হোটেল সারিনা ঢাকায় বার্ষিক ক্রিসমাস কেক-মিক্সিং অনুষ্ঠান
ইভেন্ট

হোটেল সারিনা ঢাকায় বার্ষিক ক্রিসমাস কেক-মিক্সিং অনুষ্ঠান

আনন্দময় পরিবেশে হোটেল সারিনা ঢাকায় কাল উদ্‌যাপিত হয়েছে বহু প্রতীক্ষিত বার্ষিক ক্রিসমাস কেক-মিক্সিং অনুষ্ঠান।

শেয়ার করুন
ফলো করুন

ক্রিসমাস ট্র্যাডিশনের অংশ হিসেবে হোটেল সারিনা ঢাকার লবিতে ১৫ নভেম্বর আয়োজন করেছে কেক-মিক্সিং উৎসব। শেফ ও উপস্থিত অতিথিরা বিভিন্ন ধরনের বাদাম, শুকনো ফল ও  ক্রিসমাস কেকের অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী উপকরণ মিশিয়ে উৎসব শুরু করেন। এই কেক-মিক্সিং সংরক্ষণ করা হবে। পরে এগুলো দিয়েই তৈরি হবে সারিনার সিগনেচার ক্রিসমাস কেক। এটাই বিশ্বজুড়ে ট্র্যাডিশন।

প্রতি বছরই ক্রিসমাসের কয়েক সপ্তাহ আগে কেক-মিক্সিংয়ের আয়োজন করে থাকে হোটেল সারিনা। হোটেলের অতিথি,  করপোরেট পার্টনার, গণমাধ্যমকর্মীদের নিয়ে মুখর হয়ে ওঠে সান্ধ্যকালীন এই আয়োজনটি। ক্রিসমাসের গান ও নাচে জমজমাট ছিল পুরো অনুষ্ঠান।

বিজ্ঞাপন

হোটেলটির জেনারেল ম্যানেজার চাণ্ণা একণায়েক বলেন, 'আমাদের কেক-মিক্সিং অনুষ্ঠান সারিনার অন্যতম ঐতিহ্য। এটি একতা, উদ্‌যাপন এবং ভাগ করে নেওয়ার মানসিকতাকে প্রতিফলিত করে। এগুলোই আসলে একটি উৎসবের প্রকৃত চেতনা।

প্রতিটি উৎসবকে কীভাবে উদ্‌যাপন করতে হয় হোটেল সারিনা ঢাকা তা জানে, বলেন হেড অব অপারেশনস জেসন সালগাদো । তিনি আরও যোগ করেন, আমরা আমাদের করপোরেট ক্লায়েন্ট ও বিশ্বস্ত অতিথিদের এই উৎসবমুখর আয়োজনে স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দিত। এমন উদ্‌যাপন আমাদের সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করে আর সারিনার আতিথেয়তার মূল মূল্যবোধকে প্রকাশ করে।

অতিথিরা তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন, এটা আমাদের কাছে অনেকটা নিজেদের আয়জনের মতো মনে হচ্ছে। বেশ নেচে গেয়ে  সবার সঙ্গে কেক-মিক্সিং উদ্‌যাপন করতে পেরে ভালো লাগছে।

ছবি: হোটেল সারিনা

বিজ্ঞাপন
প্রকাশ: ১৭ নভেম্বর ২০২৫, ১৪: ০০
বিজ্ঞাপন