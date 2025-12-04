কাল শুরু হচ্ছে আর্কা ফ্যাশন উইকের চতুর্থ আসর

পোশাক রপ্তানিকারক দেশ থেকে ফ্যাশন রপ্তানির পরবর্তী ধাপে যেতে চায় বাংলাদেশ। সেই ভাবনা থেকেই কয়েক বছর ধরে গড়ে উঠেছে আর্কা ফ্যাশন উইক। তরুণ প্রজন্মের সৃজনশীলতা, স্থানীয় ঐতিহ্য আর দেশের কারুশিল্পকে এক মঞ্চে তুলে আনার মধ্য দিয়ে এই আয়োজন ধীরে ধীরে হয়ে উঠছে দেশের অন্যতম প্রধান ফ্যাশন প্ল্যাটফর্ম।
এবারের আয়োজনটি উৎসর্গ করা হয়েছে বাংলাদেশের গর্ব জামদানি কারুশিল্পকে। ব্র্যান্ডিং, ভিজ্যুয়াল আইডেনটিটি, ভেন্যুর সজ্জা—সব জায়গায় থাকবে জামদানির নকশা ও ইতিহাসের ছাপ। স্টুডেন্ট রানওয়ে থেকে শুরু করে মূল শো—সবখানেই প্রতিফলিত হবে এই ঐতিহ্যের অনবদ্য সৌন্দর্য। অতিরিক্ত আকর্ষণ হিসেবে দর্শকের সামনে থাকবে লাইভ উইভিং স্টেশন, যেখানে কারুশিল্পীরা দেখাবেন জামদানি বুননের দক্ষতা।
এবারের আর্কা ফ্যাশন উইক সাজানো হয়েছে তিনটি আলাদা থিমে। প্রথম দিন ৫ ডিসেম্বর মডার্ন, ৬ ডিসেম্বর হেরিটেজ, ৭ ডিসেম্বর সাসটেইনেবল থিম নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি থিম অনুসারে তৈরি করা হয়েছে রানওয়ে শো, মাস্টারক্লাস ও সংগীত পরিবেশনার পরিকল্পনা।
আর্কা ফ্যাশন উইকের সবচেয়ে ব্যস্ত জায়গাগুলোর একটি হচ্ছে মার্কেটপ্লেস। এবার এই অংশে থাকছে ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড আমি ঢাকা, কাঁঠাল, ইন্টেব্লু, ডানিয়া, জুরাহ-এর স্টল। লিভিং ব্লু, ডেনিম সেনিম, ঢাকা ওয়েস্টে কালেকটিভ-এর মতো প্রতিষ্ঠান। তারা দেখাবে কীভাবে স্থানীয় ঐতিহ্য ও টেকসই ধারণা সমসাময়িক ফ্যাশনে যুক্ত হচ্ছে।
এবারের আয়োজনে থাকছে রানওয়ে শো, মাস্টারক্লাস, শীর্ষ ডিজাইনার ও ব্র্যান্ডের পোশাক নিয়ে ফ্যাশন শো। এ আয়োজনের মাধ্যমে মতবিনিময়, নিজেদের গল্প ভাগ করে নেবে সবার সঙ্গে, যাতে করে লাইফস্টাইল ও ফ্যাশনকে জীবনের অনুষঙ্গ হিসেবেই উদ্যাপন করে সবাই। এবারের আয়োজনে তিন দিনে থাকছে ২৪টি ফ্যাশন শো। যেখানে দিনভেদে বিভিন্ন ডিজাইনারদের কাজ তুলে ধরা হবে।
প্রথম দিনের মডার্ন থিমে ফ্যাশন ব্র্যান্ড পৌষ, কাঁঠাল, ডানিয়া, রানাউ, গ্রীষ্ম, রয়েল বাংলা কতুরসহ আরও কয়েকটি ব্র্যান্ডের কালেকশন প্রদর্শিত হবে। দ্বিতীয় দিনের হেরিটেজ থিমে স্টুডেন্ট রানওয়ের পাশাপাশি ভিনোরি, কায়ভো, জেন্টলমেনস ওয়ার্ডরোব, ইন্টেব্লু, তান, গুজেল-এর কালেকশন থাকবে শোতে। ৭ ডিসেম্বর অর্থাৎ শেষ দিন থাকবে সাসটেইনেবল থিমকে কেন্দ্র করে। ক্যানভাস, জুহরাহ, সত্তা, অরণ্য, নাশরা, ডেনিম সেনিম ও ছুথ দেখাবে পরিবেশবান্ধব ও সাসটেইনেবল ফ্যাশনের নতুন ভাবনা।
তিন দিনে মোট ৯টি মাস্টারক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম দিন থাকছে ব্যাগ-নিটিং ও কনটেন্ট ক্রিয়েশন বিষয়ের সেশন। দ্বিতীয় দিন টেক্সটাইল-ভিত্তিক অরিগামি, মেকআপ এবং আর্টিস্টিক ফটোগ্রাফির কর্মশালা হবে। তৃতীয় দিনে থাকবে জিরো-ওয়েস্ট ফ্যাশন ডিজাইন, পুরোনো জুয়েলারি পুনর্গঠনের সেশন এবং মিউজিক প্রোডাকশনের কর্মশালা।
তিন রাতে তিনটি কনসার্ট থাকছে, যা অনুষ্ঠিত হবে প্রতিদিনের ইভেন্ট শেষে। এ ছাড়া আড়ংয়ের সহযোগিতায় থাকছে বিশেষ লাইভ কারুশিল্প প্রদর্শন। এবারের আয়োজনে আড়ংয়ের ছয়জন কারিগর হাতে-কলমে দেখাবেন হ্যান্ডস্টিচিং, ব্লক প্রিন্ট, উইভিং ও নিডলওয়ার্কসহ বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী কাজ। দর্শকেরা সামনে থেকেই দেখতে পারবেন এসব ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের সূক্ষ্মতা।