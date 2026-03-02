৫৮ উদ্যোক্তার ঈদ কালেকশন নিয়ে চলছে 'হাল ফ্যাশন ঈদ ফিয়েস্তা ২০২৬', থাকছে আকর্ষণীয় সব পুরস্কার

হাল ফ্যাশন ঈদ ফিয়েস্তা ২০২৬। বাংলাদেশের একমাত্র ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল পোর্টাল হাল ফ্যাশনের আয়োজনে দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত এই বহুল প্রতীক্ষিত মেলা শুরু হয়েছে গতকাল ১ মার্চ, রবিবার। চলবে ৩ মার্চ, মঙ্গলবার পর্যন্ত। আয়োজনের পরিসরে আপাত দৃষ্টিতে মেলা মনে হলেও এই আয়োজনে উৎসবমুখর আবহ তৈরি হয়েছে প্রথম দিন থেকেই। ধানমন্ডি ২৭ নম্বর রোডের মাইডাস সেন্টার এর ১২ তলার এক্সিবিশন হলে এই আয়োজন প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। দেশের ৫৮ জন অনলাইনভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা এবারের মেলায় অংশ নিয়েছেন। ফিয়েস্তায় থাকছে তাঁদের জমজমাট ঈদ কালেকশন থেকে উৎসবের ভরপুর কেনাকাটা করার সুযোগ। ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির গুরুত্বপূর্ণ এই স্টেকহোল্ডারদের মূলধারায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই হাল ফ্যাশনের এ উদ্যোগ। আর সেই সঙ্গে এখানে আগত দর্শনার্থী ও ক্রেতাদের জন্য এখানে আছে বেশ কিছু আকর্ষণীয় পুরস্কারের সুযোগ। চলুন হাল ফ্যাশন ঈদ ফিয়েস্তার কিছু ঝলক আর এই বিশেষ আকর্ষণগুলো এক নজরে দেখে নিই।
ছবি: ফ্লোরিডা শুভ্রা রোজারিও ও দীপু মালাকার