আসতে চায়, তারা যেন এটাকে শুধু একটা পেশা হিসেবে না দেখে। কারণ এটা শুধুই পেশা নয়, এটা এক ধরনের আর্ট, যেখানে টিমওয়ার্ক ও প্যাশন সবচেয়ে বড় বিষয়। আমরা শুধু খাবার পরিবেশন করি না, আমরা স্মৃতি তৈরি করি। এমন সব স্মৃতি, যা ভবিষ্যতে আমাদের মনে করিয়ে দেয় আমরা একসঙ্গে কত সুন্দর কিছু সৃষ্টি করেছিলাম।

এক্সিকিউটিভ শেফ, হোটেল হলিডে ইন ঢাকা সিটি সেন্টার বোনিফেস গোমেজ বলেন, “আজ ইন্টারন্যাশনাল শেফ ডে, আর আমি গর্বিত এই পেশার একজন সদস্য হতে পেরে,” তিনি তরুণ শেফদের উদ্দেশ্যে বলেন, “এই পেশায় আসতে হলে শুধু দক্ষতা নয়, দরকার মানসিকতা ও শৃঙ্খলার। পজিটিভ মনোভাব, নম্রতা, সৃজনশীল চিন্তা আর কঠোর পরিশ্রম এগুলো ছাড়া আপনি একজন সত্যিকারের শেফ হতে পারবেন না।” তিনি আরও বলেন, “আমরা আজ যেই অবস্থানে আছি, সেটা সম্ভব হয়েছে সেই সব শেফদের কারণে যারা এই শিল্পের ভিত্তি গড়ে দিয়েছেন। আজকের দিনটা তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানানোর দিন।”

শেফদের এই কথাগুলোতে লুকিয়ে আছে দৃঢ়তা, ধৈর্য, পরিশ্রম ও সৃজনশীলতার গল্প। ইন্টারন্যাশনাল শেফ ডে শুধু খাবার উদ্‌যাপনের দিন নয়, এটি সেই মানুষদের সম্মান জানানোর দিন, যাদের হাতে প্রতিদিন সৃষ্টি হয় হাসি, স্মৃতি এবং আনন্দের মুহূর্ত।

প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৪: ১৩
