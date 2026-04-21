সবুজ ভবিষ্যতের পথে: রাজধানীতে ইভি চার্জিংয়ে নতুন উদ্যোগ

সম্প্রতি হোটেলটি মার্সিডিজ-বেঞ্জ বাংলাদেশ (র্যানকন মোটরস লিমিটেডের মাধ্যমে) এবং ক্র্যাকপ্লাটুন চার্জিং সলিউশন লিমিটেডের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তির আওতায় হোটেল প্রাঙ্গণে স্থাপন করা হবে আধুনিক ইভি চার্জিং স্টেশন, যা ভবিষ্যতের পরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার একটি সুস্পষ্ট পদক্ষেপ।
বাংলাদেশে বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যবহার এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে থাকলেও আগ্রহ বাড়ছে দ্রুত। সেই বাস্তবতায় প্রয়োজন উপযুক্ত অবকাঠামো—আর এই উদ্যোগ ঠিক সেই জায়গাটিকেই শক্তিশালী করতে চায়। অতিথিরা যেমন সহজেই তাদের ইলেকট্রিক গাড়ি চার্জ করতে পারবেন, তেমনি এটি পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ব্যবহারে মানুষকে আরও উৎসাহিত করবে।
র্যাডিসন ব্লু ঢাকা ও চট্টগ্রামের ক্লাস্টার জেনারেল ম্যানেজার ডুকো ই ডি ভেরিসের ভাষায়, এই অংশীদারিত্ব শুধু একটি প্রযুক্তিগত সংযোজন নয়, বরং টেকসই উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। তাঁর মতে, এমন অবকাঠামো গড়ে তোলা ভবিষ্যতের পরিবেশবান্ধব ভ্রমণকে আরও সহজ ও বাস্তবসম্মত করে তুলবে।
তবে এই উদ্যোগ একদিনের নয়। হোটেলটি দীর্ঘদিন ধরেই পরিবেশ সুরক্ষায় নানা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের বদলে কাচের পানির বোতল ব্যবহার, খাদ্য অপচয় কমানো, পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি—সবই তাদের প্রতিদিনের চর্চার অংশ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কর্মীদের অংশগ্রহণে সবুজ উদ্যোগ, সাইকেল ব্যবহারে উৎসাহ, এবং নিজস্ব হার্ব গার্ডেন ও সবজি চাষের মতো টেকসই প্রয়াস।
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ‘ভেজিটেবল ডে’—সপ্তাহে একদিন নিরামিষ খাবারের প্রচলন, যা শুধু স্বাস্থ্য নয়, পরিবেশের ওপর চাপ কমাতেও সহায়ক। পাশাপাশি বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, পুনর্ব্যবহার এবং হোটেল প্রাঙ্গণে ব্যাপক সবুজায়ন এই উদ্যোগকে আরও অর্থবহ করে তুলেছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের উদ্যোগ শহরে ইলেকট্রিক যানবাহনের ব্যবহার বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। একই সঙ্গে এটি একটি বার্তাও দেয়—টেকসই জীবনযাপন এখন আর বিলাসিতা নয়, বরং প্রয়োজন।
ঢাকার ব্যস্ত নগরজীবনে এই ছোট ছোট পরিবর্তনই গড়ে তুলতে পারে বড় এক পরিবর্তনের পথ। আর সেই পথেই এগোচ্ছে শহর—একটি সবুজ, পরিচ্ছন্ন এবং ভবিষ্যতবান্ধব আগামী দিনের দিকে।