কাল শুরু হচ্ছে আড্ডা চলের ৬ষ্ঠ আসর
কানিজ ফাতেমা

আইডিএলসি পূর্ণতা ও ‘আড্ডা চলে’-এর যৌথ উদ্যোগে ধানমন্ডির মাইডাস সেন্টারে ৯ ও ১০ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে আড্ডা চলের ৬ষ্ঠ আসর।

‘IDLC পূর্ণতা উৎসব ft. আড্ডা চলে ২০২৬’ শিরোনামে বছরের শুরুতেই আইডিএলসি পূর্ণতা ও ‘আড্ডা চলে’ প্ল্যাটফর্ম আয়োজন করছে একটি উৎসবমুখর লাইফস্টাইল এক্সিবিশন। ষষ্ঠবারের এই আয়োজনে পোশাক, অনুষঙ্গ ও খাবারের পসরা সাজিয়ে বসবেন তাঁরা। ৯ জানুয়ারি ধানমন্ডির মাইডাস সেন্টারে জমে উঠবে দুদিনের এই আয়োজন। সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলবে এই উৎসব।

পোশাক, গয়না, ঘর সাজানোর সামগ্রী, স্কিন কেয়ার পণ্য, হাতে তৈরি পুতুলসহ নানা প্রয়োজনীয় ও নান্দনিক সব পণ্য নিয়ে এই প্রদর্শনীতে থাকবেন ৪১জন উদ্যোক্তা। প্রাণবন্ত এই আয়োজনের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে আছে লাইফস্টাইল ওয়েব পোর্টাল হাল ফ্যাশন৷

পোশাক নিয়ে আড্ডা চলেতে থাকবে ঈহা, রংধনু ক্রিয়েশন, অরাম বাংলাদেশ, ওয়্যারহাউস, সরলা, খাদি বাই নুভিয়া, ঋতি, বেনে বৌ, পোশাক বাই তান্নাস, তেরো পার্বণ, অগত্যা, কারু, খুঁত, সীমন্তিনী, মাই ক্লোজেট, সিগনেট, সিল্ক অ্যান্ডি বাই মিতু, ভিয়োনা ও বিমূর্ত। তাদের কাছে পাওয়া যাবে নান্দনিক নকশার শাড়ি, থ্রি পিস, কো-অর্ডসহ বৈচিত্র্যময় সব পোশাক।

রেজিন, ক্লে, পিতল, ব্রাস, বিডসহ আকর্ষণীয় সব গয়না নিয়ে থাকবে বক্স অব অর্নামেন্টস, মিথ আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস, লিটল ক্রিয়েশনস বাই আফরিন, সুহা জুয়েলারি, শখের ডিব্বা, মেহউইশ, পৌরাণিক, নয়া, মল্লিকা, কাদম্বরী, অংকন ও আরাবি’স ক্রিয়েশন। গুজ থাকবে তাদের ব্যাগ সংগ্রহ নিয়ে। হাতে তৈরি পুতুল নিয়ে থাকবে মিম্মি।

শাড়ির প্রধান অনুষঙ্গ ব্লাউজ নিয়ে থাকবে ফ্যাশন উদ্যোগ সম্পূর্ণা ও অনন্যা। শেপ ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড থাকবে ইনার ওয়্যার নিয়ে। সৌন্দর্য পণ্য নিয়ে থাকবে দীঘল ও ম্যাক বাংলাদেশ। হাতে তৈরি গয়না, গয়নার বাক্স, কাঠের ঘর সাজানোর সামগ্রী, বোর্ড গেম যেমন লুডু, দাবা, মনোপলি, পাজল নিয়ে এই আয়োজনে থাকবে আরুনিকা। এত আয়োজন আর আড্ডায় দর্শনার্থী ও ক্রেতাদের ক্লান্তি দূর করতে কফি ও স্ন্যাকস নিয়ে থাকবে কফি ট্র্যাপ।

আড্ডা চলে-র আয়োজক মৌরী নাজনীন বলেন, 'একটা স্থবির সময় পার করছি আমরা। সহ উদ্যোক্তাদের সঙ্গে অনেক দিন কথা হচ্ছে না। ক্রেতাদের সঙ্গে অফলাইন যোগাযোগ হচ্ছে না। একটু ইতিবাচকতার ছড়িয়ে দিতেই আয়োজন করা 'আড্ডা চলে'র এই আসরের’।

প্রদর্শনীতে পণ্য কেনাকাটা করতে হবে এটা মুখ্য বিষয় নয়। বরং ক্রেতারা উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলবে, পণ্য সামনাসামনি দেখবে, সহ-উদ্যোক্তারা একে অন্যের কাজ দেখবে এটাই আড্ডা চলে-র মূল ধারণা, যোগ করেন সহ-আয়োজক শাহনাজ শিমুল।

আয়োজনের আরেকজন আয়োজক নিশাত আনজুম বলেন, ' আড্ডা চলের আয়োজনে অংশ নেওয়া প্রতিটি ব্র্যান্ড অভিনব সব কাজ করছে। ক্রেতা ও দর্শনার্থীরা একই ছাদের নিচে এত বৈচিত্র্য দেখে নিশ্চয়ই আনন্দিত হবে।’

ছবি: আড্ডা চলে

প্রকাশ: ০৮ জানুয়ারি ২০২৬, ১৩: ৪১
