সাড়া জাগিয়েছে আদিবাসী মেলা, চলবে আগামীকাল রাত পর্যন্ত

রাজধানীর শেওড়াপাড়ায় চলছে আদিবাসী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয়োজিত পণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয় মেলা। গত ৮ আগস্ট থেকে এ মেলা শুরু হয়। চলবে ১২ আগস্ট পর্যন্ত। এ মেলায় রয়েছে নানা ধরণের পণ্য। বেলা তিনটা থেকে শুরু হয়ে রাত প্রায় ৮.৩০টা পর্যন্ত চলবে এই মেলা। ইতিমধ্যেই ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের সমাগমে সাড়া জাগিয়েছে এই আয়োজন।
জানা যায়, নভেম্বরে এখানে উদ্বোধন হতে যাচ্ছে পাহাড়ি খাবারের জন্য বিখ্যাত হেবাং রেস্টুরেন্টের নতুন শাখার। তার আগে হেবাং-এর উদ্যোগেই আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ এই মেলার। পাহাড়ি উদ্যোক্তারা তাদের পণ্যের সাথে সাথে তাদের সংস্কৃতিকেও তুলে ধরছেন সবার মধ্যে।
৯ আগস্ট ছিল আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস। এই দিবসকে ঘিরেই এ মেলার আয়োজন করা হয়েছে বলেই জানা যায় হেবাং এর স্বত্বাধিকারীদের একজন বিপলী চাকমার কাছ থেকে।
মেলায় বিভিন্ন রকমের গয়না নিয়ে এসেছেন মন্দিরা দেওয়ান, তার উদ্যোগ অলংকরণ-এর পক্ষ থেকে। তার কাছ থেকে জানা যায়, মূলত নিজেদের সংস্কৃতি তুলে ধরতে ও হেবাং এর উদ্যোগকে সমর্থন জানাতেই তাদের এই মেলার আয়োজন করা।
এই মেলায় অংশ নিয়েছেন রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি থেকে আসা ১০ জন নারী উদ্যোক্তা। এখানে হাতে বোনা আদিবাসী পোশাক, কৃষি ও অর্গানিক পণ্য, বিভিন্ন রকমের গয়না, বাচ্চা ও বড়দের পোশাক এবং জুতা, নানা ধরনের অনুষঙ্গ, পোষা প্রাণীদের জিনিস ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছে।
এছাড়াও হেবাং-এর তরফ থেকে রয়েছে পাহাড়ি খাবারের ছোট্ট ফুড কর্ণার। উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে জানা যায়, ছোট আয়োজন হলেও প্রত্যাশার তুলনার বেশ ভালোই সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।
মেলার ভেন্যু ৮৪৬ পূর্ব শেওড়াপাড়া, মেট্রো পিলার ৩১৮ এর পেছনে।
ছবি: লেখক