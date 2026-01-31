মেরিডিয়ান কোহিনূর সিটিতে ব্লুচিজ-এর ফ্ল্যাগশিপ আউটলেটের যাত্রা শুরু

চট্টগ্রামের ক্রমবর্ধমান ফ্যাশনসচেতন ক্রেতাদের কথা মাথায় রেখে পূর্বের আউটলেটটি স্থানান্তর করা হয়েছে এই আধুনিক ও প্রিমিয়াম লোকেশনে। নতুন ঠিকানায় এসে ব্লুচিজ এখন আরও বড় পরিসরে, পরিপূর্ণভাবে তাদের কালেকশন উপস্থাপন করতে পারছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠিত উপস্থিত ছিলেন ফ্যাশন জগতের পরিচিত মুখ, ইনফ্লুয়েন্সার, স্টাইলিস্ট এবং ব্লুচিজ ক্লাবের সদস্যরা।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে ফিতা কাটেন ব্লুচিজ-এর প্রতিষ্ঠাতা ড. মো. কামরুজ্জামান, কো-ফাউন্ডার সিমিন জামান এবং চিফ অপারেটিং অফিসার ফজলে রাব্বি। তাঁদের উপস্থিতিতে শুরু হয় চট্টগ্রামের সঙ্গে ব্লুচিজ-এর এই নতুন ফ্যাশন সংযোগ।
মেরিডিয়ান কোহিনূর সিটির এই ফ্ল্যাগশিপ স্টোরটি ব্লুচিজ-এর মূল দর্শন -কে সামনে রেখেই ডিজাইন করা হয়েছে। আধুনিক ইন্টেরিয়র, প্রশস্ত লেআউট এবং পরিকল্পিত ডিসপ্লে জোন স্টোরটিকে করে তুলেছে একটি পূর্ণাঙ্গ ফ্যাশন এক্সপেরিয়েন্স স্পেস।
উদ্বোধনের দিন অতিথিরা ঘুরে দেখেন ব্র্যান্ডের সর্বশেষ কালেকশন। প্রিমিয়াম এভরিডে এসেনশিয়াল, ক্যাজুয়াল ওয়্যার থেকে শুরু করে আধুনিক স্টেটমেন্ট পিস পর্যন্ত। আরাম ও স্টাইলের ভারসাম্যই ব্লুচিজ-এর মূল শক্তি, যা তরুণ থেকে শুরু করে ফ্যাশনসচেতন সব বয়সী ক্রেতার পছন্দের তালিকায় জায়গা করে নিচ্ছে।
বড় পরিসরের নতুন এই স্টোরের মাধ্যমে চট্টগ্রামের ক্রেতাদের জন্য বিশেষ রিজিওনাল এডিট ও প্রিমিয়াম ফ্যাশন লাইন প্রদর্শনের সুযোগ তৈরি হয়েছে, যা আগের আউটলেটে সম্ভব ছিল না।
এই নতুন যাত্রাকে উদযাপন করতে ব্লুচিজ দিয়েছে নানা আকর্ষণীয় অফার। উদ্বোধনের দিনে প্রথম ১০০ জন ক্রেতাকে দেওয়া হয় লিমিটেড এডিশন গিফট ব্যাগ। পাশাপাশি ‘স্ক্র্যাচ অ্যান্ড উইন’ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ক্রেতারা জিতে নেন তাৎক্ষণিক ১০০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়। উদ্বোধনের আনন্দ ভাগ করে নিতে এই বিশেষ অফারগুলো চালু রাখা হয় প্রথম তিন দিন।
উদ্বোধন প্রসঙ্গে ব্লুচিজ-এর প্রতিষ্ঠাতা ড. মো. কামরুজ্জামান বলেন, “চট্টগ্রামের মানুষের যে ভালোবাসা ও আগ্রহ আমরা পেয়েছি, তা আমাদের জন্য সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। ২ নম্বর গেট থেকে মেরিডিয়ান কোহিনূর সিটিতে স্থানান্তর আমাদের গুণগত মান ও গ্রাহক অভিজ্ঞতার প্রতি প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন।”
কো-ফাউন্ডার সিমিন জামান জানান, “এটি শুধু একটি নতুন ঠিকানা নয়, বরং চট্টগ্রামের গ্রাহকদের জন্য কেনাকাটার অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করার একটি প্রয়াস। এই প্রাণবন্ত শহরে আমাদের ভিশন বাস্তবায়ন করতে পেরে আমরা আনন্দিত।”
মেরিডিয়ান কোহিনূর সিটির ব্লুচিজ ফ্ল্যাগশিপ আউটলেট এখন চট্টগ্রামের সব ফ্যাশনপ্রেমীদের জন্য প্রতিদিন উন্মুক্ত। আধুনিক ফ্যাশন, আরাম এবং আত্মবিশ্বাস—সবকিছুর সমন্বয়ে এই স্টোর হতে যাচ্ছে নগরীর নতুন স্টাইল ডেস্টিনেশন।
ব্লুচিজ চট্টগ্রাম ফ্ল্যাগশিপ আউটলেট
শপ নং ১০১–১০৭, ২য় তলা
মেরিডিয়ান কোহিনূর সিটি
৩৪৪ মোহাম্মদ আলী রোড, দামপাড়া, চট্টগ্রাম
ওয়েবসাইট: www.blucheez.fashion
ফেসবুক: facebook.com/blucheez.bd
ছবি: ব্লুচিজ