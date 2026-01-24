ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয়ে ওয়ারীতে ব্লুচিজের নতুন আউটলেট

আধুনিক, স্টাইলিশ এবং আরামদায়ক ফ্যাশন আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই নতুন আউটলেটের যাত্রা। উদ্বোধনী দিনে ওয়ারীর ফ্যাশনপ্রেমীরা দারুণ উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। নতুন আউটলেটে ব্লুচিজের কালেকশনগুলোতে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে ঐতিহ্যবাহী সৌন্দর্য ও সমসাময়িক ট্রেন্ডের সুন্দর সমন্বয়।
গুণগত মান, আরাম এবং স্বতন্ত্র নকশার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্লুচিজ এমন সব মানুষের জন্য ফ্যাশন উপস্থাপন করছে, যারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের স্টাইল প্রকাশ করতে ভালোবাসেন। দৈনন্দিন পোশাক থেকে শুরু করে নজরকাড়া স্টেটমেন্ট পিস—প্রতিটি কালেকশনেই রয়েছে ব্যবহারিকতা ও নান্দনিকতার ছাপ।
নতুন আউটলেট উদ্বোধন প্রসঙ্গে ব্লুচিজের প্রতিষ্ঠাতা ড. মো. কামরুজ্জামান বলেন,
“ওয়ারীতে আমাদের নতুন আউটলেট উদ্বোধন ব্লুচিজের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। আমরা সবসময় এমন ফ্যাশনে বিশ্বাস করি, যা স্বতন্ত্রতার পাশাপাশি আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও সম্মান করে। ওয়ারীর কাস্টোমারদের কাছ থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছি, তা আমাদের আরও অনুপ্রাণিত করেছে।”
গ্র্যান্ড ওপেনিং অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্লুচিজের সহ-প্রতিষ্ঠাতা সিমিন জামান এবং সিওও ফজলে রাব্বী। তারা ওয়ারীর ফ্যাশনপ্রেমীদের এই নতুন ফ্যাশন গন্তব্যে স্বাগত জানান এবং ব্র্যান্ডের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া ক্রেতারাও ব্লুচিজের ডিজাইন ও পোশাকের গুণগত মানের প্রশংসা করেন। একজন ক্রেতা বলেন, “ব্লুচিজের ডিজাইন সবসময়ই ট্রেন্ডি ও ইউনিক। ওয়ারীতে এমন একটি মানসম্মত ফ্যাশন ব্র্যান্ডের আউটলেট পাওয়া সত্যিই আনন্দের।”
এভরিডে এসেনশিয়াল থেকে শুরু করে বোল্ড স্টাইল স্টেটমেন্ট—সবকিছু মিলিয়ে ব্লুচিজ ওয়ারী আউটলেট এখন ফ্যাশনপ্রেমীদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ঠিকানা। ব্র্যান্ডটির প্রামাণিকতা, উদ্ভাবনী ভাবনা ও সৌন্দর্যের প্রতিশ্রুতি বহন করে এই নতুন আউটলেট নিঃসন্দেহে ওয়ারীর ফ্যাশন মানচিত্রে যোগ করল এক নতুন অধ্যায়।
ঠিকানা: 2/6/B, Nawab Street, Wari, Dhaka 1203
ওয়েবসাইট: www.blucheez.fashion
ফেসবুক: www.facebook.com/blucheez.bd
ছবি: ব্লুচিজ