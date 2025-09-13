বিবির পাবণের আজই শেষ দিন, প্রাণবন্ত আয়োজনে নজর কেড়েছে যেসব বিশেষ আকর্ষণ

দশ পেরিয়ে এগারতে পা দিয়েছে পটের বিবি। ফ্যাশনপ্রেমীদের কাছে দেশের এই প্রথম দিককার অনলাইন ফ্যাশন উদ্যোগটির আবেদন একেবারেই অন্যরকম। বলা যায় পটের বিবির আছে নিজস্ব ফ্যানবেস। শাড়ির জন্য বেশি সমাদৃত হলেও স্কার্ট, কুর্তি, ব্যাগ, গজ কাপড়, পাঞ্জাবি, ব্লাউজসহ অনেক কিছুই করে থাকে পটের বিবি। উদ্যোগটি বহুদিন ধরে অনলাইনে নিজের রাজ্যে রাজত্ব করলেও এ বছর লালমাটিয়ার ঠিকানায় জোরেশোরেই কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে পটের বিবির স্টুডিওকে ঘিরে। এদিকে পটের বিবির নতুন কালেকশনকে ঘিরে করা নিয়মিত আয়োজন বিবির পাবণ বছর তিনেক পরে ফিরেছে এই স্টুডিওতেই। গতকাল ১২ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছে প্রাণবন্ত পাবণ আর চলবে আজ ১৩ সেপ্টেম্বর রাত ৮টা পর্যন্ত। পটের বিবির নতুন কালেকশন আর ফ্যানফেভারিট ও সিগনেচার পণ্যগুলোর পাশাপাশি পাবণের ট্র্যাডিশন অনুযায়ী এবারও সঙ্গে আছে আরও দুটি উদ্যোগ। ব্যাগের উদ্যোগ কালিন্দী আছে এই পাবণে আর গয়নার পসরা সাজিয়েছে ঋ। সুপরিচিত এই দুটি অনুষঙ্গের উদ্যোগের পণ্যসহ পটের বিবির পোশাকের সমাহারে আছে নানা সারপ্রাইজ ও বিশেষ আকর্ষণ। কাল এই আয়োজন ঘুরে দেখা গেল উদ্যোক্তা বন্ধু, দেশের ফ্যাশন অঙ্গনের উল্লেখযোগ্য অনেকেই এসেছেন ক্রেতা, অনুরাগীদের সঙ্গে সঙ্গে। আড্ডা, আইডিয়া শেয়ারিং তো বটেই, কেনাকাটাও চলছে এখানে সমানতালে। এদিকে সোনায় সোহাগা হয়েছে চায়ের সঙ্গে মজার মজার সব টায়ের আয়োজন। শরতের থিমে কাশফুল ও পদ্ম দিয়ে সাজানো ডেকোরেশনও মন কাড়ছে সবার। আজ ছুটির দিন। নিচের ছবিগুলো দেখলে আপনিও বলবেন, মোটেই মিস করা যাবে না এই দারুণ আয়োজনটি।