এক উৎসবে বিশ্বের নানা স্বাদের কারি, হায়াত প্লেস ঢাকা উত্তরায় ইন্টারন্যাশনাল কারি ফেস্টিভ্যাল

হায়াত প্লেস ঢাকা উত্তরার জিং রেস্টুরেন্টে ১৫ থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে ‘ইন্টারন্যাশনাল কারি ফেস্টিভ্যাল’। এখানে একই ছাদের নিচে উপভোগ করা যাবে বিভিন্ন দেশের কারি-ভিত্তিক খাবার এবং বিচিত্র স্বাদের মেলবন্ধন।
কারি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খাদ্যসংস্কৃতির পরিচিত একটি অংশ। তবে অঞ্চলভেদে এর উপকরণ, মসলার ব্যবহার, রান্নার কৌশল ও পরিবেশনায় রয়েছে নানা বৈচিত্র্য। সেই বৈচিত্র্য তুলে ধরতেই ইন্টারন্যাশনাল কারি ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করেছে হায়াত প্লেস ঢাকা উত্তরা।
হোটেলটির অভিজ্ঞ কালিনারি টিম বিশেষভাবে নির্বাচিত রেসিপির মাধ্যমে পরিবেশন করবে বিভিন্ন ধরনের কারি স্পেশালিটি। সমৃদ্ধ মসলা, মানসম্মত উপকরণ ও নিজস্ব স্বাদের সমন্বয়ে সাজানো হবে এই উৎসবের খাবারের আয়োজন। ফলে একই সন্ধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন দেশের কারির স্বাদ চেখে দেখার সুযোগ পাবেন অতিথিরা।
১৫ থেকে ২৪ অক্টোবর প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট থেকে রাত ১০টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত জিং রেস্টুরেন্টে চলবে ডিনার বুফে। জনপ্রতি বুফের মূল্য ৬ হাজার ৪৯৯ টাকা নেট।
উৎসব উপলক্ষে থাকছে বিশেষ ডাইনিং অফার ‘বাই ওয়ান গেট টু’ এবং ‘বাই ওয়ান গেট থ্রি ফ্রি’। এই আয়োজনের এক্সক্লুসিভ ব্যাংকিং পার্টনার হিসেবে যুক্ত হয়েছে ঢাকা ব্যাংক।
শুধু খাবার নয়, অতিথিদের সন্ধ্যাকে আরও উপভোগ্য করে তুলতে রয়েছে বাড়তি আয়োজন। বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে সুইমিং পুল ব্যবহারের সুযোগ পাবেন অতিথিরা। ফলে ডিনার বুফের আগে পুলের পাশে কিছুটা সময় কাটিয়ে অবসর ও রসনাতৃপ্তি দুই অভিজ্ঞতাই এক সন্ধ্যায় উপভোগ করা যাবে।
আধুনিক ও আরামদায়ক পরিবেশে আয়োজিত এই উৎসব পরিবার, বন্ধু কিংবা করপোরেট দলের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্যও হতে পারে আকর্ষণীয় আয়োজন। যাঁরা নিয়মিত খাবারের বাইরে নতুন স্বাদ খুঁজতে ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য বিভিন্ন দেশের কারি-ভিত্তিক খাবার চেখে দেখার সুযোগ তৈরি করবে এই উৎসব।
ঢাকার উত্তরায় আন্তর্জাতিক স্বাদের এমন আয়োজন ভোজনরসিকদের জন্য হতে পারে নতুন অভিজ্ঞতা। অক্টোবরের ব্যস্ততার মধ্যে প্রিয়জনদের নিয়ে খাবার ও অবসরের একটি সন্ধ্যা কাটাতে চাইলে ক্যালেন্ডারে রাখা যেতে পারে ইন্টারন্যাশনাল কারি ফেস্টিভ্যালের তারিখ।