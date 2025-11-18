ঢাকার প্রাণকেন্দ্র গুলশানে রোববারের বিকেল যেন আরও একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। রেনেসাঁ ঢাকা গুলশান হোটেল সম্প্রতি রেনেসাঁ ডে অব ডিসকভারি উপলক্ষে আয়োজন করেছিল বিশেষ অনুষ্ঠান।
ম্যারিয়ট ইন্টারন্যাশনালের এই বৈশ্বিক উদ্যোগ বহু দেশেই উদ্যাপিত হয়, যার উদ্দেশ্য অতিথি ও স্থানীয়দের নিজেদের চারপাশের ঐতিহ্য, শিল্প এবং ইতিহাসকে নতুন চোখে দেখা—আবিষ্কার করা। এ বছরের আয়োজন সেই দর্শনকেই আরও উজ্জ্বল করে তুলল।
হোটেলের জিবিসি লবি লেভেল বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত রূপ নিল এক বর্ণিল সাংস্কৃতিক প্রাঙ্গণে। এই আয়োজনের প্রধান আকর্ষণ ছিল সান্ধ্য মেলা বা ইভনিং মার্কেটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। যেখানে স্থান পেয়েছে দেশীয় ব্র্যান্ড, হস্তনির্মিত শিল্পকর্ম ও সৃজনশীলতার বিস্তৃত প্রদর্শনী। মোট ছয়টি স্টল বসে এখানে ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল পণ্য নিয়ে।
পুষ্প নীড়, এন্ডলেস, হাত বাক্স, বিস্কুট ফ্যাক্টরি, কুমুদিনী হ্যান্ডিক্রাফ্টস এবং মিররের মতো উদ্যোক্তারা তাদের পণ্য উপস্থাপন করে অতিথিদের সামনে। প্রতিটি স্টলে ছিল ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংমিশ্রণ—দেশীয় উপাদানের সহজ-সরল সৌন্দর্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সমসাময়িক নকশার অভিনবত্ব। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ আয়োজনই যেন বাংলাদেশের সৃজনশীল চেতনাকে সার্থকভাবে তুলে ধরে।
হোটেলের পক্ষ থেকে ছিল একটি দেশীয় খাবারের স্টলও, যেখানে ফুচকা ও বাকরখানির মতো জনপ্রিয় খাবারের সঙ্গে ছিল লাইভ কিচেনের গরম গরম জিলাপি ভাজার আকর্ষণ। এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল গান ও নাচের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা—ফলে পুরো পরিবেশটি হয়ে ওঠে এক মিলনমেলা।
দেশি-বিদেশি ভ্রমণকারী, করপোরেট প্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী ও নানা পেশার অতিথিদের পদচারণে অনুষ্ঠানটি আরও জমে ওঠে। ইভেন্টটিতে উপস্থিত ছিলেন দেশের জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও লাইফস্টাইল ইনফ্লুয়েন্সাররাও, যাঁরা তাঁদের প্ল্যাটফর্মে তুলে ধরেন আয়োজনের আবহ, অভিজ্ঞতা এবং সাংস্কৃতিক সৌন্দর্য।
ঐতিহ্যের চেতনাকে একত্রে ধারণ করে রেনেসাঁ ঢাকা গুলশান হোটেল আবারও প্রমাণ করল—রেনেসাঁ ডে অব ডিসকভারি শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়; এটি স্থানীয় সংস্কৃতিকে সম্মান, উদ্যাপন এবং বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার এক আন্তরিক ও গভীর প্রয়াস।
ছবি: রেনেসাঁ ঢাকা গুলশান হোটেল