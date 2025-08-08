কসমেটিকা ২০২৫: বাংলাদেশে পার্সোনাল কেয়ার ও হাইজিন শিল্পের জন্য মাইলফলক আয়োজন

কসমেটিকার এই প্রদর্শনী এক ছাদের নিচে আনতে পেরেছে দেশি-বিদেশি পণ্য প্রস্তুতকারক, আমদানিকারক, খুচরা বিক্রেতা, স্বাস্থ্য ও রূপচর্চা বিশেষজ্ঞ, উদ্যোক্তা ও সাধারণ গ্রাহক, যা এই খাতকে এগিয়ে নেওয়ার একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্মে পরিণত করেছে।
‘কসমেটিকা ২০২৫’-এ কেবল বাংলাদেশের নয়; দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ডসহ একাধিক দেশের প্রসিদ্ধ ব্র্যান্ড ও প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে। এতে রয়েছে শতাধিক স্টল, যেখানে পার্সোনাল কেয়ার, হাইজিন ও কসমেটিকস পণ্যের নতুন নতুন উদ্ভাবন, প্রযুক্তি ও ব্যবহারপদ্ধতি তুলে ধরা হচ্ছে। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ংসিক। তিনি বলেন, ‘২০২৪ সালে কোরিয়া ১০ বিলিয়ন ডলারের প্রসাধনপণ্য রপ্তানি করেছে। বাংলাদেশ আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার। এই প্রদর্শনী কোরিয়ান পণ্যের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং যৌথ ব্যবসায়িক অংশীদারত্বের সুযোগ বাড়াবে।’
আয়োজক প্রতিষ্ঠান স্কোয়াডমাইন্ড গ্লোবাল লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম ফয়সাল মুনিম বলেন, ‘দেশে প্রথমবারের মতো এই খাতে এমন একটি বড় পরিসরের প্রদর্শনীর আয়োজন করেছি। এতে আমরা চেয়েছি পণ্য উৎপাদনকারী, গ্রাহক, রিটেইলার, আমদানিকারকসহ সব স্টেকহোল্ডারকে একই প্ল্যাটফর্মে আনা। এই খাতে সচেতনতা, গুণগত মান ও বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য।’
স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী মালিক মোহাম্মদ সাঈদ মনে করেন কসমেটিক ও পারসোনাল কেয়ার প্রোডাক্টের ৩৫০০০ কোটি টাকার বিশাল এই বাজারে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাঁচামালের অভাব এর উন্নয়নের অন্তরায়।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এসিআই কনজ্যুমার ব্র্যান্ডসের চিফ বিজনেস অফিসার মো. কামরুল হাসান, ইঞ্জিনিয়াস রিসোর্সেসের ফখরুল আলম, সাচিরোমের চেয়ারম্যান মনোজ অরোরা এবং ডিআইএএ প্রেসিডেন্ট এ কে এম আজাদ। তাঁরা ব্যক্তিগত পরিচর্যা ও পরিচ্ছন্নতা খাতে বাংলাদেশে বিপুল সম্ভাবনা, বাজারের চাহিদা ও আন্তর্জাতিক মান অর্জনের চ্যালেঞ্জের ওপর আলোকপাত করেন।
এই প্রদর্শনীতে রয়েছে লাইভ ডেমোনস্ট্রেশন, বিউটি কনসালটেশন, ফ্রি স্যাম্পল, ছাড় এবং দর্শকদের জন্য ইন্টার্যাকটিভ গেমস। এতে একদিকে যেমন পণ্যের গুণমান যাচাই করা যাচ্ছে, তেমনি দর্শনার্থীরা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শও নিতে পারছেন সরাসরি।
বিশেষ করে নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য এটি একটি বড় সুযোগ, যেখানে তাঁরা আন্তর্জাতিক মানের পণ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারছেন, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের কৌশল জানতে পারছেন, এমনকি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সঙ্গেও সংযোগ স্থাপন করতে পারছেন।
‘কসমেটিকা ২০২৫’-এর মূল উদ্দেশ্য শুধু পণ্য প্রদর্শন করা নয়, বরং দেশি-বিদেশি অংশীদারত্ব গড়ে তোলা। বর্তমানে এই খাতের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো, গুণগত মান বজায় রেখে নকল পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে আনা। এই প্রদর্শনীতে পণ্য যাচাই, সচেতনতা বৃদ্ধি ও গ্রাহকের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পথও সুগম হবে বলে আশা আয়োজকদের।
এই আয়োজনের পৃষ্ঠপোষকতায় আছে দক্ষিণ কোরিয়া দূতাবাস, কোরিয়া ট্রেড-ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এজেন্সি (কোটরা) ও ডিআইপিটি থাইল্যান্ড। এই আয়োজনের টাইটেল স্পনসর স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড। এ ছাড়া কিউট গোল্ড স্পনসর আর ইঞ্জিনিয়াস রিসোর্সেস প্লাটিনাম স্পনসর হিসেবে যুক্ত আছে। স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার লাইফস্টাইল প্ল্যাটফর্ম হালফ্যাশন এবং মিডিয়া পার্টনার হিসেবে আছে ক্যানভাস, প্রতিদিনের বাংলাদেশ ও বাংলা টেলিগ্রাফ।
বাংলাদেশের প্রসাধনী, ব্যক্তিগত পরিচর্যা ও হাইজিন শিল্প দ্রুত বিকাশমান। ‘কসমেটিকা ২০২৫’ সেই উন্নয়নকে গতি দিচ্ছে, পাশাপাশি উদ্ভাবন ও বিনিয়োগে উৎসাহ জোগাচ্ছে। আয়োজকেরা মনে করেন, এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে গঠিত সংযোগ ও অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের টেকসই পণ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
আগামীকাল শনিবার দ্বিতীয় তথা শেষ দিনে সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রদর্শনী সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
ছবি: কসমেটিকা ও হাল ফ্যাশন