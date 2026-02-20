ফটোস্টোরিতে দেখুন সুতোর গল্পে উদ্যোক্তাদের আকর্ষণীয় ঈদ সংগ্রহের কিছু ঝলক
ইভেন্ট

ফটোস্টোরিতে দেখুন সুতোর গল্পে উদ্যোক্তাদের আকর্ষণীয় ঈদ সংগ্রহের কিছু ঝলক

শেয়ার করুন
ফলো করুন

রমজানের মধ্য দিয়ে ঈদের আমেজ শুরু হয়েছে। তাই উৎসবকে সামনে রেখে রাজধানীর মাইডাস সেন্টারের ১২ তলায় বসছে প্রদর্শনী ও মেলা। যার নাম- ‘সুতোর গল্প: নিজস্বতায় বোনা উৎসব’। দেশীয় নকশা, কারুকাজ ও সমসাময়িক ভাবনার মেলবন্ধনে সাজানো এই আয়োজন হয়ে উঠেছে ফ্যাশনপ্রেমীদের জন্য এক অনন্য মিলনমেলা। আয়োজনকে ঘিরে একত্র হয়েছেন দেশের প্রথিতযশা ও উদীয়মান ফ্যাশন উদ্যোক্তা ও ব্র্যান্ডগুলো। দেশীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সমসাময়িক নকশায়  তৈরি পোশাক থেকে শুরু করে নানা অনুষঙ্গ—সবকিছুই মিলছে এখানে। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠান হাজির হয়েছে তাদের নতুন ও এক্সক্লুসিভ পণ্য নিয়ে। একই ছাদের নিচে পছন্দের পোশাক ও অনুষঙ্গ বেছে নেওয়ার সুযোগ আছে এখানে। চলুন, ছবির গল্পে দেখা যাক, উদ্যোক্তাদের সিগনেচার ডিজাইন ও নতুন পণ্যগুলো ...।

১/২১
বক্স অব অর্নামেন্টস এবারের আয়োজনেও তুলে ধরেছে আদিবাসী মোটিফে অনুপ্রাণিত নান্দনিক গয়নার এক অনন্য সংগ্রহ। নতুন সংযোজন হিসেবে এসেছে ‘আজুলি বাঁ’ হাঁসুলী স্টাইলের সেট। ব্যবহৃত হয়েছে রেয়ন সিল্কের মোটিফ
বক্স অব অর্নামেন্টস এবারের আয়োজনেও তুলে ধরেছে আদিবাসী মোটিফে অনুপ্রাণিত নান্দনিক গয়নার এক অনন্য সংগ্রহ। নতুন সংযোজন হিসেবে এসেছে ‘আজুলি বাঁ’ হাঁসুলী স্টাইলের সেট। ব্যবহৃত হয়েছে রেয়ন সিল্কের মোটিফ
বিজ্ঞাপন
২/২১
মেলা ও ঈদ উপলক্ষ্যে কালিন্দীর নতুন সংযোজন এই ব্যাগগুলো ।
মেলা ও ঈদ উপলক্ষ্যে কালিন্দীর নতুন সংযোজন এই ব্যাগগুলো ।
বিজ্ঞাপন
৩/২১
খুঁতের শাড়ির আবেদন বাঙালি মেয়েদের কাছে সত্যিই অন্যরকম। এই ঈদে ব্র্যান্ডটির নতুন সংযোজন সুতার কাজ করা সুন্দর সিল্কের শাড়ি। উৎসবের দিনে যারা সাবেকি আবহের সঙ্গে একটু ভিন্নতার খোঁজ করেন, তাঁদের জন্য এমন শাড়ি হতে পারে অনন্য পছন্দ
খুঁতের শাড়ির আবেদন বাঙালি মেয়েদের কাছে সত্যিই অন্যরকম। এই ঈদে ব্র্যান্ডটির নতুন সংযোজন সুতার কাজ করা সুন্দর সিল্কের শাড়ি। উৎসবের দিনে যারা সাবেকি আবহের সঙ্গে একটু ভিন্নতার খোঁজ করেন, তাঁদের জন্য এমন শাড়ি হতে পারে অনন্য পছন্দ
৪/২১
