ঢাকা রিজেন্সিতে শুরু হয়েছে উৎসব, খাবার আর দেশপ্রেমের এক রঙিন আয়োজন
মহান বিজয় দিবসের পুরো ডিসেম্বর মাসে দেশজুড়ে তৈরি হয় এক বিশেষ আবহ। আনন্দ, কৃতজ্ঞতা আর দেশপ্রেমে ভরপুর এক সময়। এই উৎসবের অনুভূতিকে আরও রঙিন করে তুলতে ঢাকা রিজেন্সি হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট আয়োজন করেছে বিশেষ উৎসবের ‘ঢাকা রিজেন্সি বিজয় উল্লাস’।

পরিবার, বন্ধু কিংবা প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে এবারের বিজয় মাসে একটু বিশেষ মুহূর্ত কাটাতে চাইলে এই আয়োজন হতে পারে নিখুঁত একটি গন্তব্য।

গ্রান্ডিওসে “ডাইন থ্রি অ্যাট প্রাইস অব ওয়ান”

এই উৎসব অফারের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ নিঃসন্দেহে গ্রান্ডিওস রেস্টুরেন্টের বিশেষ বুফে। অতিথিরা ৮,৩৩৩ টাকায় উপভোগ করতে পারবেন জনপ্রিয় “ডাইন থ্রি অ্যাট প্রাইজ অফ ওয়ান” অফার। উৎসবের সাজে সজ্জিত রেস্টুরেন্ট, দেশীয়-ইন্টারন্যাশনাল নানা স্বাদের মেনু আর দুর্দান্ত আতিথেয়তা—একে করে তুলবে এক জমকালো ফুড উৎসব।

বিশেষ রুম প্যাকেজ ও ডিসকাউন্ট

বিজয় উল্লাস উপলক্ষে থাকছে আরও নানা চমক—
* হোটেলের নির্বাচিত আউটলেটে বিশেষ মূল্যছাড়
* স্পা সার্ভিসে ২৫% ডিসকাউন্ট,
* পিৎজা ও বার্গারে বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি,
* কম্ফি লাউঞ্জে ১৬% ডিসকাউন্ট
এক ছাদের নিচে বিশ্রাম, খাবার, বিনোদন আর রিল্যাক্সেশনের সব আয়োজন—ঢাকা রিজেন্সি যেন পুরো ডিসেম্বরকে সাজিয়ে তুলেছে উৎসবের আলোয়।

শিশুদের জন্য ‘বিজয় কিডস আর্ট কমপিটিশন ২০২৫’

বিজয়ের মাহাত্ম্য বুকে রেখে আগামী প্রজন্মের জন্যও থাকছে সৃজনশীলতার বিশেষ আয়োজন। ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫-এ অনুষ্ঠিত হবে “বিজয় কিডস আর্ট কমপিটিশন ২০২৫”, যেখানে ছোট্ট শিল্পীরা তাদের আঁকায় ফুটিয়ে তুলবে দেশ, স্বাধীনতা ও বিজয়ের গল্প। অংশগ্রহণকারী শিশুদের জন্য থাকছে আকর্ষণীয় পুরস্কার, সার্টিফিকেট এবং বিশেষ সম্মাননা।

ঢাকা রিজেন্সি কর্তৃপক্ষের ভাষায়, “এই আয়োজন শুধু বিজয় উদ্‌যাপন নয়—এটি আগামী প্রজন্মের মনে দেশপ্রেম, সৃজনশীলতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালন করার একটি প্রচেষ্টা।”

উৎসবের রঙে ঢাকা ডিসেম্বর

সাজসজ্জা, সংগীত, খাবার, শিশুদের রঙিন কল্পনা—সব মিলিয়ে ‘বিজয় উল্লাস’ হয়ে উঠছে এক অনন্য উৎসব আয়োজনে। পরিবার-পরিজনকে নিয়ে একদিনের ছোট্ট আনন্দ ভ্রমণ বা বিশেষ ডাইনিং পরিকল্পনার জন্য কিন্তু এটি হতে পারে নিখুঁত ঠিকানা।

প্রকাশ: ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৫: ০০
