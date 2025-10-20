আন্তর্জাতিক শেফ ডে ২০২৫: আটশো শেফ এক সাঙ্গে পালন করলেন দিনটি

এ বছরের শেফ ডে–এর প্রতিপাদ্য ছিল “ফুড এক্সপ্লোরারস” অর্থাৎ নতুন স্বাদের অনুসন্ধান ও টেকসই খাদ্য ব্যবস্থার যাত্রা। আয়োজকদের ভাষায়, এটি শুধু একটি দিবস নয়, বরং বাংলাদেশের কালিনারি শিল্পকে আন্তর্জাতিকভাবে তুলে ধরার এক ধারাবাহিক প্রয়াস।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; মো. মহিউদ্দিন হেলাল, পরিচালক, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন; মাস্টার শেফ নাজিম খান, চিফ অ্যাডভাইজার, বাংলাদেশ কালিনারি ফাউন্ডেশন এবং সংগঠনের প্রেসিডেন্ট শেফ সাহিদ শাহিন।
এ বিষয়ে মাস্টার শেফ নাজিম খান হাল ফ্যাশনকে বলেন, “যাদের প্রচলিত পড়াশোনায় আগ্রহ কম, তারা চাইলে এই পেশায় সফল হতে পারেন। এখন শেখার পদ্ধতিই হয়ে উঠছে ভিজ্যুয়াল ও প্র্যাকটিক্যাল। তরুণদের জন্য এটি দারুণ অনুপ্রেরণার জায়গা।”
শেফ সাহিদ শাহিন বলেন, “এই আয়োজনের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের কালিনারি প্রতিভা, উদ্ভাবন এবং টেকসই খাদ্য ব্যবস্থার গুরুত্বকে আন্তর্জাতিকভাবে তুলে ধরতে চাই।”
দিনব্যাপী এই উৎসবে ছিল লাইভ কুকিং ডেমোনস্ট্রেশন, তরুণ শেফদের প্রতিযোগিতা, কৃতী শেফদের সম্মাননা প্রদান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উদ্ভাবন নিয়ে প্যানেল আলোচনা, এবং শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বর্ণাঢ্য র্যালি। শেফদের সাদা এপ্রোন, হাসিমুখ, আর উচ্ছ্বাসে ভরা উপস্থিতিতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটের পুরো প্রাঙ্গণ যেন হয়ে উঠেছিল এক কালিনারি উৎসব গ্রাম।
ছবি: হাল ফ্যাশন