প্রাকৃতিক রং নিয়ে কাজ করে আজুরা বাই শান্তা কবির। এবারের নতুন সংযোজন মেহেদী দিয়ে রাঙানো একটি সিল্ক শাড়ি। শুধু মেহেদীই নয়, তাঁর সংগ্রহে রয়েছে পানের খয়ের, হরিতকী, এমনকি কফির মতো প্রাকৃতিক উপাদান থেকে তৈরি নানা শেডের শাড়ি।
প্রাকৃতিক রং নিয়ে কাজ করে আজুরা বাই শান্তা কবির। এবারের নতুন সংযোজন মেহেদী দিয়ে রাঙানো একটি সিল্ক শাড়ি। শুধু মেহেদীই নয়, তাঁর সংগ্রহে রয়েছে পানের খয়ের, হরিতকী, এমনকি কফির মতো প্রাকৃতিক উপাদান থেকে তৈরি নানা শেডের শাড়ি।
৫/২১
ঈদের ফ্যাশনে নতুনত্ব আনতে চাইলে চোখ রাখতে পারেন ‘মুনমুন’স’-এর লেয়ারিং ড্রেসে। একরঙা লং ড্রেসের উপর জামদানী শ্রাগে বেশ সুন্দর লাগবে। এই লেয়ারিং স্টাইলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো বহুমুখিতা। লং ড্রেসটি যেমন আলাদাভাবেও পরা যায়, তেমনি জামদানী শ্রাগটিও টি শার্টের ওপর বা শাড়ির সঙ্গেও স্টাইল করা সম্ভব।
ঈদের ফ্যাশনে নতুনত্ব আনতে চাইলে চোখ রাখতে পারেন ‘মুনমুন’স’-এর লেয়ারিং ড্রেসে। একরঙা লং ড্রেসের উপর জামদানী শ্রাগে বেশ সুন্দর লাগবে। এই লেয়ারিং স্টাইলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো বহুমুখিতা। লং ড্রেসটি যেমন আলাদাভাবেও পরা যায়, তেমনি জামদানী শ্রাগটিও টি শার্টের ওপর বা শাড়ির সঙ্গেও স্টাইল করা সম্ভব।
৬/২১
আপসাইকেলড উপকরণ আর পাটের মতো দেশীয় উপাদানে তৈরি গয়নাই মিথ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটস–এর মূল আকর্ষণ। এবার ঈদে ও মেলায় ব্র্যান্ডটি  নিয়ে এসেছে শিকা অনুপ্রাণিত ফ্লোরাল নেকপিস। গ্রামবাংলার ঘরে ঝুলে থাকা শিকা—যা একসময় ছিল নিত্যদিনের ব্যবহার্য কারুশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।
আপসাইকেলড উপকরণ আর পাটের মতো দেশীয় উপাদানে তৈরি গয়নাই মিথ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটস–এর মূল আকর্ষণ। এবার ঈদে ও মেলায় ব্র্যান্ডটি  নিয়ে এসেছে শিকা অনুপ্রাণিত ফ্লোরাল নেকপিস। গ্রামবাংলার ঘরে ঝুলে থাকা শিকা—যা একসময় ছিল নিত্যদিনের ব্যবহার্য কারুশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।
৭/২১
পটের বিবির বিভিন্ন মোটিফের শাড়ি সবসময়ই বাঙালি মেয়েদের কাছে প্রিয়। এবার ঈদে তাদের সংগ্রহে এসেছে বেশ কিছু নতুন শাড়ি। তবে সেই সংগ্রহের মধ্যে ট্যাপা পুতুল শাড়িটি আলাদাভাবে নজর কাড়ছে।
পটের বিবির বিভিন্ন মোটিফের শাড়ি সবসময়ই বাঙালি মেয়েদের কাছে প্রিয়। এবার ঈদে তাদের সংগ্রহে এসেছে বেশ কিছু নতুন শাড়ি। তবে সেই সংগ্রহের মধ্যে ট্যাপা পুতুল শাড়িটি আলাদাভাবে নজর কাড়ছে।
