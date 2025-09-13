বিবির পাবণের আজই শেষ দিন, প্রাণবন্ত আয়োজনে নজর কেড়েছে যেসব বিশেষ আকর্ষণ
ইভেন্ট

বিবির পাবণের আজই শেষ দিন, প্রাণবন্ত আয়োজনে নজর কেড়েছে যেসব বিশেষ আকর্ষণ

হাল ফ্যাশন ডেস্ক
দশ পেরিয়ে এগারতে পা দিয়েছে পটের বিবি। ফ্যাশনপ্রেমীদের কাছে দেশের এই প্রথম দিককার অনলাইন ফ্যাশন উদ্যোগটির আবেদন একেবারেই অন্যরকম। বলা যায় পটের বিবির আছে নিজস্ব ফ্যানবেস। শাড়ির জন্য বেশি সমাদৃত হলেও স্কার্ট, কুর্তি, ব্যাগ, গজ কাপড়, পাঞ্জাবি, ব্লাউজসহ অনেক কিছুই করে থাকে পটের বিবি। উদ্যোগটি বহুদিন ধরে অনলাইনে নিজের রাজ্যে রাজত্ব করলেও এ বছর লালমাটিয়ার ঠিকানায় জোরেশোরেই কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে পটের বিবির স্টুডিওকে ঘিরে। এদিকে পটের বিবির নতুন কালেকশনকে ঘিরে করা নিয়মিত আয়োজন বিবির পাবণ বছর তিনেক পরে ফিরেছে এই স্টুডিওতেই। গতকাল ১২ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছে প্রাণবন্ত পাবণ আর চলবে আজ ১৩ সেপ্টেম্বর রাত ৮টা পর্যন্ত। পটের বিবির নতুন কালেকশন আর ফ্যানফেভারিট ও সিগনেচার পণ্যগুলোর পাশাপাশি পাবণের ট্র্যাডিশন অনুযায়ী এবারও সঙ্গে আছে আরও দুটি উদ্যোগ। ব্যাগের উদ্যোগ কালিন্দী আছে এই পাবণে আর গয়নার পসরা সাজিয়েছে ঋ। সুপরিচিত এই দুটি অনুষঙ্গের উদ্যোগের পণ্যসহ পটের বিবির পোশাকের সমাহারে আছে নানা সারপ্রাইজ ও বিশেষ আকর্ষণ। কাল এই আয়োজন ঘুরে দেখা গেল উদ্যোক্তা বন্ধু, দেশের ফ্যাশন অঙ্গনের উল্লেখযোগ্য অনেকেই এসেছেন ক্রেতা, অনুরাগীদের সঙ্গে সঙ্গে। আড্ডা, আইডিয়া শেয়ারিং তো বটেই, কেনাকাটাও চলছে এখানে সমানতালে। এদিকে সোনায় সোহাগা হয়েছে চায়ের সঙ্গে মজার মজার সব টায়ের আয়োজন। শরতের থিমে কাশফুল ও পদ্ম দিয়ে সাজানো ডেকোরেশনও মন কাড়ছে সবার। আজ ছুটির দিন। নিচের ছবিগুলো দেখলে আপনিও বলবেন, মোটেই মিস করা যাবে না এই দারুণ আয়োজনটি।

শরতের থিমে কাশ ও পদ্মফুলে সেজেছে পটের বিবি স্টুডিও বিবির পাবণ উপলক্ষে
পদ্মফুলের অ্যারেনজমেন্টটা চোখ জুড়াচ্ছে
এসেছেন উদ্যোক্তা বন্ধুরা, ফ্যাশন অঙ্গনের পরিচিত মুখ আর শুভানুধ্যায়ীরাও
আড্ডা চলছে কেনাকাটার সঙ্গে
চায়ের সঙ্গে আছে মজার মজার সব টা
নজর কাড়ছে রঙিন ফুলঝুরি পিঠা
পটের বিবির ক্রেতারা পাবণে এসে খুবই উচ্ছসিত
এই কিউট শাড়িটা এসেছে পাবণে
আছে ফেলুদা শাড়ি
সারপ্রাইজ হিসেবে এসেছে পটের বিবির কর্ণধার ফোয়ারা ফেরদৌসের পরনে এই সেলিব্রেশব শাড়িটি
মাধুরী সঞ্চিতা আছেন ঋ-এর নান্দনিক সব গয়না নিয়ে
নজর কাড়ছে এই স্টেটমেন্ট নেকপিস
মিশ্র মাধ্যমের গয়না এনেছে ঋ এবার অনেকগুলো
আছে কালিন্দী-র বৈচিত্র্যময় সব জুট ও লেদারের ব্যাগ
অন্যান্য জনপ্রিয় ব্যাগের পাশাপাশি রূপসা ব্যাগে পূজার ভাইব দেওয়া নকশা করেছে্ন কালিন্দী-র কর্ণধার মুনিয়া
এছাড়াও আছে ছোট-বড় নানা ডিজাইনের ব্যাগ
পটের বিবির ডাই-এর শাড়িগুলো একটি থেকে আরেকটি যেন বেশি সুন্দর
ঋ-এর এই সিগনেচার নেকপিসটি ক্রেতাদের পছন্দের তালিকায় সবসময়ই থাকে
এই কিউট শাড়িটা কি ফেলে রেখে যাওয়া যায়?
নজরকাড়া ডিজাইনের সব শাড়ি পাচ্ছেন বিবির পাবণে
ঋ-এর গয়নাগুলো সামনে থেকে না দেখলে বুঝবেন না আসলে কত সুন্দর
পূজায় এমন একটা নেকপিস হলে আর কী লাগে!
রূপসা ব্যাগের তিনটি ডিজাইন থেকে বেছে নিতে পারেন পছন্দের ব্যাগটি
ঝা চকচকে পরিচ্ছদ নয় নয়, বরং আভিজাত্য আর রূচির অনুরাগীরা এখানে এলে নিরাশ হবেন না
প্রকাশ: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০: ৩৫
