দেশের শীর্ষস্থানীয় ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড লা রিভ উদ্যাপন করেছে তাদের ১৬ বছরের সাফল্যের যাত্রা। এ উপলক্ষে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের উইন্টার গার্ডেনে আয়োজন করা হয় ‘দ্য গ্র্যান্ড গালা ও অ্যাওয়ার্ড নাইট’। এতে উপস্থিত ছিলেন করপোরেট অতিথি, মিডিয়া প্রতিনিধি, ফ্যাশন ব্যক্তিত্ব, সেলিব্রিটি ও লা রিভ পরিবারের সদস্যরা। গালার মূল থিম ছিল ‘পাওয়ার অব সিক্সটিন: লিগ্যাসি ইন এভরি স্টিচ’, যেখানে লা রিভ তুলে ধরেছে তাদের সৃজনশীলতা, ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের প্রতিফলন। একই সঙ্গে নতুন উইন্টার কালেকশন ২০২৫ উপস্থাপন করা হয় সবার সামনে। লা রিভের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মন্নুজান নার্গিস বলেন, ‘এই ১৬ বছর আমাদের কাছে সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস ও ফ্যাশনের গতানুগতিক ধারা পরিবর্তনের অপরিহার্যতার গল্প। প্রতিটি ডিজাইনের মধ্যে আমরা খুঁজেছি এমন ভারসাম্য, যেখানে স্টাইল মিলেছে কার্যকারিতার সঙ্গে।’
১৬ বছরপূর্তি উপলক্ষে লা রিভ আয়োজন করেছিল ফেস হান্ট: সিক্সটিন স্টারস কনটেস্ট। এটি এমন একটি প্রয়াস, যেখানে ফ্যাশন ও সৌন্দর্য হয়ে উঠেছে আত্মপ্রকাশের ভাষা, নিজের মতো করে নিজেকে প্রকাশের সাহস। মন্নুজান নার্গিস বলেন, ‘এই ফেস হান্ট কনটেস্টে আমরা এমন ১৬ মডেল ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৈরির চেষ্টা করেছি, যাঁরা পজিটিভ ইমেজ ও কনটেন্ট দিয়ে সমাজ, এমনকি দেশের জন্যও ইতিবাচক বার্তা দিতে পারবেন।’
এ আয়োজনে লা রিভের আরেকটি কনটেস্ট ছিল—ফ্ল্যাশব্যাক ইন লা রিভ লুকস। মন্নুজান নার্গিস বলেন, ‘আমাদের দেশে পোশাক পুনর্ব্যবহার বা রিইউজ করার প্রচলন পুরোনো। আমরা দেখেছি, কাস্টমাররা অনেক আগে কেনা লা রিভের পোশাকগুলো নতুনভাবে স্টাইল করে বেশ কয়েক বছর ধরেই পরছেন। তাই কোয়ালিটি ও সাসটেইনেবিলিটির এই ইন্সপিরেশন থেকেই আমরা অনলাইনে এই কনটেস্ট আয়োজন করেছি।’
উল্লেখ্য, ১৬ বছরপূর্তির অংশ হিসেবে এদিন দুটি কনটেস্ট বা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল লা রিভ। সারা দেশ থেকে বাছাই করা ১৬ জন ফাইনালিস্ট মডেলকে ঘিরে আয়োজন করা হয় ফেস হান্ট ২০২৫—সিক্সটিন স্টারস কনটেস্টের ফাইনাল রাউন্ড। অন্যদিকে অনলাইন ক্যাম্পেইন হিসেবে আয়োজন করা হয়—ফ্ল্যাশব্যাক ইন লা রিভ লুক কনটেস্ট, যেখানে লা রিভের পোশাকে প্রিয় মুহূর্ত শেয়ার করেছিলেন ব্র্যান্ডটির ক্রেতা ও ভক্তরা। দুটি কনটেস্টেই পাবলিক ভোট ও জুরিবোর্ডের সমন্বয়ে চূড়ান্ত বিজয়ীদের নির্বাচন করা হয়েছে।
গালা সন্ধ্যায় প্রদর্শিত হয় লা রিভ উইন্টার কালেকশন ২০২৫, যেখানে গড়পড়তা ভারী পোশাকের বদলে প্রাধান্য পায় সরল, ক্লিন ও নিপাট ডিজাইন। এমন পোশাক, যা একদিকে দেবে শীতের প্রয়োজনীয় উষ্ণতা, অন্যদিকে আনবে একধরনের অভিজাত অথচ সহজলভ্য স্টাইল স্টেটমেন্ট। এই কালেকশনের বিশেষত্ব—এর ব্যবহারিকতা। অফিস, আড্ডা বা নিত্যদিনের যেকোনো আয়োজনে সহজেই মানিয়ে যাবে এই পোশাকগুলো। ‘মিনিমাল, ট্রেন্ডি ও ক্ল্যাসি’—এই তিন ডিজাইন পিলারের অনুপ্রেরণায় তৈরি হয়েছে নতুন কালেকশনটির মূল ভাবনা, যার নামকরণ করা হয়েছে ‘এসেনশিয়ালিজম’ বা অপরিহার্যতা।
র্যাম্পে এই থিমের নিখুঁত রূপায়ণ ঘটে জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাবিলা নূরের উপস্থিতিতে, যিনি ছিলেন শোস্টপার। র্যাম্পে তাঁকে দেখা যায় মেরুন লাল সালোয়ার–কামিজের এথনিক লুকে। অন্যদিকে ১৬ মডেল হাঁটেন ট্রেন্ডি সব শীতের পোশাকে।
তবে শো চলার সময়ে কিছু বিষয় দর্শকের নজর কাড়ে। কিছু আউটফিট একাধিকবার প্রদর্শিত হওয়ায় এটি সামান্য পুনরাবৃত্তিমূলক মনে হয়েছে, যা ব্র্যান্ডের সৃজনশীল সীমাবদ্ধতা। তা ছাড়া উপস্থিত দর্শকদের প্রত্যাশা ছিল নতুন কালেকশনটি আরও বর্ধিত ও বৈচিত্র্যময় হবে।
র্যাম্প শেষে অনুষ্ঠিত হয় অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান, যেখানে সম্মাননা দেওয়া হয় ফ্ল্যাশব্যাক ইন লা রিভ লুকস ও ফেস হান্টের টপ ১৬ ফাইনালিস্টদের। অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি টানেন রিভ গ্রুপের চেয়ারম্যান এম রেজাউল হাসান। তিনি বিজয়ীদের অভিনন্দন ও অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে গালা ডিনারে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। ‘ওয়্যার ইয়োর ড্রিম’ দর্শনে অনুপ্রাণিত লা রিভ বিশ্বাস করে, ফ্যাশন কেবল পোশাক নয়; বরং নিজেকে প্রকাশ করার মাধ্যম। ১৬ বছরের এই যাত্রায় লা রিভ হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির একটি অনন্য নাম, যেখানে লিগ্যাসি ইন এভরি স্টিচ কথাটা শব্দে নয়, বাস্তবেই প্রতীয়মান হয়ে উঠছে।
ছবি: লা রিভ