৮/২১
বাংলাদেশে এই প্রথম গয়নার উদ্যোগ ঋ এনেছে কারচুপির নেকপিস ও দুল। যা এই ঈদে ও মেলায় নতুন আকর্ষণ ।
বাংলাদেশে এই প্রথম গয়নার উদ্যোগ ঋ এনেছে কারচুপির নেকপিস ও দুল। যা এই ঈদে ও মেলায় নতুন আকর্ষণ ।
৯/২১
এই ঈদে স্টাইলিশ ডাফল মিনি আর টোট ব্যাগ এসেছে গুটিপায় । অন্যান্য ব্যাগও আছে মেলায়
এই ঈদে স্টাইলিশ ডাফল মিনি আর টোট ব্যাগ এসেছে গুটিপায় । অন্যান্য ব্যাগও আছে মেলায়
১০/২১
সাবেকি ঐতিহ্যের ছোঁয়ায় পরম্পরা সিল্কের আনারকলি শাড়ি নিয়ে এসেছে ভারমিলিয়ন ।  শাড়িটি যেন পুরোনো দিনের আভিজাত্যকে নতুন করে হাজির করেছে। জড়িসুতার সূক্ষ্ম কাজ করা লাল রঙের শাড়িটি প্রথম দেখাতেই নজর কাড়বে মেলায় । পাশাপাশি আরেকটি ভিন্ন রঙেও পাওয়া যাচ্ছে শাড়িটি
সাবেকি ঐতিহ্যের ছোঁয়ায় পরম্পরা সিল্কের আনারকলি শাড়ি নিয়ে এসেছে ভারমিলিয়ন ।  শাড়িটি যেন পুরোনো দিনের আভিজাত্যকে নতুন করে হাজির করেছে। জড়িসুতার সূক্ষ্ম কাজ করা লাল রঙের শাড়িটি প্রথম দেখাতেই নজর কাড়বে মেলায় । পাশাপাশি আরেকটি ভিন্ন রঙেও পাওয়া যাচ্ছে শাড়িটি
১১/২১
পৌরাণিকের ব্রাশ মেটালের গয়নাগুলো সবসময়ই অন্যরকম। পোশাকের সঙ্গে পরলে দৃষ্টি কাড়ে সহজেই। তবে যারা ভিন্নধর্মী কিছু খুঁজছেন, তাদের জন্য পাটের তৈরি আপসাইকেলড নেকপিসগুলো হতে পারে বিকল্প পছন্দ । দেশীয় উপকরণ আর পরিবেশবান্ধব ভাবনায় তৈরি এই নেকপিসগুলো ।
পৌরাণিকের ব্রাশ মেটালের গয়নাগুলো সবসময়ই অন্যরকম। পোশাকের সঙ্গে পরলে দৃষ্টি কাড়ে সহজেই। তবে যারা ভিন্নধর্মী কিছু খুঁজছেন, তাদের জন্য পাটের তৈরি আপসাইকেলড নেকপিসগুলো হতে পারে বিকল্প পছন্দ । দেশীয় উপকরণ আর পরিবেশবান্ধব ভাবনায় তৈরি এই নেকপিসগুলো ।
১২/২১
টাঙ্গাইল মসলিনের উপর নানা মোটিফের ট্রেন্ডি শাড়ির পসরা নিয়ে মেলায় বসেছে কইন্যা ।
টাঙ্গাইল মসলিনের উপর নানা মোটিফের ট্রেন্ডি শাড়ির পসরা নিয়ে মেলায় বসেছে কইন্যা ।
১৩/২১
তবে তাঁদের মোমবাটিকের আরামদায়ক শাড়িগুলোই বিশেষ আকর্ষণ।
তবে তাঁদের মোমবাটিকের আরামদায়ক শাড়িগুলোই বিশেষ আকর্ষণ।
১৪/২১
ভিন্নধর্মী ভাবনা আর গল্পনির্ভর নকশার জন্য সরলা বরাবরই আলাদা। এবারের মেলায় তাঁদের নতুন সংযোজনগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে নজর কাড়ছে স্বত্বাধিকারীর পরা ‘ঢাকার গল্প–২’ শাড়িটি।  জমিনে ফুটে উঠেছে পুরোনো স্থাপনা, নদী এমনকি ফুচকা আর তেহারির মতো জনপ্রিয় খাবারের চিত্রও।
ভিন্নধর্মী ভাবনা আর গল্পনির্ভর নকশার জন্য সরলা বরাবরই আলাদা। এবারের মেলায় তাঁদের নতুন সংযোজনগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে নজর কাড়ছে স্বত্বাধিকারীর পরা ‘ঢাকার গল্প–২’ শাড়িটি।  জমিনে ফুটে উঠেছে পুরোনো স্থাপনা, নদী এমনকি ফুচকা আর তেহারির মতো জনপ্রিয় খাবারের চিত্রও।
১৫/২১
পোশাক বাই তাননাস মানেই সুন্দর সব শাড়ির সম্ভার। তবে তাদের সিগনেচার হ্যান্ডপেইন্ট ফ্লোরাল শাড়ির চাহিদা তুঙ্গে। আছে জরি কোটা শাড়িও ।
পোশাক বাই তাননাস মানেই সুন্দর সব শাড়ির সম্ভার। তবে তাদের সিগনেচার হ্যান্ডপেইন্ট ফ্লোরাল শাড়ির চাহিদা তুঙ্গে। আছে জরি কোটা শাড়িও ।
১৬/২১
ঈদ সংগ্রহে মিতার গল্পের এমন ফয়েল নকশার শাড়ি না থাকলে চলে? তাড়াতাড়ি মেলায় চলে আসুন
ঈদ সংগ্রহে মিতার গল্পের এমন ফয়েল নকশার শাড়ি না থাকলে চলে? তাড়াতাড়ি মেলায় চলে আসুন
১৭/২১
সীবনীর ঈদ সংগ্রহে এমন আরামদায়ক কুর্তি এসেছে এবার
সীবনীর ঈদ সংগ্রহে এমন আরামদায়ক কুর্তি এসেছে এবার
১৮/২১
লোকজ শিল্প ও পপ–আর্ট প্রাণিত পোশাক নিয়ে কাজ করে খাদি বাই নুভিয়া। এবারের মেলায় সবচেয়ে বেশি চাহিদায় রয়েছে ওয়ার্লী মোটিফের শাড়ি।
লোকজ শিল্প ও পপ–আর্ট প্রাণিত পোশাক নিয়ে কাজ করে খাদি বাই নুভিয়া। এবারের মেলায় সবচেয়ে বেশি চাহিদায় রয়েছে ওয়ার্লী মোটিফের শাড়ি।
১৯/২১
পোলকা ডট আর ফ্লোরাল ছাপা এই সুন্দর শাড়িটি ঋতির নতুন সংগ্রহ । বাকি শাড়িগুলো দেখতে হলে অবশ্যই মেলায় ঢুঁ মাড়তে হবে।
পোলকা ডট আর ফ্লোরাল ছাপা এই সুন্দর শাড়িটি ঋতির নতুন সংগ্রহ । বাকি শাড়িগুলো দেখতে হলে অবশ্যই মেলায় ঢুঁ মাড়তে হবে।
২০/২১
সুরঞ্জনা এবারের সংগ্রহে নিয়ে এসেছে ফয়েলের নকশা করা ফ্লোরাল শাড়ি।শুধু এটিই নয়, তাদের সংগ্রহে এসেছে আরও কিছু নতুন শাড়ি
সুরঞ্জনা এবারের সংগ্রহে নিয়ে এসেছে ফয়েলের নকশা করা ফ্লোরাল শাড়ি।শুধু এটিই নয়, তাদের সংগ্রহে এসেছে আরও কিছু নতুন শাড়ি
২১/২১
‘আট কুঠুরি নয় দরজা’–এর ব্রাশ মেটালের গয়নাগুলো সবসময়ই নজরকাড়া। এবারের সংগ্রহের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পিস হলো ব্ল্যাক পলিশড ব্রাশ মেটালের নেকপিস।
‘আট কুঠুরি নয় দরজা’–এর ব্রাশ মেটালের গয়নাগুলো সবসময়ই নজরকাড়া। এবারের সংগ্রহের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পিস হলো ব্ল্যাক পলিশড ব্রাশ মেটালের নেকপিস।

ছবি: হাল ফ্যাশন

প্রকাশ: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৮: ০৯
বিজ্ঞাপন